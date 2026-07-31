Sandro Tonali bicara secara terbuka. Gelandang Italia itu menceritakan perpisahannya dengan Newcastle dan besarnya pengaruh Roberto De Zerbi dalam memilih Tottenham: "Saya sempat berbicara dengan klub lain, bukan hanya Tottenham - demikian kata-katanya yang dikutip oleh BBC - Saya dan istri saya ingin mengubah hidup, pindah kota, ada klub lain, lalu saya berbicara dengan De Zerbi dan saya hanya butuh 10 menit untuk memutuskan".
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Tonali: "Saya dan istri saya telah memutuskan untuk kembali ke Italia, tetapi itu mustahil karena uang"
Banderol terlalu mahal
Tonali mengakui bahwa hidup di London hanya mewakili 10 persen dari alasan di balik pilihannya. Ia juga mengungkap cerita di balik layar bursa transfer: "Saya dan istri saya sudah memutuskan untuk kembali ke Italia, tetapi itu mustahil karena uang." Ia menjelaskan bahwa siapa pun yang menginginkannya di Serie A mampu membayar gajinya, tetapi tidak ada yang bisa menebus biaya transfernya.
Berterima kasih kepada Newcastle
"Tetap di Inggris adalah sebuah opsi, kami menemukan solusi terbaik di sana untuk saya, untuk karier saya, untuk kebahagiaan saya, dan untuk keluarga saya. Saya berbicara dengan dua tim, tetapi saya memilih Tottenham. Saya tahu mereka mengeluarkan banyak uang untuk merekrut saya, angka yang dibayarkan memberi saya tekanan, tetapi saya ingin Newcastle mencapai kesepakatan terbaik yang memungkinkan, mereka pantas mendapatkannya. Ini adalah klub dengan suporter yang unik, gairah dan atmosfer yang terasa di St James' Park sungguh luar biasa".
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