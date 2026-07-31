"Tetap di Inggris adalah sebuah opsi, kami menemukan solusi terbaik di sana untuk saya, untuk karier saya, untuk kebahagiaan saya, dan untuk keluarga saya. Saya berbicara dengan dua tim, tetapi saya memilih Tottenham. Saya tahu mereka mengeluarkan banyak uang untuk merekrut saya, angka yang dibayarkan memberi saya tekanan, tetapi saya ingin Newcastle mencapai kesepakatan terbaik yang memungkinkan, mereka pantas mendapatkannya. Ini adalah klub dengan suporter yang unik, gairah dan atmosfer yang terasa di St James' Park sungguh luar biasa".