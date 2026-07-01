Tonali ke Tottenham, kesepakatan telah tercapai: transfer senilai lebih dari 100 juta, ia akan menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah

Kabar ini sudah beredar, kini muncul konfirmasi terbaru: Sandro Tonali akan bergabung dengan Tottenham di bawah asuhan Roberto De Zerbi, kesepakatan telah dicapai secara menyeluruh.





Menurut laporan Sky Sport, Spurs telah menyelesaikan semua detail baik dengan gelandang kelahiran tahun 2000 tersebut maupun dengan Newcastle.





Hanya 24 jam setelah kesepakatan transfer Matheus Nunes ke West Ham senilai 92 juta euro ditutup, klub asal London ini menyelesaikan transaksi yang nilainya akan melampaui 100 juta euro dan akan mencatatkan rekor baru dalam sejarah sepak bola Italia.