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CM grafica Tonali 16 9Getty Images

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Tonali ke Tottenham, hari ini menjalani pemeriksaan medis: transfer senilai lebih dari 100 juta, ia akan menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi sepanjang sejarah. Milan pun ikut tersenyum

Tottenham Hotspur
S. Tonali
Newcastle United
Transfers
R. De Zerbi

Setelah detail terakhir diselesaikan, gelandang yang pernah membela Brescia dan Milan ini bergabung dengan De Zerbi di Spurs melalui transfer yang memecahkan rekor di dunia sepak bola Italia.

Kabar ini sudah beredar, kini muncul konfirmasi terbaru: Sandro Tonali akan bergabung dengan Tottenham di bawah asuhan Roberto De Zerbi, kesepakatan telah dicapai secara menyeluruh.


Menurut laporan Sky Sport, Spurs telah menyelesaikan semua detail baik dengan gelandang kelahiran tahun 2000 tersebut maupun dengan Newcastle, dan seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano hari ini, Kamis, 2 Juli, sang pemain akan bertolak ke London bersama keluarganya untuk menjalani pemeriksaan medis.


Hanya 24 jam setelah kesepakatan Mateus Fernandes dengan West Ham senilai 92 juta euro ditutup, klub London tersebut menyelesaikan transfer yang nilainya akan melampaui 100 juta euro dan akan mencatatkan rekor baru dalam sejarah sepak bola Italia.

  • RINCIAN PERJANJIAN

    Setelah tawaran awal ditolak oleh The Magpies, Tottenham tidak menyerah, menyadari adanya Manchester City yang mengintai di belakang layar.


    The Spurs memutuskan untuk mempercepat proses negosiasi dan mengajukan tawaran baru, dan dalam beberapa jam terakhir mereka telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle dengan nilai yang sangat besar: seperti dilaporkan oleh Sky Sport, klub asal London tersebut akan membayar 100 juta euro ditambah bonus ke kas The Magpies, dengan total sekitar 116 juta euro (92,5 juta poundsterling sebagai pembayaran tetap ditambah 7,5 juta poundsterling sebagai bonus).

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  • FAKTOR DE ZERBI DAN PENANDATANGANAN KONTRAK TONALI

    Roberto De Zerbi memainkan peran penting, di mana pemain timnas tersebut telah menjalin hubungan yang sangat baik dengannya sejak lama.


    Perhatikan juga gaji Tonali, yang dari 8 juta euro yang diterimanya di Newcastle diperkirakan akan naik menjadi 12 juta euro bersih per musim di Tottenham.


    Selama membela The Magpies, Tonali telah tampil dalam 110 pertandingan dan mencetak 10 gol; di lemari trofinya terdapat satu gelar Carabao Cup yang diraih pada tahun 2025.

  • TONALI AKAN MENJADI PEMAIN ITALIA DENGAN GAJI TERTINGGI SEPANJANG SEJARAH

    Sambil menunggu hasil pemeriksaan medis dan pengumuman resmi, jika angka-angka ini terkonfirmasi, Tonali akan menjadi pemain Italia pertama yang menembus angka 100 juta euro dalam sebuah transfer dan akan menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi sepanjang masa.


    Rekor saat ini dipegang oleh Mateo Retegui, yang pindah dari Atalanta ke Al-Qadsiah pada musim panas 2025 dengan nilai transfer 68,5 juta euro.

  • DAFTAR ORANG ITALIA YANG PALING MAHAL

    Berikut ini adalah daftar pemain sepak bola Italia dengan gaji tertinggi sepanjang masa, tanpa memperhitungkan transfer Tonali:


    1) Mateo Retegui - dari Atalanta ke Al-Qadsiah, 68,5 juta euro

    2) Sandro Tonali - dari Milan ke Newcastle, 58,9 juta euro

    3) Jorginho - dari Napoli ke Chelsea, 57 juta euro

    4) Gianluigi Buffon - dari Parma ke Juventus, 52,88 juta euro (berdasarkan nilai tukar lira lama)

    5) Christian Vieri - dari Lazio ke Inter, 46,48 juta euro (berdasarkan nilai tukar lira lama)

    6) Riccardo Calafiori - dari Bologna ke Arsenal, 45 juta euro

    7) Marco Verratti - dari Paris Saint-Germain ke Al Arabi, 45 juta euro

    8) Federico Chiesa - dari Fiorentina ke Juventus, 44,6 juta euro

    9) Leonardo Bonucci - dari Juventus ke Milan, 42 juta euro

    10) Federico Bernardeschi - dari Fiorentina ke Juventus, 40 juta euro

  • MILAN JUGA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN

    Kedatangan Tonali ke Tottenham juga membuat Milan tersenyum.


    Klub Rossonero, dalam kesepakatan penjualan ke Newcastle, telah mengamankan 10% dari keuntungan ditambah kontribusi solidaritas, dengan total sekitar 10 juta euro seperti yang dilaporkan oleh MilanNews.it.

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