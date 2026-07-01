Kabar ini sudah beredar, kini muncul konfirmasi terbaru: Sandro Tonali akan bergabung dengan Tottenham di bawah asuhan Roberto De Zerbi, kesepakatan telah dicapai secara menyeluruh.





Menurut laporan Sky Sport, Spurs telah menyelesaikan semua detail baik dengan gelandang kelahiran tahun 2000 tersebut maupun dengan Newcastle, dan seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano hari ini, Kamis, 2 Juli, sang pemain akan bertolak ke London bersama keluarganya untuk menjalani pemeriksaan medis.





Hanya 24 jam setelah kesepakatan Mateus Fernandes dengan West Ham senilai 92 juta euro ditutup, klub London tersebut menyelesaikan transfer yang nilainya akan melampaui 100 juta euro dan akan mencatatkan rekor baru dalam sejarah sepak bola Italia.