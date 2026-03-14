Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Tonali: "Gattuso adalah sosok yang tepat untuk Italia saat ini; ketika diperlukan, kita butuh pukulan keras"

Gelandang Newcastle siap menghadapi babak playoff Piala Dunia.

Sandro Tonali bersiap menghadapi babak playoff Piala Dunia. Pada 26 Maret mendatang, Italia akan bertanding melawan Irlandia Utara di Bergamo, dengan tiket ke final yang diperebutkan melawan pemenang laga Wales-Bosnia.

Gelandang Italia yang bermainuntuk Newcastle ini mengatakan dalam wawancara dengan Sky Sport : "Kamu selalu memikirkannya karena pada akhirnya saat itu akan tiba, mustahil untuk tidak memikirkannya. Kamu selalu menyadari bahwa kita sudah di bulan Maret, ini akan menjadi salah satu pertandingan terpenting bagi kami dalam beberapa tahun terakhir, kami harus bermain dengan sempurna. Setiap hari ketegangan dan tekanan semakin meningkat. Kami harus tampil 100%, bermain seperti yang kami tahu, dan lolos ke Piala Dunia."

  • GATTUSO

    "Kami mengadakan makan malam di London bersama para pemain sepak bola Italia lainnya yang bermain di Liga Premier, dan kami sangat menikmati waktu itu. Kami sudah tidak bertemu sejak November, dan selalu menyenangkan bisa berkumpul kembali, bahkan di luar konteks sepak bola. Saya rasa itu bermanfaat bagi semua orang, sungguh menyenangkan."

    "Gattuso adalah orang yang telah memberi banyak inspirasi padaku bahkan sebelum aku mengenalnya, karena aku mengambil hal-hal yang kusukai darinya saat dia masih bermain. Kemudian aku mengenal sosok yang sejati: jika dia perlu mengatakan sesuatu padamu, dia akan langsung mengatakannya tanpa bertele-tele. Ini baik bagi kami, kami butuh orang yang mengatakan hal-hal secara langsung dan yang memberi kami teguran keras jika ada yang tidak beres. Inilah yang kami butuhkan hari ini, itulah kenyataannya. Kami telah bertemu dengan seseorang yang telah memberikan, sedang memberikan, dan akan memberikan segalanya. Bersama staf yang bekerja untuk tujuan itu dan untuk kami sendiri."

