Tonali: "Gattuso adalah sosok yang tepat untuk Italia saat ini; ketika diperlukan, kita butuh pukulan keras"

Sandro Tonali bersiap menghadapi babak playoff Piala Dunia. Pada 26 Maret mendatang, Italia akan bertanding melawan Irlandia Utara di Bergamo, dengan tiket ke final yang diperebutkan melawan pemenang laga Wales-Bosnia.
Gelandang Italia yang bermainuntuk Newcastle ini mengatakan dalam wawancara dengan Sky Sport : "Kamu selalu memikirkannya karena pada akhirnya saat itu akan tiba, mustahil untuk tidak memikirkannya. Kamu selalu menyadari bahwa kita sudah di bulan Maret, ini akan menjadi salah satu pertandingan terpenting bagi kami dalam beberapa tahun terakhir, kami harus bermain dengan sempurna. Setiap hari ketegangan dan tekanan semakin meningkat. Kami harus tampil 100%, bermain seperti yang kami tahu, dan lolos ke Piala Dunia."