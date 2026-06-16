Tom Holland menjelaskan mengapa Lamine Yamal 'akan menjadi Spider-Man yang hebat' saat aktor Hollywood itu menilai peluang Spanyol di Piala Dunia

Saat mempromosikan film terbarunya, 'Spider-Man: Brand New Day', bersama Zendaya, aktor asal Inggris Holland menyempatkan diri untuk membahas dunia sepak bola dan para calon pahlawan super di dalamnya.

Saat berbincang dengan DAZNdi zona penggemar Piala Dunia di Spanyol, Holland ditanya pemain sepak bola profesional mana yang paling cocok memerankan alter ego Peter Parker. Ia langsung menyebut nama remaja asal Barcelona dan Spanyol tersebut.

Lamine Yamal, yang dihibur oleh pacarnya, Ines Garcia, setelah awal yang sulit di turnamen 2026, mendapat pujian tinggi dari sang aktor. Holland mencatat bahwa pemain sayap tersebut "sangat cocok memerankan Spider-Man berkat kecepatan, keterampilan, dan kemampuannya bergerak dengan lincah di lapangan."