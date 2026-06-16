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Tom Holland menjelaskan mengapa Lamine Yamal 'akan menjadi Spider-Man yang hebat' saat aktor Hollywood itu menilai peluang Spanyol di Piala Dunia
Holland memilih Spider-Man yang sempurna
Saat mempromosikan film terbarunya, 'Spider-Man: Brand New Day', bersama Zendaya, aktor asal Inggris Holland menyempatkan diri untuk membahas dunia sepak bola dan para calon pahlawan super di dalamnya.
Saat berbincang dengan DAZNdi zona penggemar Piala Dunia di Spanyol, Holland ditanya pemain sepak bola profesional mana yang paling cocok memerankan alter ego Peter Parker. Ia langsung menyebut nama remaja asal Barcelona dan Spanyol tersebut.
Lamine Yamal, yang dihibur oleh pacarnya, Ines Garcia, setelah awal yang sulit di turnamen 2026, mendapat pujian tinggi dari sang aktor. Holland mencatat bahwa pemain sayap tersebut "sangat cocok memerankan Spider-Man berkat kecepatan, keterampilan, dan kemampuannya bergerak dengan lincah di lapangan."
Menilai Peluang Spanyol untuk Meraih Trofi Piala Dunia
Terlepas dari antusiasme besar yang mengelilingi filmnya, Holland tetap mencermati baik lapangan maupun layar lebar.
Ia memberikan penilaian positif terhadap tim asuhan Luis de la Fuente, meskipun penampilan perdana mereka melawan Cape Verde tidak berjalan sesuai rencana. "Spanyol adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah sepak bola," kata Holland saat tampil di ibu kota.
Aktor tersebut tetap optimis bahwa raksasa Eropa ini dapat bangkit dari kemunduran di awal dan melaju jauh dalam kompetisi. Ia menambahkan bahwa ia yakin tim tersebut "dapat menjalani turnamen yang hebat" saat mereka berupaya meraih gelar juara dunia kedua di panggung global di Amerika Utara.
Hubungan Spider-Man dengan Alvarez
Pembicaraan pun beralih ke bintang Atlético Madrid dan Argentina, Julian Álvarez, yang terkenal dengan julukan 'Spider' dan sering merayakan golnya dengan gerakan seolah-olah menembakkan jaring laba-laba. Holland mengakui bahwa ia adalah penggemar sang penyerang, baik sebagai pribadi maupun sebagai aset berharga dalam tim fantasi sepak bolanya.
Holland mengungkapkan bahwa ia memasukkan penyerang tersebut ke dalam tim 'Fantasy'-nya dan menyarankan bahwa Alvarez juga akan menjadi "kandidat yang sangat tepat untuk mengenakan kostum superhero." Aktor tersebut bahkan mengundang pemain asal Argentina itu, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengannya secara langsung dan mendoakan yang terbaik baginya selama sisa pertandingan Piala Dunia.
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Kunjungan sang bintang ke zona penggemar di Madrid
Kehadiran Holland di Madrid telah menimbulkan kehebohan, bertepatan dengan antusiasme yang meluap-luap menjelang Piala Dunia pertama yang diselenggarakan dalam format 48 tim. Kunjungan sang aktor ke zona penggemar tersebut menyoroti perpaduan antara budaya pop dan olahraga yang kini menjadi ciri khas turnamen internasional modern. Para penggemar berkumpul untuk sekadar melihat sekilas sang aktor yang telah menjadi wajah salah satu karakter paling dicintai di dunia perfilman.
Dengan 'Spider-Man: Brand New Day' yang akan dirilis pada 29 Juli, dukungan Holland terhadap Yamal menjadi pujian besar bagi status sang remaja berusia 18 tahun yang semakin menanjak.