Tom Cruise, Nicole Scherzinger, dan IShowSpeed! FIFA mengungkap detail upacara penutupan Piala Dunia 2026 - yang akan dimeriahkan oleh para bintang Hollywood dan influencer streaming

Sebagaimana diumumkan oleh FIFA, ajang olahraga terbesar dalam sejarah ini akan ditutup dengan pertunjukan spektakuler di Stadion New York/New Jersey pada hari Minggu. Cruise, Scherzinger, dan IShowSpeed akan didampingi oleh bintang musik dunia Laura Pausini dan Robbie Williams untuk merayakan perjalanan tak terlupakan dari 48 tim.

Selain itu, penyanyi peraih penghargaan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat secara khusus sesaat sebelum kick-off. Diproduksi melalui kerja sama kreatif dengan Balich Wonder Studio, upacara ini bertujuan untuk menghormati semangat dan jiwa global yang telah menjadi ciri khas turnamen pemecah rekor ini, sekaligus menyiapkan panggung yang sempurna untuk pertandingan final.