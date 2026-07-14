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Tom Cruise, Nicole Scherzinger, dan IShowSpeed! FIFA mengungkap detail upacara penutupan Piala Dunia 2026 - yang akan dimeriahkan oleh para bintang Hollywood dan influencer streaming
Daftar pemain bertabur bintang untuk pertandingan final telah diumumkan
Sebagaimana diumumkan oleh FIFA, ajang olahraga terbesar dalam sejarah ini akan ditutup dengan pertunjukan spektakuler di Stadion New York/New Jersey pada hari Minggu. Cruise, Scherzinger, dan IShowSpeed akan didampingi oleh bintang musik dunia Laura Pausini dan Robbie Williams untuk merayakan perjalanan tak terlupakan dari 48 tim.
Selain itu, penyanyi peraih penghargaan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat secara khusus sesaat sebelum kick-off. Diproduksi melalui kerja sama kreatif dengan Balich Wonder Studio, upacara ini bertujuan untuk menghormati semangat dan jiwa global yang telah menjadi ciri khas turnamen pemecah rekor ini, sekaligus menyiapkan panggung yang sempurna untuk pertandingan final.
- Getty Images Sport
Drama di babak semifinal membuka jalan bagi New Jersey
Seiring mendekatnya turnamen ini ke puncaknya, dunia sepak bola saat ini tengah menantikan babak semifinal yang mendebarkan. Kompetisi ini telah mencapai puncak ketegangannya, dengan Prancis siap berhadapan melawan Spanyol dalam laga klasik Eropa yang sangat dinantikan. Pemenang dari pertemuan bersejarah ini akan memastikan tiketnya ke New Jersey, di mana mereka akan menghadapi Inggris atau Argentina di final besar.
Keempat raksasa sepak bola ini telah melewati perjalanan yang melelahkan dalam turnamen bersejarah ini, dan para finalis nantinya akan mendapatkan kehormatan tertinggi untuk melangkah ke lapangan segera setelah upacara penutupan yang dipenuhi bintang-bintang untuk memperebutkan supremasi dunia.
FIFA menjanjikan perayaan global yang tak terlupakan
Acara hiburan prapertandingan yang sangat dinantikan ini akan menyoroti pencapaian luar biasa dari 16 kota tuan rumah. Berbicara mengenai acara yang akan datang, Heimo Schirgi, yang menjabat sebagai Chief Operating Officer turnamen tersebut, mengungkapkan antusiasmenya.
"Mengikuti semangat upacara pembukaan, yang menyambut dunia ke panggung terbesar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, upacara penutupan akan menutup rangkaian Piala Dunia FIFA 2026 secara utuh melalui musik, budaya, dan sepak bola, sebelum kami memulai pertandingan yang sangat dinantikan yang akan menobatkan juara turnamen bersejarah ini," kata Schirgi. Acara ini menjanjikan akan menyatukan para penggemar di seluruh dunia.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam turnamen bersejarah ini?
Pengumuman lebih lanjut mengenai artis tamu tambahan dan penampil istimewa diperkirakan akan diungkap dalam beberapa hari ke depan. Begitu upacara penutupan yang megah itu usai, seluruh perhatian dunia akan langsung beralih ke lapangan, di mana dua negara yang tersisa akan secara resmi menutup kompetisi yang benar-benar revolusioner ini.
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