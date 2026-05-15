Tom Brady vs Ryan Reynolds: Siapa yang akan memenangkan persaingan menuju Liga Premier? Mantan penyerang Birmingham membuat prediksi berani dalam pertarungan melawan Wrexham
Brady, Reynolds, dan Mac membidik Liga Premier
Kedua klub berhasil promosi dari League One pada musim 2024-25, menduduki dua peringkat teratas di divisi tersebut, dan diharapkan tampil gemilang di Championship pada musim 2025-26. Pada musim tersebut, Wrexham berupaya memperpanjang rekor luar biasa dengan naik tiga kasta berturut-turut di tangga EFL.
The Red Dragons pada akhirnya gagal tipis, karena mereka kehilangan tempat di babak play-off pada hari terakhir yang dramatis. Namun, konsolidasi bukanlah hal yang buruk dan lebih banyak drama telah disuguhkan untuk dokumenter pemenang penghargaan ‘Welcome to Wrexham’ - yang kembali untuk Seri 5 pada Kamis, 14 Mei.
Dengan bintang Hollywood Reynolds dan Rob Mac yang memimpin, diharapkan Wrexham akan semakin kuat di akhir jendela transfer berikutnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Birmingham - saat legenda NFL Brady bekerja sama dengan Tom Wagner dan tim kepemilikan Knighthead - dengan lebih banyak pergerakan masuk dan keluar dari St Andrew’s yang sedang dipersiapkan.
Birmingham vs Wrexham: Siapa yang akan promosi lebih dulu?
Namun, siapa yang akan memenangkan persaingan menuju Liga Premier? Ketika ditanya apakah ia tetap yakin bahwa Birmingham bisa menang, mantan bintang The Blues, Morrison—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Freebets.com—mengatakan: “Saya harap mereka bisa, tapi siapa yang tahu karena Wrexham nyaris finis di posisi keenam, yang patut diapresiasi untuk Hull; jujur saja, penampilan mereka luar biasa. Kamu harus memberikan semua pujian kepada Hull karena semua orang mengira mereka tidak akan bisa mencapai posisi itu. Manajernya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Staf pelatih dan para pemainnya sangat hebat.
“Tapi soal Wrexham, mungkin saat ini Wrexham lebih siap daripada Birmingham untuk promosi. Tapi menurut saya musim depan situasinya seimbang. Kita lihat saja pemain mana yang akan bergabung dan apa yang terjadi di kedua klub, tapi keduanya ambisius dan sama-sama ingin bermain di Liga Premier.
“Saya pikir Birmingham akan lebih dulu mencapai Premier League daripada Wrexham. Saya tidak bisa tidak mendukung tim saya sendiri.”
Persaingan di West Midlands: Bisakah Birmingham finis di atas Wolves dan West Brom?
Wrexham bukanlah satu-satunya tim yang menjadi perhatian Birmingham dan ambisi mereka musim depan, mengingat derbi-derbi di wilayah West Midlands akan menjadi sorotan utama dalam jadwal Championship musim 2026-27.
Wolves telah terdegradasi dari Liga Premier, sementara West Brom tetap bertahan di divisi kedua setelah nyaris lolos dari zona degradasi pada musim 2025-26. Hak untuk membanggakan diri di tingkat lokal akan diperebutkan bersamaan dengan poin-poin berharga saat tetangga geografis saling berhadapan.
Ketika ditanya siapa yang akan keluar sebagai pemenang, Morrison menjawab: “Oh, wow! Yah, saya pasti akan selalu menyebut tim lama saya, Birmingham.
“Ini musim yang sulit dan mengecewakan karena saya memprediksi mereka di awal musim akan finis di dua besar atau di babak play-off, tapi semuanya melenceng. Performa tandang mereka sama sekali tidak memadai. Mereka sangat buruk saat bermain di kandang lawan.
“Ini akan menarik karena mereka telah menghabiskan banyak uang, dan saya yakin di musim panas mereka akan berbelanja lagi, melepas beberapa pemain, tapi tetap berusaha berbelanja lagi dan berjuang. Saya pikir manajer akan memulai musim di sana, tapi dia harus memulai dengan baik dan membawa klub ke babak playoff atau finis di dua besar.
“Saya katakan, Championship akan sulit musim depan. Banyak tim papan atas yang turun kasta dan banyak tim yang gagal promosi akan berjuang musim depan. Ini akan sulit.
“Saya pikir tahun ini adalah kesempatan bagi tim di Championship untuk keluar dari divisi ini, tapi musim depan akan lebih sulit lagi. Birmingham City harus benar-benar berusaha keras. Mereka memiliki pemilik yang ambisius. Mereka punya stadion baru yang hebat dan rencana-rencana lain. Kita hanya berharap mereka bisa melakukannya musim depan.”
Masalah performa tandang: Birmingham harus memperbaiki performa tandang mereka pada musim 2026-27
Birmingham finis di peringkat ke-14 pada musim Championship yang akan ditutup dengan laga final play-off antara Hull City dan Southampton di Wembley. Performa kandang mereka menempati peringkat keempat terbaik di divisi tersebut, namun kesulitan saat bertanding di kandang lawan membuat mereka terpuruk di peringkat ke-21 dalam klasemen tandang.
Jika masalah-masalah tersebut dapat diatasi, dengan kedatangan pemain-pemain baru yang bergabung, maka ada alasan kuat untuk percaya bahwa mereka bisa finis di atas Wolves dan West Brom sekaligus bersaing dengan Reynolds, Mac, dan Wrexham untuk memperebutkan tempat di kasta tertinggi.