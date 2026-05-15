Tom Brady vs Ryan Reynolds: Siapa yang akan memenangkan persaingan menuju Liga Premier? Mantan penyerang Birmingham membuat prediksi berani dalam pertarungan melawan Wrexham

Wrexham bukanlah satu-satunya tim yang menjadi perhatian Birmingham dan ambisi mereka musim depan, mengingat derbi-derbi di wilayah West Midlands akan menjadi sorotan utama dalam jadwal Championship musim 2026-27.

Wolves telah terdegradasi dari Liga Premier, sementara West Brom tetap bertahan di divisi kedua setelah nyaris lolos dari zona degradasi pada musim 2025-26. Hak untuk membanggakan diri di tingkat lokal akan diperebutkan bersamaan dengan poin-poin berharga saat tetangga geografis saling berhadapan.

Ketika ditanya siapa yang akan keluar sebagai pemenang, Morrison menjawab: “Oh, wow! Yah, saya pasti akan selalu menyebut tim lama saya, Birmingham.

“Ini musim yang sulit dan mengecewakan karena saya memprediksi mereka di awal musim akan finis di dua besar atau di babak play-off, tapi semuanya melenceng. Performa tandang mereka sama sekali tidak memadai. Mereka sangat buruk saat bermain di kandang lawan.

“Ini akan menarik karena mereka telah menghabiskan banyak uang, dan saya yakin di musim panas mereka akan berbelanja lagi, melepas beberapa pemain, tapi tetap berusaha berbelanja lagi dan berjuang. Saya pikir manajer akan memulai musim di sana, tapi dia harus memulai dengan baik dan membawa klub ke babak playoff atau finis di dua besar.

“Saya katakan, Championship akan sulit musim depan. Banyak tim papan atas yang turun kasta dan banyak tim yang gagal promosi akan berjuang musim depan. Ini akan sulit.

“Saya pikir tahun ini adalah kesempatan bagi tim di Championship untuk keluar dari divisi ini, tapi musim depan akan lebih sulit lagi. Birmingham City harus benar-benar berusaha keras. Mereka memiliki pemilik yang ambisius. Mereka punya stadion baru yang hebat dan rencana-rencana lain. Kita hanya berharap mereka bisa melakukannya musim depan.”