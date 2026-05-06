Tom Brady vs Barcelona! Raksasa La Liga menggelar laga persahabatan yang mengejutkan melawan Birmingham City

Pada hari-hari awal pemusatan latihan, Barcelona akan menjalani laga persahabatan pembuka melawan Birmingham City, tim dari divisi Championship. Klub asal Midlands ini, yang dikenal memiliki Brady—pemenang Super Bowl tujuh kali—sebagai salah satu anggota dewan direksinya, menjadi lawan uji coba yang sangat ideal, karena lokasinya tidak memerlukan perjalanan jauh dari pusat sepak bola nasional. Meskipun banyak bintang internasional masih sedang menikmati liburan pasca-Piala Dunia, pertandingan ini akan menyeimbangkan latihan fisik yang penting dengan waktu bermain yang kompetitif. Pertandingan ini berfungsi sebagai laga klasik dalam kamp musim panas, yang memungkinkan staf pelatih untuk mengevaluasi pemain cadangan sekaligus menarik minat komersial yang signifikan berkat keterlibatan ikon NFL tersebut dalam tim Inggris tersebut.