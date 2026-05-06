Tom Brady vs Barcelona! Raksasa La Liga menggelar laga persahabatan yang mengejutkan melawan Birmingham City
Flick menyelesaikan rencana kamp musim panas di Inggris
Menurut Mundo Deportivo, Barcelona telah secara resmi menyetujui poin-poin utama dari rencana pramusim mereka untuk musim 2026-27. Pelatih Hansi Flick akan memimpin skuad tersebut dalam pemusatan latihan tradisional di St George’s Park, markas terkenal tim nasional Inggris. Raksasa Catalan ini telah memesan fasilitas elit tersebut untuk periode dua minggu mulai 27 Juli hingga 8 Agustus. Ini menandai ketiga kalinya klub menggunakan tempat tersebut, setelah sebelumnya berkunjung di bawah asuhan Luis Enrique pada musim panas 2014 dan 2016. Flick berharap pedesaan Inggris yang sudah tidak asing lagi ini akan memberikan lingkungan yang sempurna untuk meletakkan dasar taktis.
Uji coba mendadak melawan Birmingham asuhan Brady
Pada hari-hari awal pemusatan latihan, Barcelona akan menjalani laga persahabatan pembuka melawan Birmingham City, tim dari divisi Championship. Klub asal Midlands ini, yang dikenal memiliki Brady—pemenang Super Bowl tujuh kali—sebagai salah satu anggota dewan direksinya, menjadi lawan uji coba yang sangat ideal, karena lokasinya tidak memerlukan perjalanan jauh dari pusat sepak bola nasional. Meskipun banyak bintang internasional masih sedang menikmati liburan pasca-Piala Dunia, pertandingan ini akan menyeimbangkan latihan fisik yang penting dengan waktu bermain yang kompetitif. Pertandingan ini berfungsi sebagai laga klasik dalam kamp musim panas, yang memungkinkan staf pelatih untuk mengevaluasi pemain cadangan sekaligus menarik minat komersial yang signifikan berkat keterlibatan ikon NFL tersebut dalam tim Inggris tersebut.
Pertandingan persahabatan yang menguntungkan dijadwalkan di Afrika
Segera setelah menyelesaikan tur di Inggris, skuad akan terbang langsung ke Nairobi, Kenya. Pertandingan persahabatan bergengsi melawan salah satu rival besar Eropa, kemungkinan Liverpool, dijadwalkan pada 9 atau 10 Agustus. Tim kemudian akan kembali ke Catalonia sebelum melakukan perjalanan singkat ke Maroko untuk pertandingan kedua di Afrika pada 14 Agustus. Kedua pertandingan ini, yang akan menandai kembalinya beberapa pemain internasional kunci, diperkirakan akan menghasilkan sekitar €10 juta (£9 juta/$12 juta) bagi klub. Pendapatan yang signifikan ini akan secara efektif menyeimbangkan biaya operasional yang dikeluarkan selama fase latihan awal di Inggris.
Mengatasi tantangan-tantangan di awal musim
Menjelang musim baru yang semakin dekat, Barcelona harus berhasil mengintegrasikan para bintang timnas yang baru kembali dari Piala Dunia. Meskipun rencana tur ke Peru yang sempat dibahas sebelumnya masih belum pasti, fokus saat ini sepenuhnya tertuju pada pemanfaatan maksimal tiga laga persahabatan yang telah dipastikan tersebut guna memastikan kondisi fisik dan kesiapan taktis yang optimal sebelum musim liga domestik dimulai.