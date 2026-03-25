Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tom Brady di WrestleMania?! Pembicaraan dengan WWE sedang berlangsung untuk pemilik saham minoritas Birmingham City dan legenda NFL tersebut di tengah perseteruannya dengan Logan Paul
Pembicaraan mengenai kolaborasi WrestleMania
Dunia olahraga sedang ramai membicarakan kabar bahwa Brady dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk tampil secara sensasional di WrestleMania 42. Menurut jurnalis gulat veteran Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, persiapan sedang dilakukan agar mantan quarterback New England Patriots dan Tampa Bay Buccaneers itu tampil di acara unggulan WWE di Las Vegas.
Berbicara mengenai potensi kesepakatan tersebut, Meltzer menyatakan: "Dari apa yang saya dengar, mereka sedang bernegosiasi untuk Tom Brady. Namun, belum ada kesepakatan sama sekali saat ini. Jadi, hal itu bisa saja terjadi. Jelas bahwa Logan Paul dan Tom Brady sedang bekerja sama, semua orang tahu mereka sedang menggarap skenario ini. Saya rasa orang-orang sudah menduga hal ini akan terjadi, tetapi mungkin akan ada sesuatu dalam bentuk tertentu di WrestleMania."
- Getty Images Sport
Membangun alur cerita yang 'telah ditulis'
Latar belakang kolaborasi ini telah dibangun melalui serangkaian saling ejek di depan publik antara Brady dan bintang WWE saat ini, Paul. Ketegangan memuncak selama ajang Fanatics Flag Football Classic di Los Angeles, di mana keduanya menjadi kapten tim lawan. Brady secara khusus meremehkan dunia gulat profesional, menyebutnya "imut" dan "diatur skenarionya" saat tampil di hadapan media, yang dengan cepat menjadi viral dengan lebih dari dua juta penayangan.
"Kamu tahu, semua aksi mereka itu lucu dan sudah diatur, dan mereka tahu apa yang sedang terjadi," kata Brady. "Dalam pertandingan sepak bola, kamu tidak tahu, jadi mereka tidak akan mendekati saya. Lagipula, jika saya punya barisan penyerang yang bagus, mereka akan memukul para pegulat itu tepat di tenggorokan dan mereka mungkin akan menangis." Paul membalas dengan mengolok-olok pria berusia 48 tahun itu melalui video permintaan maaf palsu.
Meltzer menyarankan bahwa ejekan baru-baru ini adalah langkah yang direncanakan, dengan mengatakan: "Apa yang mereka lakukan dalam pertandingan sepak bola jelas untuk membangunnya, semua pembicaraan tentang Tom Brady yang meremehkan pegulat profesional dan semua pegulat yang membalas, itu semua adalah alur cerita. Itu bukan, 'Tom Brady adalah orang bodoh dan dia tidak menghormati gulat profesional.'"
Hubungan dengan Las Vegas
WrestleMania 42 dijadwalkan berlangsung pada 18 April di Allegiant Stadium, Las Vegas, markas Las Vegas Raiders, tim NFL di mana Brady memiliki saham minoritas. Sinergi ini menjadikannya panggung yang sempurna bagi pemegang saham Birmingham City tersebut untuk melakukan debutnya di WWE. Rumor ini semakin diperkuat oleh laporan bahwa WWE telah mulai merancang konsep branding potensial untuk quarterback legendaris tersebut. Spekulasi dari Fightful Select dan WrestleVotes menunjukkan bahwa nama-nama seperti 'The Untouchable Tom Brady' dan 'T-Bone' telah dibahas secara internal.
- Getty Images
Bintang-bintang NFL di atas ring
Jika Brady benar-benar memutuskan untuk terjun ke dunia gulat, ia akan mengikuti jejak para bintang NFL lainnya yang telah memasuki dunia gulat. Mantan rekan setim dan sahabat karibnya, Rob Gronkowski, telah beberapa kali tampil di ajang tersebut, bahkan pernah menjadi pembawa acara WrestleMania 36. Sementara itu, bintang San Francisco 49ers, George Kittle, juga telah terlibat dalam alur cerita utama WWE dalam beberapa tahun terakhir.