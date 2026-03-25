Tom Brady di WrestleMania?! Pembicaraan dengan WWE sedang berlangsung untuk pemilik saham minoritas Birmingham City dan legenda NFL tersebut di tengah perseteruannya dengan Logan Paul

Latar belakang kolaborasi ini telah dibangun melalui serangkaian saling ejek di depan publik antara Brady dan bintang WWE saat ini, Paul. Ketegangan memuncak selama ajang Fanatics Flag Football Classic di Los Angeles, di mana keduanya menjadi kapten tim lawan. Brady secara khusus meremehkan dunia gulat profesional, menyebutnya "imut" dan "diatur skenarionya" saat tampil di hadapan media, yang dengan cepat menjadi viral dengan lebih dari dua juta penayangan.

"Kamu tahu, semua aksi mereka itu lucu dan sudah diatur, dan mereka tahu apa yang sedang terjadi," kata Brady. "Dalam pertandingan sepak bola, kamu tidak tahu, jadi mereka tidak akan mendekati saya. Lagipula, jika saya punya barisan penyerang yang bagus, mereka akan memukul para pegulat itu tepat di tenggorokan dan mereka mungkin akan menangis." Paul membalas dengan mengolok-olok pria berusia 48 tahun itu melalui video permintaan maaf palsu.

Meltzer menyarankan bahwa ejekan baru-baru ini adalah langkah yang direncanakan, dengan mengatakan: "Apa yang mereka lakukan dalam pertandingan sepak bola jelas untuk membangunnya, semua pembicaraan tentang Tom Brady yang meremehkan pegulat profesional dan semua pegulat yang membalas, itu semua adalah alur cerita. Itu bukan, 'Tom Brady adalah orang bodoh dan dia tidak menghormati gulat profesional.'"