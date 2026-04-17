Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Tom Brady & Birmingham diperingatkan bahwa mereka telah 'melewatkan kesempatan emas' dalam upaya promosi ke Liga Premier, namun mereka didukung untuk menggelontorkan lebih banyak dana untuk transfer
Pemilik Brady & Birmingham telah menetapkan target-target yang ambisius
Dana dalam jumlah yang memecahkan rekor telah diinvestasikan untuk segera bangkit dari divisi ketiga sepak bola Inggris — setelah legenda Manchester United, Wayne Rooney, turut andil dalam degradasi yang dialami klub selama masa kepelatihannya yang penuh cobaan.
Perayaan meriah terjadi di St Andrew’s saat mengumpulkan 111 poin dan sebuah trofi, dengan harapan bahwa upaya segera untuk kembali ke divisi utama akan dilakukan. Pemilik yang ambisius - Knighthead Capital Management - dan anggota dewan terkemuka, seperti legenda NFL Brady, tidak pernah segan-segan menetapkan target tertinggi.
Target tersebut belum tercapai musim ini, dengan Chris Davies memimpin kampanye yang tidak konsisten yang membuat The Blues berada di peringkat ke-15 klasemen Championship - sama dekatnya dengan zona degradasi seperti halnya dengan posisi play-off.
- Getty
Apakah Birmingham telah menyia-nyiakan peluang besar untuk promosi?
Harapannya jauh lebih besar, dengan mantan bintang EFL yang kini menjadi komentator, Don Goodman—yang menghabiskan beberapa tahun karier bermainnya di West Midlands—menilai performa Birmingham.
"Tom Wagner tidak segan-segan menyatakan bahwa mereka ingin mencapai Liga Premier, seperti sekarang, secepat mungkin. Dan melihat klasemen, mereka berada di peringkat ke-15 saat ini. Saya tahu mereka mengalahkan Wrexham, dan itu pasti telah membangkitkan semangat, tetapi penampilan mereka masih kurang memuaskan.
“Di musim ini, jujur saja, dan saya maksudkan ini dengan hormat yang sebesar-besarnya, Championship bisa dibilang yang terlemah dalam hal kualitas dan kedalaman kualitas yang pernah saya lihat. Saya tidak ingin meremehkan apa yang telah dicapai oleh klub-klub seperti Coventry atau Ipswich. Yah, Ipswich masih berjuang, tentu saja, bersama Middlesbrough dan Millwall, bahkan mungkin Southampton, tergantung bagaimana perkembangannya. Tapi saya rasa klub-klub seperti Birmingham City dan banyak lainnya, saya pikir mereka telah melewatkan kesempatan karena saya yakin musim depan akan jauh lebih sulit.
“Saya pikir akan ada lebih banyak tim berkualitas yang terdegradasi dari Premier League. Dan saya pikir klub-klub yang mampu kembali berkompetisi di Championship, dan akan ada banyak di antaranya, akan melakukannya. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang terlewatkan. Tapi Birmingham, tanpa ragu, akan menjadi salah satu yang akan kita lihat berbelanja di musim panas.
“Harapan saya antara sekarang dan akhir musim adalah agar mereka menutup musim dengan kuat dan mempertahankan Chris Davies di posisinya karena saya menyukainya. Dan ini adalah musim yang berat bagi Birmingham dan semua yang terkait dengannya. Jelas, jika empat pertandingan terakhir tidak berjalan baik, maka Anda akan khawatir tentang nasib Chris Davies, bukan?”
Blues diyakini akan mendatangkan lebih banyak pemain bintang ke St Andrew's
Masih harus dilihat apakah Davies akan diberi kesempatan untuk mengawasi proses perekrutan pada bursa transfer berikutnya. The Blues diyakini akan mendatangkan lebih banyak pemain bintang. Bek mantan The Blues, Stephen Carr, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah klub bisa mendatangkan pemain-pemain ternama: “Saya rasa begitu. Saya rasa itulah yang mereka targetkan. Stadion yang mereka bangun, Anda bisa lihat apa yang sedang mereka kembangkan - itu untuk Liga Premier, bukan untuk Liga Sepak Bola. Itu harus menjadi stadion Liga Premier.
“Saya tahu ada hal-hal lain di baliknya, seperti NFL dan sebagainya, tapi sekarang mereka sedang mempersiapkan diri untuk tujuan mereka. Sangat ambisius. Tapi ada batas berapa banyak yang bisa mereka belanjakan, sesederhana itu. Anda juga melihatnya di Newcastle - klub terkaya di dunia tapi mereka tidak bisa sembarangan membeli siapa pun yang mereka inginkan. Di situlah mereka butuh rencana.
“Mereka memang butuh beberapa pemain bagus. Mereka butuh pemain baru. Ini soal siapa yang bisa mereka datangkan, batasan apa yang mereka hadapi, dan berapa yang bisa mereka belanjakan. Mereka selalu punya akademi yang bagus di sana, mereka menghasilkan pemain muda yang berkualitas. Tapi dengan stadion dan segala hal lainnya, mereka sangat ambisius.
“Stadion itu menunjukkan seberapa banyak uang yang akan mereka keluarkan. Stadion itu hanya bernilai jika mereka berada di Premier League, bukan untuk Championship—dengan biaya dan segala sesuatunya. Saya pikir akan ada pengeluaran. Saya pikir itu akan terkendali, tidak akan sembarangan, tapi Anda akan melihat nama-nama besar kembali ke Birmingham.”
- Getty
The Blues masih memiliki empat pertandingan tersisa di musim ini, dimulai dengan lawatan ke markas Hull City yang sedang berjuang untuk promosi pada Sabtu mendatang. Mereka pasti ingin mengakhiri musim dengan gemilang — setelah kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Wrexham asuhan Ryan Reynolds dan Rob Mac — sehingga momentum dan semangat positif ini dapat terbawa hingga musim panas.