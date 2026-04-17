Tom Brady & Birmingham diperingatkan bahwa mereka telah 'melewatkan kesempatan emas' dalam upaya promosi ke Liga Premier, namun mereka didukung untuk menggelontorkan lebih banyak dana untuk transfer

Harapannya jauh lebih besar, dengan mantan bintang EFL yang kini menjadi komentator, Don Goodman—yang menghabiskan beberapa tahun karier bermainnya di West Midlands—menilai performa Birmingham.

Goodman mengatakan kepada GOAL: "Tom Wagner tidak segan-segan menyatakan bahwa mereka ingin mencapai Liga Premier, seperti sekarang, secepat mungkin. Dan melihat klasemen, mereka berada di peringkat ke-15 saat ini. Saya tahu mereka mengalahkan Wrexham, dan itu pasti telah membangkitkan semangat, tetapi penampilan mereka masih kurang memuaskan.

“Di musim ini, jujur saja, dan saya maksudkan ini dengan hormat yang sebesar-besarnya, Championship bisa dibilang yang terlemah dalam hal kualitas dan kedalaman kualitas yang pernah saya lihat. Saya tidak ingin meremehkan apa yang telah dicapai oleh klub-klub seperti Coventry atau Ipswich. Yah, Ipswich masih berjuang, tentu saja, bersama Middlesbrough dan Millwall, bahkan mungkin Southampton, tergantung bagaimana perkembangannya. Tapi saya rasa klub-klub seperti Birmingham City dan banyak lainnya, saya pikir mereka telah melewatkan kesempatan karena saya yakin musim depan akan jauh lebih sulit.

“Saya pikir akan ada lebih banyak tim berkualitas yang terdegradasi dari Premier League. Dan saya pikir klub-klub yang mampu kembali berkompetisi di Championship, dan akan ada banyak di antaranya, akan melakukannya. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang terlewatkan. Tapi Birmingham, tanpa ragu, akan menjadi salah satu yang akan kita lihat berbelanja di musim panas.

“Harapan saya antara sekarang dan akhir musim adalah agar mereka menutup musim dengan kuat dan mempertahankan Chris Davies di posisinya karena saya menyukainya. Dan ini adalah musim yang berat bagi Birmingham dan semua yang terkait dengannya. Jelas, jika empat pertandingan terakhir tidak berjalan baik, maka Anda akan khawatir tentang nasib Chris Davies, bukan?”