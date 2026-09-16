Getty Images Sport
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'Tolong unban saya!' - Bintang Chelsea Cole Palmer terkena banned mengejutkan dari Twitch setelah membocorkan gameplay EA Sports FC 27 dalam blunder akses awal
Siaran EAFC 27 terhenti lebih cepat setelah cuplikan gameplay awal terungkap
Pemain berusia 24 tahun itu masuk ke Twitch pada Selasa sore, menyuguhkan siaran dadakan dari video game yang sangat dinantikan tersebut kepada ribuan penonton. Palmer menghabiskan lebih dari satu jam membuka pack Ultimate Team dan memainkan pertandingan, sepenuhnya mengabaikan embargo rilis ketat gim tersebut.
Dengan peluncuran global dijadwalkan pada 25 September dan akses awal baru resmi dimulai pada 18 September, siaran tanpa izin dari bintang Chelsea itu dengan cepat menarik perhatian para pengembang. Siaran itu tiba-tiba dihentikan, dan kanal Twitch milik Palmer kemudian dibersihkan dari seluruh konten EA Sports FC 27 menyusul permintaan hak cipta.
- Getty Images Sport
“Saya hanya memberi orang-orang apa yang mereka inginkan!”
Situasi itu berubah menjadi lucu ketika akun resmi EA Sports FC ikut masuk ke percakapan di tengah siaran. Pengembang gim itu dengan halus menegur sang gelandang, dengan berkomentar: "Errr Cole, bukannya kita mau melakukan ini sedikit lebih nanti? Kami akan live pada pukul 18.00 waktu Inggris!"
Tidak terpengaruh oleh pemblokiran yang diterimanya setelah itu, pemain internasional Inggris tersebut memakai Instagram Story miliknya untuk melancarkan permohonan bernada jahil. Dengan menandai Twitch dan EA, ia menulis: "Aku cuma memberi orang-orang apa yang mereka inginkan... tolong buka blokirku." Ia kemudian berinteraksi dengan sebuah unggahan media sosial mengenai penangguhannya di platform terpisah, dengan hanya mengatakan: "Kami segera kembali."
Dalam siaran yang berakhir buruk itu, Palmer juga mengungkapkan kekecewaannya atas statistik dirinya di dalam gim. Saat mengetahui rating keseluruhannya turun dari 87 menjadi 85, ia mengeluh: "Aku perlu bicara dengan EA. Mereka memangkas dua poin ratingku. Musim lalu aku cuma punya satu kaki selama sepuluh bulan, apa maumu aku lakukan?"
Ia juga mempertanyakan pace miliknya dibandingkan rekan setimnya di Chelsea, Morgan Rogers, dengan menambahkan: "76 pace? Aku tidak tahu bagaimana dia bisa punya pace lebih tinggi dariku, tapi EA kadang-kadang, bung, mereka agak gila."
Berkutat dengan cedera dan kampanye yang sulit
Komentar Palmer mengenai kebugarannya berkaitan dengan periode frustrasi saat harus menepi musim lalu. Playmaker itu absen cukup lama karena masalah selangkangan dan patah jari kaki, yang sangat membatasi pengaruhnya pada bulan-bulan awal musim.
Merefleksikan kesulitan tersebut dalam tur pramusim Chelsea di Sydney, Palmer mengakui ia terburu-buru memulihkan diri. "Beberapa bulan pertama, saat saya cedera, saya hanya ingin keluar dan bermain, yang mungkin seharusnya tidak saya lakukan," jelasnya. "Jelas, saya tidak bisa bermain seperti yang saya inginkan. Itu musim yang buruk, secara pribadi, dengan cedera dan semacamnya, tetapi sekarang saya merasa baik. Tujuh pekan itu jelas membantu. Saya siap untuk bermain lagi."
Pemain berusia 24 tahun itu juga mengungkap sejauh apa yang ia lakukan untuk mengatasi masalah kebugarannya, dengan menyatakan: "Saya pergi ke Swedia atau Denmark, salah satu dari negara itu, untuk menemui dokter. Kami sempat membicarakan (operasi), tetapi pada akhirnya saya tidak menjalaninya."
- Sports Press Photo
Fokus beralih kembali ke lapangan
Dengan masalah cederanya yang tampaknya sudah berlalu, Palmer menikmati awal musim baru yang gemilang bersama Rogers. Kedua pemain itu sudah membukukan empat kontribusi gol di Premier League, yang menyoroti pengaruh mereka yang kian besar di Stamford Bridge.
Sambil menunggu apakah akun Twitch-nya akan dipulihkan, perhatian utama Palmer harus tetap tertuju pada laga-laga Chelsea berikutnya. Performanya yang impresif di Premier League dan Carabao Cup akan sangat krusial saat Chelsea berupaya mempertahankan momentum awal mereka di semua kompetisi.
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