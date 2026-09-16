Situasi itu berubah menjadi lucu ketika akun resmi EA Sports FC ikut masuk ke percakapan di tengah siaran. Pengembang gim itu dengan halus menegur sang gelandang, dengan berkomentar: "Errr Cole, bukannya kita mau melakukan ini sedikit lebih nanti? Kami akan live pada pukul 18.00 waktu Inggris!"

Tidak terpengaruh oleh pemblokiran yang diterimanya setelah itu, pemain internasional Inggris tersebut memakai Instagram Story miliknya untuk melancarkan permohonan bernada jahil. Dengan menandai Twitch dan EA, ia menulis: "Aku cuma memberi orang-orang apa yang mereka inginkan... tolong buka blokirku." Ia kemudian berinteraksi dengan sebuah unggahan media sosial mengenai penangguhannya di platform terpisah, dengan hanya mengatakan: "Kami segera kembali."

Dalam siaran yang berakhir buruk itu, Palmer juga mengungkapkan kekecewaannya atas statistik dirinya di dalam gim. Saat mengetahui rating keseluruhannya turun dari 87 menjadi 85, ia mengeluh: "Aku perlu bicara dengan EA. Mereka memangkas dua poin ratingku. Musim lalu aku cuma punya satu kaki selama sepuluh bulan, apa maumu aku lakukan?"

Ia juga mempertanyakan pace miliknya dibandingkan rekan setimnya di Chelsea, Morgan Rogers, dengan menambahkan: "76 pace? Aku tidak tahu bagaimana dia bisa punya pace lebih tinggi dariku, tapi EA kadang-kadang, bung, mereka agak gila."



