'Berikan Piala Dunia Antarklub saya!'

Klaim satiris Melo berawal dari putusan komisi independen yang menyatakan raksasa Manchester itu bersalah atas: "semua dakwaan terkait pelanggaran berat terhadap regulasi keuangan Premier League."

Investigasi yang telah berlangsung lama itu mencakup dugaan manipulasi laporan keuangan klub antara 2009 dan 2018. Jika otoritas kompetisi memutuskan untuk mencabut gelar domestik yang dimenangi selama periode tersebut sebagai bagian dari sanksi, kekhawatiran tetap ada bahwa preseden seperti itu bisa meluas ke trofi internasional yang diraih klub Manchester tersebut pada 2023.