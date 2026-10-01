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'Tolong berikan Piala Dunia Antarklub saya!' - Mantan bintang Fluminense Felipe Melo ingin gelar 2023 diserahkan kepadanya setelah Man City dinyatakan bersalah atas pelanggaran FFP
Veteran Brasil menuntut trofi secara retrospektif
Mantan gelandang bertahan Fluminense itu berseloroh menuntut agar trofi Piala Dunia Antarklub 2023 diserahkan kepadanya setelah City dinyatakan bersalah atas pelanggaran aturan keuangan. Berbicara di Ole Summit 2026 di Buenos Aires, pemain veteran yang dikenal dengan julukan Pitbull itu menyinggung kekalahan telak 4-0 timnya di partai puncak di Arab Saudi. Ia menyoroti kemungkinan Manchester City dicabut gelarnya untuk menyindir hegemoni finansial sepak bola Eropa yang begitu dominan.
- AFP
'Berikan Piala Dunia Antarklub saya!'
Laporan tentang sanksi berat yang membayangi raksasa Inggris itu memicu respons bernada ringan di media sosial dari mantan pemain tersebut setelah penampilannya di panel. Mengutip komentar mantan pemain internasional Brasil itu di media sosial, harian Argentina Olemelaporkan: "Manchester City harus kehilangan semuanya. Berikan Piala Dunia Antarklub saya! Saya akan berkeliling Rio, menyusuri Copacabana, melewati Barra da Tijuca, dengan trofi itu. Juara dunia! Cabut semuanya dari mereka."
Vonis bersalah mengancam gelar bersejarah
Klaim satiris Melo berawal dari putusan komisi independen yang menyatakan raksasa Manchester itu bersalah atas: "semua dakwaan terkait pelanggaran berat terhadap regulasi keuangan Premier League."
Investigasi yang telah berlangsung lama itu mencakup dugaan manipulasi laporan keuangan klub antara 2009 dan 2018. Jika otoritas kompetisi memutuskan untuk mencabut gelar domestik yang dimenangi selama periode tersebut sebagai bagian dari sanksi, kekhawatiran tetap ada bahwa preseden seperti itu bisa meluas ke trofi internasional yang diraih klub Manchester tersebut pada 2023.
- Getty Images Sport
Komisi independen putuskan sanksi resmi
City kini menghadapi masa depan yang tidak pasti sambil menunggu rincian sanksi resmi dari komisi independen terkait denda, pengurangan poin, atau pencabutan gelar. Bagi Fluminense dan publik Brasil, pembicaraan tentang pengalihan mahkota dunia tetap sekadar hiburan di tengah dominasi finansial Eropa, yang telah membuat benua itu memonopoli turnamen global sejak Corinthians mengalahkan Chelsea pada 2012.
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