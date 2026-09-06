'Toleransi frustrasi yang tinggi!' - Julian Schuster angkat bicara saat Freiburg naik ke puncak Bundesliga

SC Freiburg dengan bangga berada di puncak klasemen Bundesliga setelah meraih kemenangan susah payah 1-0 atas SC Paderborn. Tim asuhan Julian Schuster memperpanjang start sempurna mereka di musim liga ini dengan dua kemenangan dari dua pertandingan.

Freiburg naik ke enam poin bersama Borussia Dortmund dan kejutan musim ini, SV Elversberg.

Namun, selisih gol Freiburg yang lebih baik, +4, membuat mereka unggul atas Dortmund (+3) dan Elversberg (+2) sehingga tetap sendirian di puncak klasemen.