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'Toleransi frustrasi yang tinggi!' - Julian Schuster angkat bicara saat Freiburg naik ke puncak Bundesliga
Freiburg puncaki klasemen Bundesliga
SC Freiburg dengan bangga berada di puncak klasemen Bundesliga setelah meraih kemenangan susah payah 1-0 atas SC Paderborn. Tim asuhan Julian Schuster memperpanjang start sempurna mereka di musim liga ini dengan dua kemenangan dari dua pertandingan.
Freiburg naik ke enam poin bersama Borussia Dortmund dan kejutan musim ini, SV Elversberg.
Namun, selisih gol Freiburg yang lebih baik, +4, membuat mereka unggul atas Dortmund (+3) dan Elversberg (+2) sehingga tetap sendirian di puncak klasemen.
- STEINSIEK.CH
Eggestein memuji semangat bertahan
Pencetak gol kemenangan Maximilian Eggestein menyoroti performa tim yang kontras di kedua babak, sambil memuji daya juang skuad setelah gol volinya pada menit ke-26 memastikan posisi puncak.
"Pada babak pertama, kami mampu mengendalikan pertandingan dengan sangat baik dan pantas unggul," ujar Eggestein. "Namun, pada babak kedua, kami terlalu membiarkan diri kami ditekan dan kehilangan ketenangan saat menguasai bola."
"Meski begitu, semangat bertahan tim hari ini luar biasa, dan memenangkan pertandingan sulit seperti ini memberikan dorongan besar bagi mentalitas skuad," tambahnya.
Schuster menuntut toleransi terhadap frustrasi
Pelatih kepala Julian Schuster menegaskan pandangan Eggestein, memuji perlawanan sengit Paderborn sambil menjelaskan apa yang dibutuhkan dari para pemainnya untuk tetap berada di puncak klasemen liga.
"Kami tahu sejak awal bahwa kami harus mengerahkan upaya dan energi yang sangat besar jika ingin membawa pulang sesuatu dari sini," jelas Schuster. "Cara mereka bermain sangat mengesankan."
"Kami membutuhkan tingkat toleransi frustrasi yang sangat tinggi sepanjang pertandingan," tambah sang pelatih. "Saya yakin Paderborn akan mengamankan banyak poin di kandang musim ini mengingat betapa sulitnya pertandingan ini bagi kami."
- STEINSIEK.CH
Gladbach menanti pemuncak klasemen
Dengan poin maksimal sudah diamankan dan puncak klasemen liga berada dalam genggaman mereka, Freiburg kini bersiap mempertahankan posisi teratas di kandang sendiri.
Schuster akan berupaya menjaga struktur pertahanan tim yang solid dan momentum kemenangan seiring meningkatnya ekspektasi.
SC Freiburg akan menjamu Borussia Monchengladbach di Europa-Park Stadion Sabtu depan saat mereka berusaha memperpanjang masa mereka di puncak Bundesliga.
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