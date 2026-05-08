'Tokoh besar' Emanuel Emegha dipuji karena berusaha meredakan ketegangan dengan para pendukung Strasbourg saat sorakan protes bergemuruh pasca kekalahan di semifinal Liga Konferensi
Impian Eropa Strasbourg berakhir di tengah kemarahan para pendukung
Petualangan Strasbourg di ajang Eropa berakhir dengan kekalahan 1–0 pada laga malam itu, yang memastikan kekalahan agregat 2–0 dari Rayo Vallecano di semifinal Liga Konferensi. Meskipun lolos ke empat besar merupakan pencapaian bersejarah bagi klub Prancis tersebut, suasana di dalam Stade de la Meinau dengan cepat berubah menjadi suram setelah peluit akhir dibunyikan.
Ketegangan sudah terlihat sejak awal pertandingan ketika para ultras lokal, yang hubungannya dengan petinggi klub semakin tegang, bersiul mengejek tim saat jeda babak pertama. Saat pertandingan berakhir, rasa frustrasi telah bergeser dari ruang rapat ke para pemain di lapangan. Saat para pemain mendekati tribun untuk memberi hormat kepada para pendukung, mereka tidak disambut dengan tepuk tangan, melainkan dengan cemoohan, hinaan, dan gestur yang menyinggung.
Emegha menjadi sasaran setelah pengumuman transfer
Sebagian besar caci maki tersebut tampaknya ditujukan kepada Emegha, yang menonton pertandingan dari tribun penonton karena cedera. Striker asal Belanda itu menuai kritik dari sebagian pendukung setelah mengonfirmasi kepindahannya ke Chelsea pada musim panas mendatang.
Dengan mengenakan pakaian hitam dan kacamata hitam, Emegha mendekati pagar yang memisahkan para pemain dari para pendukung dalam upaya untuk berbicara dengan mereka. Ia tampaknya mendesak para penonton untuk mendukung tim daripada menyerang para pemain. Merasa situasi bisa semakin memanas, Moreira turun tangan dan membimbing rekan setimnya menjauh dari keributan tersebut.
Moreira menjelaskan mengapa ia menarik Emegha menjauh
Beberapa pemain Strasbourg berusaha meredakan situasi. Ben Chilwell dan Moreira terlihat meminta penonton untuk tenang saat ketegangan semakin memuncak. Saat diwawancarai oleh Canal+ setelah pertandingan, Moreira mengaku terkejut dengan reaksi yang tidak ramah tersebut.
"Saya melihat para penggemar marah, melontarkan hinaan, tidak perlu seperti itu," kata pemain sayap asal Belgia itu. "Kami tahu situasi Emegha di klub. Saya hanya berusaha menghindari konflik yang lebih besar. Dia pria hebat, pemain hebat, dia berusaha membela kami. Saya hanya tidak ingin memperburuk masalah."
Strasbourg harus memperbaiki hubungan yang retak
Insiden tersebut menciptakan suasana tegang di stadion setelah peluit akhir dibunyikan. Beberapa pemain sempat memberi tepuk tangan kepada penonton di tribun, namun suasana tetap tegang saat tim meninggalkan lapangan. Meskipun Strasbourg berhasil melaju ke semifinal Liga Konferensi dengan performa yang mengesankan, reaksi yang tidak ramah tersebut menyoroti adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara sebagian pendukung dan skuad. Mengelola hubungan tersebut kini bisa menjadi tantangan besar bagi klub, terutama jika mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Saat ini, Strasbourg berada di peringkat kedelapan klasemen Ligue 1, delapan poin di belakang Monaco yang berada di peringkat keenam.