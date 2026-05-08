'Tokoh besar' Emanuel Emegha dipuji karena berusaha meredakan ketegangan dengan para pendukung Strasbourg saat sorakan protes bergemuruh pasca kekalahan di semifinal Liga Konferensi

Petualangan Strasbourg di ajang Eropa berakhir dengan kekalahan 1–0 pada laga malam itu, yang memastikan kekalahan agregat 2–0 dari Rayo Vallecano di semifinal Liga Konferensi. Meskipun lolos ke empat besar merupakan pencapaian bersejarah bagi klub Prancis tersebut, suasana di dalam Stade de la Meinau dengan cepat berubah menjadi suram setelah peluit akhir dibunyikan.

Ketegangan sudah terlihat sejak awal pertandingan ketika para ultras lokal, yang hubungannya dengan petinggi klub semakin tegang, bersiul mengejek tim saat jeda babak pertama. Saat pertandingan berakhir, rasa frustrasi telah bergeser dari ruang rapat ke para pemain di lapangan. Saat para pemain mendekati tribun untuk memberi hormat kepada para pendukung, mereka tidak disambut dengan tepuk tangan, melainkan dengan cemoohan, hinaan, dan gestur yang menyinggung.