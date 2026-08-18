Todd Boehly dan Mark Walter dalam pembicaraan untuk MENJUAL saham Chelsea saat Clearlake Capital bergerak untuk mengambil alih kendali penuh

Boehly dan Walter sedang menjajaki penjualan saham mereka di Chelsea kepada pemilik mayoritas Clearlake Capital, menurut Financial Times, sedikit lebih dari empat tahun setelah konsorsium BlueCo menuntaskan pengambilalihan klub yang menyita perhatian. Grup tersebut awalnya membeli klub itu dalam kesepakatan senilai £2,5 miliar, tetapi perjanjian baru kini bisa membuat nilai klub melebihi £5 miliar. Struktur kepemilikan klub menempatkan Clearlake sebagai pemegang mayoritas 61,5 persen, sementara Boehly, Walter, dan miliarder Swiss berusia 90 tahun Hansjorg Wyss berbagi rata sisa 38,5 persen.

Rencana hengkang ini muncul setelah periode pengeluaran finansial yang sangat besar, yang belum juga menghasilkan trofi Premier League atau Liga Champions. Sejak Mei 2022, Chelsea telah menghabiskan hampir £1,5 miliar untuk biaya transfer pemain, tetapi klub ini menjalani periode penuh gejolak yang ditandai hasil tidak konsisten dan pergantian pelatih yang sering.



