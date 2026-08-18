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Todd Boehly dan Mark Walter dalam pembicaraan untuk MENJUAL saham Chelsea saat Clearlake Capital bergerak untuk mengambil alih kendali penuh
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Konsorsium BlueCo menghadapi perombakan besar dalam kepemilikan
Boehly dan Walter sedang menjajaki penjualan saham mereka di Chelsea kepada pemilik mayoritas Clearlake Capital, menurut Financial Times, sedikit lebih dari empat tahun setelah konsorsium BlueCo menuntaskan pengambilalihan klub yang menyita perhatian. Grup tersebut awalnya membeli klub itu dalam kesepakatan senilai £2,5 miliar, tetapi perjanjian baru kini bisa membuat nilai klub melebihi £5 miliar. Struktur kepemilikan klub menempatkan Clearlake sebagai pemegang mayoritas 61,5 persen, sementara Boehly, Walter, dan miliarder Swiss berusia 90 tahun Hansjorg Wyss berbagi rata sisa 38,5 persen.
Rencana hengkang ini muncul setelah periode pengeluaran finansial yang sangat besar, yang belum juga menghasilkan trofi Premier League atau Liga Champions. Sejak Mei 2022, Chelsea telah menghabiskan hampir £1,5 miliar untuk biaya transfer pemain, tetapi klub ini menjalani periode penuh gejolak yang ditandai hasil tidak konsisten dan pergantian pelatih yang sering.
- Getty Images Sport
Perpecahan internal dan dilema pengembangan stadion
Meski orang dalam klub kerap membantah klaim adanya keretakan antara salah satu pendiri Clearlake, Behdad Eghbali, dan Boehly, dengan menegaskan bahwa keduanya tetap menjaga hubungan profesional, laporan menyebutkan bahwa pembicaraan telah berlangsung putus-nyambung selama dua tahun terakhir terkait potensi aksi buyout di tengah laporan 'perang saudara'. Salah satu pokok perselisihan utama tampaknya adalah apakah kepemilikan klub dapat menyelaraskan rencana untuk stadion baru.
Kompleksitas model kepemilikan juga mendapat sorotan dari basis suporter, yang menyuarakan kekhawatiran atas harga tiket dan model multi-klub yang diterapkan BlueCo.
Alonso dan arah olahraga yang baru
Di tengah ketidakpastian di level dewan, Xabi Alonso telah mengambil alih tim utama pada musim panas yang juga membuat Chelsea menghabiskan lebih dari £300 juta untuk merekrut pemain baru, sambil meraup kembali £143 juta dari penjualan. Penunjukan pria Spanyol itu menandai babak baru bagi Chelsea setelah masa jabatan singkat Liam Rosenior.
Alonso telah lantang menyuarakan perlunya pergeseran profil ini, dengan menekankan bahwa skuad level papan atas tidak bisa hanya bergantung pada potensi. Untuk mengatasi hal itu, klub telah mengamankan tanda tangan veteran Premier League Jordan Henderson, 36, dan Danny Welbeck, 35, sehingga menyuntikkan pengalaman yang sangat dibutuhkan ke ruang ganti. Langkah ini menandai perubahan arah yang jelas dalam strategi transfer klub, setelah jendela transfer beruntun dengan pengeluaran ratusan juta untuk talenta muda yang belum teruji.
- Getty Images Sport
Clearlake bersiap memperketat cengkeramannya
Jika penjualan itu berlanjut, Clearlake Capital, yang dipimpin oleh Eghbali dan Jose E. Feliciano, akan memegang kendali hampir sepenuhnya atas operasional klub. Ini bertepatan dengan klausul tata kelola yang telah diatur sebelumnya, yang akan membuatjabatan ketua beralih dari Boehly kepada perwakilan Clearlake pada Mei mendatang.
Bagi para pemain dan staf pelatih baru, harapannya adalah setiap penyelesaian di level dewan akan membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi klub yang terus dihiasi sorotan utama. Saat Chelsea bersiap memulai kampanye mereka melawan rival sesama London barat, Fulham, fokusnya tetap pada apakah skuad racikan ulang Alonso bisa memberikan hasil di atas lapangan, terlepas dari siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di ruang rapat.
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