Seperti yang telah dilaporkan Marca sesaat sebelum kick-off pertandingan yang seru itu (3:2), pelatih kepala Alvaro Arbeloa sebenarnya berencana menurunkan pemain asal Inggris itu sebagai bek kanan. Namun, ia dilaporkan memutuskan untuk menempatkan Alexander-Arnold di bangku cadangan terlebih dahulu karena "alasan disiplin".
Titik terendah dalam pekan yang penuh pasang surut: Trent Alexander-Arnold dicadangkan sebagai hukuman di Real Madrid
Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Marca, pemain berusia 27 tahun itu dilaporkan terlambat datang ke sesi latihan tak lama sebelumnya, yang membuatnya kehilangan tempat di starting eleven. Alasan teknis tidak diduga menjadi penyebabnya, karena "TAA" menunjukkan performa yang jauh lebih baik daripada penggantinya, Dani Carvajal, dalam beberapa pekan terakhir. Kapten tim tersebut belum pulih sepenuhnya setelah cedera lututnya.
Istirahat pemulihan juga tidak diperlukan, karena ada jeda beberapa hari untuk beristirahat antara pertandingan Liga Champions melawan Manchester City pada hari Selasa dan pertandingan liga melawan Atletico pada hari Minggu.
Pelatih kepala Arbeloa dengan tegas membantah pernyataan dan laporan mengenai tindakan disiplin tersebut setelah peluit akhir berbunyi: "Tidak, tidak," katanya. "Saya hanya menurunkan sebelas pemain terbaik di setiap pertandingan. Tim yang saya anggap paling cocoklah yang akan bermain. Carvajal telah menampilkan permainan yang bagus."
Pada menit ke-63, pemain berpengalaman itu diganti dan digantikan oleh Alexander-Arnold. Pada menit ke-72, TAA memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan dari Vinicius Jr.
"Seperti seorang gentleman": Alexander-Arnold menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya
Setelah pertandingan usai, mantan bintang Liverpool itu tidak memberikan komentar mengenai kejadian tersebut. Sementara itu, The Athletic mengonfirmasi bahwa keterlambatan datang ke sesi latihan diduga menjadi alasan di balik perannya yang tidak biasa sebagai pemain cadangan.
Para bintang Real Madrid dilaporkan beberapa kali terlambat datang belakangan ini, dan bek kanan tersebut juga dikabarkan baru tiba di lapangan latihan 20 menit setelah waktu yang disepakati pada sesi latihan terakhir Sabtu lalu. Arbeloa dilaporkan telah memberitahukan kepadanya keputusan untuk pertandingan derby melawan Atletico, sementara Alexander-Arnold meminta maaf kepada pelatihnya, kaptennya, dan sisa tim atas kelalaiannya.
Konon, ia sepenuhnya setuju dengan hukuman tersebut dan menerima keputusan Arbeloa "seperti seorang gentleman".
Minggu yang pahit bagi Alexander-Arnold: Tuchel tidak memasukkannya ke dalam daftar pemain
Dengan langkah menghukum para bintang timnya dengan menempatkan mereka di bangku cadangan akibat keterlambatan, Arbeloa berada dalam lingkaran yang sama di LaLiga. Pada musim lalu, Hansi Flick di FC Barcelona berulang kali memaksa para pemainnya yang terlambat datang ke sesi latihan untuk duduk di bangku cadangan saat pertandingan dimulai, tanpa kompromi. Namun, kini insiden semacam itu kabarnya akan ditangani terutama melalui denda internal.
Bagi Alexander-Arnold, duduk di bangku cadangan merupakan titik terendah dalam minggu yang pahit manis secara pribadi, di mana di satu sisi ada lolosnya tim ke babak selanjutnya di Liga Champions dan kemenangan dalam derby, namun di sisi lain ada keputusan Thomas Tuchel yang tidak memasukkannya ke dalam skuad. Pelatih tim nasional Inggris itu pada hari Jumat telah menunjuk skuad XXL yang terdiri dari 35 pemain untuk pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang. "TAA" tidak berhasil masuk dalam skuad Three Lions untuk pertandingan-pertandingan berikutnya meskipun daftar pemainnya sangat besar.
"Saya tahu apa yang bisa ditawarkan Trent kepada kami, dan kami telah memutuskan untuk tetap mempertahankan para pemain kami," jelas Tuchel: "Saya tahu kelebihannya, dia adalah pemain hebat, tapi ini adalah keputusan teknis." Alexander-Arnold sudah absen dari skuad Tuchel pada November lalu, dan pada Oktober ia absen karena cedera paha. Mantan pemain Liverpool itu terakhir kali tampil pada Juni setelah masuk sebagai pemain pengganti, saat Inggris menang 1-0 atas Andorra dalam kualifikasi Piala Dunia.
Real Madrid merekrut Alexander-Arnold (kontrak hingga 2031) pada musim panas lalu secara gratis dari Liverpool. Namun, klub tersebut tetap membayar 10 juta euro ke Anfield Road, sehingga ia sudah memenuhi syarat untuk bermain di Piala Dunia Antarklub sebelum kontraknya berakhir. Bersama Los Blancos, ia belum mencetak gol dalam 21 pertandingan sejauh ini, namun ia telah memberikan tiga assist.
Trent Alexander-Arnold: Statistiknya pada musim 2025/2026
Permainan 21 Menit bermain 1.114 Gol - Assist 3 Kartu kuning 2 Kartu merah -