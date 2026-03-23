Titik terendah dalam pekan yang penuh pasang surut: Trent Alexander-Arnold dicadangkan sebagai hukuman di Real Madrid

Dengan langkah menghukum para bintang timnya dengan menempatkan mereka di bangku cadangan akibat keterlambatan, Arbeloa berada dalam lingkaran yang sama di LaLiga. Pada musim lalu, Hansi Flick di FC Barcelona berulang kali memaksa para pemainnya yang terlambat datang ke sesi latihan untuk duduk di bangku cadangan saat pertandingan dimulai, tanpa kompromi. Namun, kini insiden semacam itu kabarnya akan ditangani terutama melalui denda internal.

Bagi Alexander-Arnold, duduk di bangku cadangan merupakan titik terendah dalam minggu yang pahit manis secara pribadi, di mana di satu sisi ada lolosnya tim ke babak selanjutnya di Liga Champions dan kemenangan dalam derby, namun di sisi lain ada keputusan Thomas Tuchel yang tidak memasukkannya ke dalam skuad. Pelatih tim nasional Inggris itu pada hari Jumat telah menunjuk skuad XXL yang terdiri dari 35 pemain untuk pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang. "TAA" tidak berhasil masuk dalam skuad Three Lions untuk pertandingan-pertandingan berikutnya meskipun daftar pemainnya sangat besar.

"Saya tahu apa yang bisa ditawarkan Trent kepada kami, dan kami telah memutuskan untuk tetap mempertahankan para pemain kami," jelas Tuchel: "Saya tahu kelebihannya, dia adalah pemain hebat, tapi ini adalah keputusan teknis." Alexander-Arnold sudah absen dari skuad Tuchel pada November lalu, dan pada Oktober ia absen karena cedera paha. Mantan pemain Liverpool itu terakhir kali tampil pada Juni setelah masuk sebagai pemain pengganti, saat Inggris menang 1-0 atas Andorra dalam kualifikasi Piala Dunia.

Real Madrid merekrut Alexander-Arnold (kontrak hingga 2031) pada musim panas lalu secara gratis dari Liverpool. Namun, klub tersebut tetap membayar 10 juta euro ke Anfield Road, sehingga ia sudah memenuhi syarat untuk bermain di Piala Dunia Antarklub sebelum kontraknya berakhir. Bersama Los Blancos, ia belum mencetak gol dalam 21 pertandingan sejauh ini, namun ia telah memberikan tiga assist.