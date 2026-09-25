Wakil kapten Belanda Denzel Dumfries meluapkan frustrasinya setelah hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Jerman pada Kamis malam di Johan Cruyff Arena. Bek kanan Inter itu dibuat bingung setelah para pemain Jerman tetap melanjutkan permainan saat penyerang Brian Brobbey memegangi hamstring-nya di atas rumput, yang berujung pada Felix Nmecha membuka skor.

Dalam wawancara pascalaga dengan ESPN NL, Dumfries menolak merasa puas dengan satu poin, dengan menegaskan bahwa negara sepakbola papan atas seperti Belanda harus menuntut kemenangan.

Ia mengonfirmasi bahwa dirinya secara pribadi menghadapi para pemain Jerman di lapangan terkait rangkaian kejadian yang tidak sportif tersebut.