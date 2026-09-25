Jan Huebner
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Tipu daya Jerman! Dumfries yang murka menghadapi Kimmich setelah lawan tetap melanjutkan permainan saat Brobbey mengalami mimpi buruk cedera
Dumfries murka saat Jerman mencetak gol di tengah cedera yang menimpa Brobbey
Wakil kapten Belanda Denzel Dumfries meluapkan frustrasinya setelah hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Jerman pada Kamis malam di Johan Cruyff Arena. Bek kanan Inter itu dibuat bingung setelah para pemain Jerman tetap melanjutkan permainan saat penyerang Brian Brobbey memegangi hamstring-nya di atas rumput, yang berujung pada Felix Nmecha membuka skor.
Dalam wawancara pascalaga dengan ESPN NL, Dumfries menolak merasa puas dengan satu poin, dengan menegaskan bahwa negara sepakbola papan atas seperti Belanda harus menuntut kemenangan.
Ia mengonfirmasi bahwa dirinya secara pribadi menghadapi para pemain Jerman di lapangan terkait rangkaian kejadian yang tidak sportif tersebut.
- Beautiful Sports International
Bek mengecam Kimmich dan akal-akalan Jerman saat laga pembuka
Mengulas kembali insiden kontroversial itu, Dumfries merinci bagaimana winger kiri Jerman berpura-pura akan berhenti sebelum mengoper bola kepada Joshua Kimmich untuk membangun serangan yang berbuah gol. Pemain berusia 30 tahun itu mengakui bahwa meski tindakan itu terasa salah secara moral, hal tersebut menyoroti sisi kejam yang harus dipelajari skuad Belanda untuk diadopsi.
Dumfries mencatat bahwa meski dua gol Belanda dari Virgil van Dijk dan Mexx Meerdink dianulir, kebobolan dengan cara seperti itu tetap tidak bisa diterima.
"Winger kiri itu menatap saya seolah dia akan berhenti, lalu memainkan bola kepada Kimmich," ujar Dumfries. "Kami tahu Kimmich, pemain kelas dunia, tetapi Anda tahu trik-triknya, dia terus bermain. Saya mendatangi mereka untuk mengonfrontasi mereka, ya. Pada akhirnya, Anda mendapat perasaan bahwa itu tidak benar, tetapi itulah yang benar-benar membuat perbedaan."
Bek kanan memuji pressing intensitas tinggi dan visi Xavi
Mengalihkan perhatiannya pada perkembangan taktik di bawah pelatih kepala baru Xavi Hernandez, Dumfries memuji instruksi sang manajer yang jelas dan berisiko tinggi. Ia mengungkapkan bahwa skuad menjalani sesi latihan yang panjang dan intensif di Zeist untuk menguasai pressing satu lawan satu dan penempatan posisi yang dinamis di antara lini.
Sang bek menegaskan bahwa respons dominan tim pada babak kedua membenarkan metode strategis Xavi.
"Kami bekerja sangat keras, sangat intensif, dan jelas apa yang diinginkan Xavi," jelas Dumfries. "Lebih berani dalam pressing, lebih banyak satu lawan satu, dan penguasaan bola yang lebih dinamis. Dia memberi kami kepercayaan diri dan berkata: 'Anak-anak, ambil itu, lakukan saja.' Saat kami melakukannya, kami menjadi sangat berbahaya."
- Box to Box Pictures
Dumfries membidik laju kemenangan sepanjang jeda Nations League
Menatap laga-laga mendatang melawan Serbia dan Yunani, Dumfries menepis kekhawatiran terkait kelelahan fisik akibat sesi latihan berat Xavi. Ia menjelaskan bahwa cedera hamstring Brobbey merupakan insiden terpisah dalam pertandingan, bukan konsekuensi dari beban kerja.
Belanda menuntaskan pemulihan pascalaga mereka sebelum bertolak ke Beograd untuk pertandingan hari Minggu melawan Serbia.
Dumfries mendesak rekan-rekan setimnya untuk membangun momentum mereka di babak kedua demi mengamankan poin maksimal.
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