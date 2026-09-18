Berbicara tentang nama-nama yang harus diandalkan dalam pertandingan ini dari para pemain kedua tim, berdasarkan penampilan di seluruh giornata sebelumnya di La Liga dan jumlah poin, maka urutannya adalah sebagai berikut:

1 - Kylian Mbappe 79 poin

2 - Jude Bellingham 66 poin

3 - Arda Guler 61 poin

4 - Alex Baena 49 poin

5 - Vinicius Junior 48 poin

6 - Lee Kang-in 47 poin

7 - Jan Oblak 42 poin

8 - David Hancko 39 poin

9 - Alex Grimaldo 39 poin

10 - Marcos Llorente 38 poin

Melihat kedua tim secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa Atletico Madrid unggul dari sisi pertahanan, dengan hadirnya tim asuhan pelatih Diego Simeone yang memiliki 4 dari 5 bek terbaik di derbi ini, yakni "Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand", di mana mereka semua mengungguli Dean Huijsen, bek Real Madrid "30 poin".

Adapun untuk penjagaan gawang, kita akan menemukan bahwa Thibaut Courtois berada di belakang Jan Oblak dengan mengumpulkan 37 poin sejauh ini, berbanding 42 poin milik penjaga gawang asal Slovenia yang akan mengawal gawang Atletico di derbi ini.

Dari sisi serangan, wajar saja jika Real Madrid mendominasi di bawah asuhan pelatihnya Jose Mourinho, dengan memiliki 3 dari 5 penyerang terbaik di derbi ini, yakni Mbappe, Vinicius, dan Yan Diomande, di samping Giuliano Simeone dan Ademola Lookman.

Sementara di lini tengah, hadir pula 3 pemain dari Los Blancos yakni "Bellingham 66 poin", Arda Guler "61 poin", dan Federico Valverde "30 poin", berbanding hanya dua pemain dari Atletico yaitu Alex Baena "49 poin" dan Lee Kang-in "47 poin".