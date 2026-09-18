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Tips Fantasy Liga Spanyol untuk Derby Madrid: Real Unggul dalam Serangan, Pertahanan Atletico Mendominasi, dan 5 Nama Paling Siap

Real Madrid
Atletico Madrid
LaLiga
Atletico Madrid vs Real Madrid
K. Mbappe
J. Bellingham
Vinicius Junior
D. Hancko
J. Oblak
D. Huijsen
K. Lee
F. Valverde
A. Grimaldo
G. Simeone
A. Baena

Pilihan-pilihan menarik yang direkomendasikan jelang derbi hari Minggu

Menjelang laga yang dinanti-nantikan dalam derbi ibu kota Spanyol antara Real Madrid dan Atletico, kami memutuskan untuk mengulas tips-tips terpenting terkait pertandingan ini dalam kaitannya dengan "Fantasy Liga Spanyol".

Seluruh perhatian akan tertuju pada hari Minggu lusa ke Stadion Riyadh Air Metropolitano, guna menyaksikan pertandingan yang dinantikan antara dua raksasa Madrid pada pekan ketujuh Liga Spanyol. Dan tentu saja, para penggemar permainan fantasy imajinatif akan menyaksikannya dengan sudut pandang yang berbeda.


  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ini adalah grup terbaik

    Berbicara tentang nama-nama yang harus diandalkan dalam pertandingan ini dari para pemain kedua tim, berdasarkan penampilan di seluruh giornata sebelumnya di La Liga dan jumlah poin, maka urutannya adalah sebagai berikut:

    1 - Kylian Mbappe 79 poin

    2 - Jude Bellingham 66 poin

    3 - Arda Guler 61 poin

    4 - Alex Baena 49 poin

    5 - Vinicius Junior 48 poin

    6 - Lee Kang-in 47 poin

    7 - Jan Oblak 42 poin

    8 - David Hancko 39 poin

    9 - Alex Grimaldo 39 poin

    10 - Marcos Llorente 38 poin

    Melihat kedua tim secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa Atletico Madrid unggul dari sisi pertahanan, dengan hadirnya tim asuhan pelatih Diego Simeone yang memiliki 4 dari 5 bek terbaik di derbi ini, yakni "Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand", di mana mereka semua mengungguli Dean Huijsen, bek Real Madrid "30 poin".

    Adapun untuk penjagaan gawang, kita akan menemukan bahwa Thibaut Courtois berada di belakang Jan Oblak dengan mengumpulkan 37 poin sejauh ini, berbanding 42 poin milik penjaga gawang asal Slovenia yang akan mengawal gawang Atletico di derbi ini.

    Dari sisi serangan, wajar saja jika Real Madrid mendominasi di bawah asuhan pelatihnya Jose Mourinho, dengan memiliki 3 dari 5 penyerang terbaik di derbi ini, yakni Mbappe, Vinicius, dan Yan Diomande, di samping Giuliano Simeone dan Ademola Lookman.

    Sementara di lini tengah, hadir pula 3 pemain dari Los Blancos yakni "Bellingham 66 poin", Arda Guler "61 poin", dan Federico Valverde "30 poin", berbanding hanya dua pemain dari Atletico yaitu Alex Baena "49 poin" dan Lee Kang-in "47 poin".

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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Susunan Pemain Terbaik Derby

    Penjaga gawang: Jan Oblak "42 poin"

    Lini pertahanan: Hancko "39 poin", Grimaldo "39 poin", Marcos Llorente "38 poin", Dean Huijsen "30 poin"

    Lini tengah: Jude Bellingham "66 poin", Arda Guler "61 poin", Alex Baena "49 poin"

    Lini serang: Kylian Mbappe "79 poin", Vinicius Junior "48 poin" dan Giuliano Simeone "32 poin".



  • MbappeGetty Images

    Paling siap

    Berbicara tentang penampilan terbaru para bintang derbi, kita akan menemukan 5 nama yang memuncaki daftar berdasarkan poin yang mereka raih dalam 3 pekan terakhir La Liga:

    1 - Mbappe "mengumpulkan 38 poin dalam 3 pekan terakhir"

    2 - Arda Guler "34 poin"

    3 - Grimaldo "33 poin"

    4 - Jude Bellingham "22 poin"

    5 - Lee Kang-in "21 poin"

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