TENTANG BASTONI - "Al Hilal? Saya dan para pemain saya biasanya menghormati kontrak; dia masih memiliki sisa kontrak dua tahun dan sangat mencintai Inter. Saat ini dia tidak berpikir untuk pindah ke klub lain; namun, jika ada klub yang tertarik dan tawarannya memuaskan baik klub maupun sang pemain, kita bisa duduk bersama untuk membicarakannya. Tapi saat ini belum ada negosiasi. Insiden dengan Kalulu? Bastoni mengalami ketidakadilan karena aturannya salah; masalahnya ada pada aturan VAR. Dia melakukan simulasi dan seharusnya mendapat kartu kuning. Dia memiliki kepribadian yang kuat; dalam hidup ada berbagai momen, baik dan buruk. Secara manusiawi, itu sangat sulit, tapi dia berhasil melewatinya."