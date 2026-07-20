Agen Tullio Tinti, yang antara lain mewakili Alessandro Bastoni dan Andrea Pirlo, membahas berbagai topik kepada Sky:
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Tinti: "Transfer? Jika klub-klub yang tertarik dapat memenuhi persyaratan Inter dan sang pemain, barulah bisa dibicarakan. Pirlo dan Maldini telah melakukan komunikasi terkait tim nasional. Ruggeri tetap di Atlético."
TENTANG PIRLO - "Dia dan Maldini memiliki pemikiran yang sama; Andrea adalah seorang jenius di lapangan dan memandang sepak bola dengan cara yang berbeda. Pirlo awalnya direkrut untuk tim U-23 Juventus, namun setelah seminggu ia langsung dimasukkan ke tim utama. Tahun itu, Juventus finis di peringkat keempat serta menjuarai Coppa Italia dan Supercoppa. Kemudian dia tidak dipertahankan; setelah dia, datanglah pelatih-pelatih yang sangat hebat, namun hasilnya justru lebih buruk. Maldini dan Pirlo sering berkomunikasi; saya kira mereka sudah saling menghubungi."
TENTANG PARA PEMUDA - "Tidak ada lagi pemain sepak bola yang meniti karier dari tim Primavera ke Serie B hingga Serie A"
TENTANG LIBERALI - "Milan tidak percaya padanya, sampai-sampai mereka memberikannya begitu saja"
TENTANG RUGGERI - "Dia tampil sangat bagus di Atletico, dia tidak tersedia di bursa transfer. Dia akan tetap di sana. Roma dan Fiorentina telah menanyakan tentang dia"
TENTANG BASTONI - "Al Hilal? Saya dan para pemain saya biasanya menghormati kontrak; dia masih memiliki sisa kontrak dua tahun dan sangat mencintai Inter. Saat ini dia tidak berpikir untuk pindah ke klub lain; namun, jika ada klub yang tertarik dan tawarannya memuaskan baik klub maupun sang pemain, kita bisa duduk bersama untuk membicarakannya. Tapi saat ini belum ada negosiasi. Insiden dengan Kalulu? Bastoni mengalami ketidakadilan karena aturannya salah; masalahnya ada pada aturan VAR. Dia melakukan simulasi dan seharusnya mendapat kartu kuning. Dia memiliki kepribadian yang kuat; dalam hidup ada berbagai momen, baik dan buruk. Secara manusiawi, itu sangat sulit, tapi dia berhasil melewatinya."
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