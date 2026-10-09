Pada 28 November, tantangan berikutnya sudah menanti Kabayel: di Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, sang juara akan menghadapi petinju Albania Nelson Hysa. Kapan tepatnya pertarungan dimulai, sejauh ini masih belum diketahui. Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi Kabayel, karena untuk pertama kalinya ia harus mempertahankan gelar WBC miliknya.

Duel ini menjanjikan tensi tersendiri, sebab dua petinju profesional yang sejauh ini belum terkalahkan akan saling berhadapan. Kabayel memenangi seluruh 27 pertarungannya, 19 di antaranya lewat KO. Hysa juga masih tanpa kekalahan: petinju Albania itu menang dalam seluruh 25 pertarungan profesionalnya dan mengakhiri 23 di antaranya lebih cepat.