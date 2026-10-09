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Kabayel Sieggetty
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Tinju: Kapan Agit Kabayel bertarung lagi? Lawan berikutnya, tanggal, jadwal, lokasi, kejuaraan dunia, sabuk, siaran TV serta livestream

Agit Kabayel telah masuk ke elite tinju dan sedang mencari lawan berikutnya. Siapa yang akan menjadi lawannya dan kapan pertarungan itu akan berlangsung? SPOX punya jawabannya.

Dengan raihan bersejarah gelar WBC kelas berat pada Januari lalu, Agit Kabayel berhasil melesat ke puncak. Kini, tugasnya adalah mempertahankan sabuknya. 

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Namun, kapan petinju 34 tahun itu akan kembali naik ring? SPOX menyajikan semua informasi penting untuk Anda!

  • Tinju: Kapan Agit Kabayel bertarung lagi? Tanggal, tempat, waktu, lawan

    Pada 28 November, tantangan berikutnya sudah menanti Kabayel: di Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, sang juara akan menghadapi petinju Albania Nelson Hysa. Kapan tepatnya pertarungan dimulai, sejauh ini masih belum diketahui. Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi Kabayel, karena untuk pertama kalinya ia harus mempertahankan gelar WBC miliknya.

    Duel ini menjanjikan tensi tersendiri, sebab dua petinju profesional yang sejauh ini belum terkalahkan akan saling berhadapan. Kabayel memenangi seluruh 27 pertarungannya, 19 di antaranya lewat KO. Hysa juga masih tanpa kekalahan: petinju Albania itu menang dalam seluruh 25 pertarungan profesionalnya dan mengakhiri 23 di antaranya lebih cepat.

  • Tinju: Kapan Agit Kabayel bertarung lagi? Siaran di TV serta live streaming

    Siapa pun yang ingin menyaksikan langsung pertarungan antara Agit Kabayel dan Nelson Hysa dapat melakukannya melalui DAZN. Memang, banyak ajang tinju sudah termasuk dalam langganan DAZN Unlimited dan DAZN Super Sports, tetapi untuk event tertentu penyedia streaming itu meminta pembelian pay-per-view tambahan. Untuk duel antara Kabayel dan Hysa juga diperlukan aktivasi terpisah. Berapa besar harga tambahannya hingga kini belum diumumkan.

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  • Tinju: Kapan Agit Kabayel bertarung lagi? Profil singkat sang petinju

    • Nama: Agit Kabayel
    • Tanggal lahir: 23 September 1992
    • Tempat lahir: Leverkusen
    • Kebangsaan: Jerman
    • Kelas berat: kelas berat
    • Gaya: southpaw
    • Debut profesional: 23 Juni 2011
    • Tinggi: 1,91 m
    • Jangkauan: 2,03 m
    • Pertarungan: 27 (27 kemenangan, 18 di antaranya KO)

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  • Agit Kabayel vs Nelson Hysa, tinju: profil kedua petarung

    Agit Kabayel

     

    		Nelson Hysa
    23.09.1992 (34 tahun)Tanggal lahir/usia06.09.1984 (42 tahun)
    WBC kelas beratGelar


    Leverkusen, JermanTempat lahirShkoder, Albania
    27‑0‑0 (19 KO)Rekor25-0-0 (23 KO)
    1,91 mTinggi1,96 m
    203 cmJangkauan201 cm
    KidalStanceKidal