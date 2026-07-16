'Tingkat permainan dalam pertandingan-pertandingan ini' - Zlatan Ibrahimovic menyarankan para pemain Inggris yang tampil mengecewakan untuk 'melihat diri sendiri' setelah kekalahan di Piala Dunia dari 'tim yang sesungguhnya', Argentina

Penantian Inggris untuk meraih trofi internasional bergengsi pun berlanjut hingga lebih dari 60 tahun setelah kekalahan mereka di babak semifinal melawan Argentina pada Piala Dunia 2026. Meskipun datang ke turnamen ini dengan ekspektasi tinggi, The Three Lions sekali lagi gagal menjembatani kesenjangan antara status sebagai penantang dan juara, tersingkir di babak semifinal seperti yang terjadi pada tahun 1990 dan 2018.

Saat berbicara dalam sebuah panel di New York, Ibrahimovic tidak segan-segan dalam menganalisis tim asuhan Thomas Tuchel. Mantan penyerang Manchester United dan Barcelona itu berpendapat bahwa perjalanan Inggris hingga semifinal hanyalah ilusi dan bahwa mereka tidak memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim elit dunia di panggung terbesar - meskipun "The Three Lions" hanya berjarak beberapa menit dari final, memimpin 1-0 hingga Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85, sebelum Lautaro Martinez mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-92.