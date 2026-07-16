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'Tingkat permainan dalam pertandingan-pertandingan ini' - Zlatan Ibrahimovic menyarankan para pemain Inggris yang tampil mengecewakan untuk 'melihat diri sendiri' setelah kekalahan di Piala Dunia dari 'tim yang sesungguhnya', Argentina
Ibrahimovic mempertanyakan rekam jejak Inggris dalam pertandingan-pertandingan besar
Penantian Inggris untuk meraih trofi internasional bergengsi pun berlanjut hingga lebih dari 60 tahun setelah kekalahan mereka di babak semifinal melawan Argentina pada Piala Dunia 2026. Meskipun datang ke turnamen ini dengan ekspektasi tinggi, The Three Lions sekali lagi gagal menjembatani kesenjangan antara status sebagai penantang dan juara, tersingkir di babak semifinal seperti yang terjadi pada tahun 1990 dan 2018.
Saat berbicara dalam sebuah panel di New York, Ibrahimovic tidak segan-segan dalam menganalisis tim asuhan Thomas Tuchel. Mantan penyerang Manchester United dan Barcelona itu berpendapat bahwa perjalanan Inggris hingga semifinal hanyalah ilusi dan bahwa mereka tidak memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim elit dunia di panggung terbesar - meskipun "The Three Lions" hanya berjarak beberapa menit dari final, memimpin 1-0 hingga Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85, sebelum Lautaro Martinez mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-92.
- Getty Images Sport
Refleksi realitas tentang 'tim yang tepat'
Ibrahimovic menyoroti perbedaan kualitas antara lawan-lawan Inggris sebelumnya dan tantangan yang dihadirkan oleh Argentina. Ia berpendapat bahwa meskipun Inggris mampu melewati tim-tim yang lebih lemah — setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo 2-1 di babak 32 besar, Meksiko 3-2 di babak 16 besar, dan Norwegia 2-1 setelah perpanjangan waktu di perempat final — mereka secara konsisten kesulitan saat berhadapan dengan lawan-lawan papan atas dalam sistem gugur.
"Jika kita melihat ke belakang, Inggris pernah menjuarai Piala Dunia," kata Ibrahimovic kepada panel mypartner.com. "Berapa kali Inggris mengalahkan tim yang sesungguhnya? Bolehkah saya bertanya kepada hadirin di sini? Tim yang sesungguhnya? Kemarin mereka bermain melawan tim yang sesungguhnya [Argentina] di turnamen besar. Kemenangan atas Norwegia, dengan segala hormat kepada Norwegia, itu bukanlah tim yang sesungguhnya. Dan saya orang Swedia, itu benar-benar mengolok-olok."
Tingkat dalam kancah internasional
Pemain asal Swedia itu kemudian menepis penggambaran media Inggris terhadap tim nasional, dengan menyatakan bahwa budaya sensasionalisme sering kali menutupi kekurangan teknis dan mental skuad tersebut. Bagi Ibrahimovic, kekalahan dari juara dunia bertahan itu menjadi pukulan yang diperlukan bagi sebuah negara yang, menurutnya, terlalu melebih-lebihkan posisinya di kancah sepak bola dunia, meskipun telah mencapai final Kejuaraan Eropa dalam dua edisi terakhir pada 2020 dan 2024.
"Tapi Argentina adalah tim yang sesungguhnya. Jadi ya, Inggris, mereka menunjukkan semangat juang, mereka menunjukkan mentalitas mereka. Tapi jujur saja, mereka tidak mengalahkan tim yang sesungguhnya," tambahnya. "Dan ketika kamu mengalahkan tim yang sesungguhnya, barulah kamu bisa bicara. Tapi aku tahu pers Inggris, mereka suka gosip, mereka suka propaganda untuk membesarkan nama mereka, untuk membuat mereka terlihat hebat. Kemarin adalah kenyataan yang harus dihadapi. Ada tingkatan dalam pertandingan-pertandingan ini. Tingkatan. Itulah perbedaannya. Lihatlah diri Anda di cermin dan tanyakan pada diri sendiri, seberapa hebatkah Anda?"
- AFP
Kesalahpahaman seputar Liga Premier
Menanggapi argumen umum bahwa dominasi Liga Premier seharusnya berujung pada kesuksesan di kancah internasional, Ibrahimovic—yang pernah bermain di kompetisi tersebut bersama Manchester United antara tahun 2016 dan 2018, serta berhasil meraih gelar Piala Liga, FA Community Shield, dan Liga Europa—dengan cepat menekankan bahwa kualitas kompetisi tersebut sebagian besar didorong oleh kumpulan talenta global, bukan semata-mata oleh kepelatihan domestik atau pemain Inggris saja. Ia mengingatkan agar tidak menggunakan kekayaan klub sebagai tolok ukur bakat tim nasional.
"Orang-orang, menurut pandangan mereka sendiri, menganggap diri mereka hebat, lebih baik daripada yang lain," tutup Ibrahimovic. "Namun kenyataannya, Liga Premier tidak hanya bergantung pada pemain Inggris. Ada campuran pemain asing yang mewakili Liga Premier, dan itulah mengapa Liga Premier begitu hebat."
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