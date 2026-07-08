Tingkat performa timnas AS (USMNT) dalam siklus Piala Dunia 2030: Dari Folarin Balogun dan Malik Tillman hingga Gio Reyna dan Alejandro Zendejas, bagaimana posisi masing-masing pemain setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026

Siklus Piala Dunia 2026 telah berakhir bagi Tim Nasional Putra AS, dan berakhir dengan cara yang cukup menyakitkan. Semua orang tahu apa yang terjadi: kekalahan telak 4-1 di tangan Belgia yang tak banyak orang duga, dan hal ini akan sulit diterima oleh tim ini untuk waktu yang sangat, sangat lama.
Namun, hal yang menarik tentang siklus Piala Dunia adalah bahwa satu siklus dimulai saat siklus lainnya berakhir. Jadi, meskipun para pemain tentu saja belum beralih ke Piala Dunia 2030, perencanaan Federasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) untuk turnamen tersebut pasti sudah berjalan, dan pada bulan September, siklus tersebut akan dimulai dengan pemusatan latihan pertama pasca-Piala Dunia.
Faktanya, pada tahun 2030, tim ini akan terlihat sangat berbeda. Ada 13 pemain yang masih bertahan dari skuad 2022 pada musim panas ini, dan jumlahnya mungkin akan semakin berkurang saat tahun 2030 tiba. Itulah sifat sepak bola internasional: ia tidak pernah berhenti bergerak. Karena itu, para pemain USMNT kini berada dalam situasi yang sangat berbeda saat fokus beralih ke tahun 2030.
Jadi, mari kita urutkan mereka berdasarkan tingkatan sambil melihat ke depan untuk mengetahui posisi masing-masing saat satu era berakhir dan era baru dimulai.