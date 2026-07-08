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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Tingkat performa timnas AS (USMNT) dalam siklus Piala Dunia 2030: Dari Folarin Balogun dan Malik Tillman hingga Gio Reyna dan Alejandro Zendejas, bagaimana posisi masing-masing pemain setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Belgium
C. Pulisic
F. Balogun
W. McKennie
C. Richards
G. Reyna
A. Zendejas

GOAL mengulas posisi masing-masing pemain dalam skuad Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) untuk Piala Dunia 2026 seiring dimulainya siklus baru.

Siklus Piala Dunia 2026 telah berakhir bagi Tim Nasional Putra AS, dan berakhir dengan cara yang cukup menyakitkan. Semua orang tahu apa yang terjadi: kekalahan telak 4-1 di tangan Belgia yang tak banyak orang duga, dan hal ini akan sulit diterima oleh tim ini untuk waktu yang sangat, sangat lama.

Namun, hal yang menarik tentang siklus Piala Dunia adalah bahwa satu siklus dimulai saat siklus lainnya berakhir. Jadi, meskipun para pemain tentu saja belum beralih ke Piala Dunia 2030, perencanaan Federasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) untuk turnamen tersebut pasti sudah berjalan, dan pada bulan September, siklus tersebut akan dimulai dengan pemusatan latihan pertama pasca-Piala Dunia.

Faktanya, pada tahun 2030, tim ini akan terlihat sangat berbeda. Ada 13 pemain yang masih bertahan dari skuad 2022 pada musim panas ini, dan jumlahnya mungkin akan semakin berkurang saat tahun 2030 tiba. Itulah sifat sepak bola internasional: ia tidak pernah berhenti bergerak. Karena itu, para pemain USMNT kini berada dalam situasi yang sangat berbeda saat fokus beralih ke tahun 2030.

Jadi, mari kita urutkan mereka berdasarkan tingkatan sambil melihat ke depan untuk mengetahui posisi masing-masing saat satu era berakhir dan era baru dimulai.

  • BalogunGetty Images

    Sampai jumpa di tahun 2030

    Chris Richards: Bek tengah terbaik USMNT dan belum ada pemain lain yang terlihat mampu menantang status itu. Terlepas dari kesalahan di menit-menit akhir saat melawan Belgia, Richards tampil kokoh sepanjang turnamen ini dan kemungkinan besar akan semakin baik seiring bertambahnya pengalaman. Ia akan berusia 30 tahun pada 2030, yang merupakan masa puncak karier seorang bek.

    Alex Freeman: Bek berusia 21 tahun ini adalah pemain termuda di tim ini, dan bakatnya baru mulai terasah. Akan sangat menarik untuk menyaksikan perkembangannya ke depan, saat ia berusaha membangun fondasi dari debutnya yang sangat baik di level tertinggi sepak bola internasional.

    Malik Tillman: Piala Dunia ini merupakan lompatan besar, sangat besar bagi gelandang ini, yang bisa dibilang sebagai pemain terbaik USMNT musim panas ini. Akan menarik untuk melihat bagaimana ia mengembangkan hal itu dalam beberapa tahun ke depan.

    Christian Pulisic: Terlepas dari segala kekurangannya saat melawan Belgia, ia tetap menjadi nama terbesar di tim ini karena suatu alasan. Asalkan tidak cedera, Pulisic adalah pemain paling berbakat di tim ini dan seharusnya tidak mengalami penurunan performa yang drastis hingga Piala Dunia berikutnya—di mana ia akan berusia 31 tahun. Untuk saat ini, tim dibangun di sekitarnya sampai ada pemain lain yang meyakinkan Anda sebaliknya.

    Folarin Balogun: Dia akan berada di puncak kariernya empat tahun lagi saat berusia 29 tahun, dan kita masih harus melihat apa arti musim panas ini bagi karier klubnya. Sangat mudah membayangkan Balogun bermain di klub papan atas dalam waktu dekat. Timnas AS juga akan bermimpi bahwa, pada tahun 2030, dia akan menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tokoh kunci

    Sergino Dest: Baru berusia 25 tahun, bintang PSV ini belum sepenuhnya mencapai puncak performanya, dan terlepas dari apa yang ia tunjukkan saat melawan Belgia, ia adalah pemain serang yang fantastis. Namun, kemampuannya masih agak terbatas, dan kemungkinan besar ia akan tersisih oleh Freeman tergantung pada formasi yang akan digunakan selanjutnya. Riwayat cederanya juga menjadi perhatian, seiring bertambahnya beban yang ditanggung kakinya.

    Tyler Adams: Tak ada pemain lain dalam skuad yang bisa melakukan apa yang dilakukan Adams, itulah sebabnya ia begitu vital bagi tim ini sejak kedatangannya. Namun, sebagian besar siklus kariernya ini terpengaruh oleh cedera, dan ia akan berusia 31 tahun pada Piala Dunia mendatang. Itulah mengapa, meski ia sangat hebat, posisinya belum sepenuhnya terjamin.

    Weston McKennie: Pemain yang benar-benar luar biasa dalam empat pertandingan pertama. McKennie tampaknya juga akan menjadi bintang di Juventus ke depannya, yang akan menjadikannya salah satu pemain senior yang menjadi andalan tim ini.

    Sebastian Berhalter: Apakah ada pemain yang lebih baik darinya? Mungkin saja, tetapi pelatih mana pun akan gila jika tidak benar-benar mengandalkan gelandang ini menjelang siklus berikutnya. Ia menjadi teladan sejati tentang apa artinya menjadi pemain USMNT, dan kita tidak akan pernah memiliki cukup pemain yang membawa kualitas seperti itu.

    Ricardo Pepi: Seorang striker yang sangat bagus, itulah sebabnya klub-klub Liga Premier tertarik padanya. Namun, apakah dia bisa menjadi hebat? Posisi striker selalu sulit untuk diprediksi, dan sulit untuk memperkirakan di mana posisi Pepi pada tahun 2030 nanti. Akankah dia bersinar di Inggris, atau akankah liga papan atas kembali terbukti terlalu sulit baginya? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bagaimana perannya di masa depan.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Mungkin akan tetap di sini

    Gio Reyna: Kasus yang sangat, sangat rumit. Potensi luar biasa, namun kontribusinya di klub masih minim. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya dia yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan itu, karena tampaknya ia akan menghadapi awal yang baru lagi.

    Auston Trusty: Dia mencetak gol di Piala Dunia dan, saat berada di lapangan, terlihat lebih dari sekadar mampu. Kita harus melihat bagaimana dia terus berkembang di Celtic dan apakah pelatih tim nasional yang baru akan memberinya lebih banyak kesempatan daripada pelatih-pelatih sebelumnya.

    Mark McKenzie: Tidak banyak bermain di Piala Dunia ini, tetapi jelas merupakan pemimpin dan rekan setim yang disukai. Dia masih bisa berkembang di Eropa, dan kenyataannya akan selalu ada kebutuhan akan bek tengah meskipun posisi tersebut mengalami pergantian.

    Chris Brady: Sebagai yang termuda di antara trio penjaga gawang, ia memang memiliki potensi dan prospek yang menjanjikan. Namun, semuanya bergantung pada bagaimana perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan, serta apakah ia mampu melompat ke level yang membuatnya layak menjadi penjaga gawang utama.

    Matt Freese: Ia harus benar-benar melupakan kesalahan yang dilakukannya saat melawan Belgia, tetapi ia cukup kuat dan berbakat untuk melakukannya. Meski demikian, Piala Dunia ini memang menunjukkan levelnya sebagai kiper yang bagus namun belum hebat, yang berarti posisinya tidak aman jika kiper-kiper bagus lainnya masuk ke dalam tim.

    Max Arfsten: Tidak banyak bermain di Piala Dunia ini, tetapi usianya baru 25 tahun dan masih memiliki ruang untuk berkembang, terutama jika dia pindah ke Eropa. Jika itu terjadi, dia akan menjadi salah satu kandidat.

    Joe Scally: Ini adalah Piala Dunia kedua di mana Scally hanya mendapat menit bermain terbatas, padahal usianya baru 23 tahun. Namun, jika ia ingin naik peringkat dalam hierarki tim, tampaknya ia perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengolah bola. Bisakah itu terjadi? Tentu saja, tapi hal itu harus terjadi karena itulah alasan mengapa kiper lain berada di depannya.

    Tim Weah: Kemampuannya yang serba bisa tentu saja membantu, tetapi Piala Dunia kali ini tidak benar-benar menonjolkan kemampuannya. Posisi Weah dalam beberapa tahun ke depan akan sangat bergantung pada pelatih berikutnya, yang harus memutuskan di mana dan di sisi mana lapangan ia akan bermain.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Masuk dalam daftar pemain yang akan diturunkan sejak awal, namun ada kekhawatiran

    Antonee Robinson: Soal bakat? Tentu saja. Saat Robinson tampil dalam performa terbaiknya, dia pasti masuk skuad. Masalahnya adalah riwayat cederanya dan fakta bahwa dia akan berusia hampir 33 tahun pada tahun 2030. Jika dia masih berada di level ini, bagus, tapi wajar saja mengharapkan penurunan performa pada suatu titik dalam siklus ini.

    Matt Turner: Secara umum akan bergantung pada bagaimana perkembangan pemain lain di posisinya, tetapi Turner juga akan berusia 35 tahun saat Piala Dunia berikutnya dimulai. Namun, kiper memiliki pola penuaan yang berbeda, jadi jangan sepenuhnya mengesampingkannya.

    Brenden Aaronson: Mungkin inilah kemampuan Aaronson yang sebenarnya, dan itu tidak masalah. Masalahnya adalah ia bermain di posisi yang sangat bergantung pada kontribusi gol. Jika hal itu tidak terwujud dalam beberapa tahun ke depan, akan ada opsi-opsi yang lebih muda di belakangnya yang bersemangat untuk membuktikan mengapa mereka bisa memberikan kontribusi lebih banyak.

    Haji Wright: Penyerang ketiga musim panas ini dan, meski tampaknya dia mulai menunjukkan perkembangan di level klub, dua penyerang lain dalam skuad ini lebih muda dan memiliki potensi yang lebih besar. Jika mempertimbangkan para pemain muda yang sedang naik daun, posisi ini akan sulit dipertahankan.

    Alejandro Zendejas: Masuk ke skuad Piala Dunia setelah tampil gemilang di Liga MX, tetapi, sekali lagi, persaingan di posisi penyerang bisa sangat ketat dalam sekejap. Ia akan berusia 32 tahun pada 2030, dan tidak banyak pemain berusia 32 tahun yang tiba-tiba berkontribusi di Piala Dunia setelah jarang bermain di edisi sebelumnya. Karena itu, diperkirakan posisinya pada akhirnya akan digantikan oleh pemain yang lebih muda.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Terima kasih atas kenangannya

    Tim Ream: Kali ini, semuanya benar-benar sudah berakhir. Seluruh pujian layak diberikan kepada Ream karena telah berjuang cukup lama hingga bisa tampil di Piala Dunia ini, dan timnas AS pasti akan berterima kasih padanya mengingat penampilannya yang luar biasa dalam beberapa pertandingan awal turnamen ini. Namun, tim tidak akan memenangkan Piala Dunia dengan bek tengah berusia 42 tahun, yang berarti sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu pemain yang paling setia di tim ini.

    Miles Robinson: Dia baru berusia 29 tahun, dan sungguh menyenangkan melihatnya dipanggil ke skuad Piala Dunia setelah sayangnya terlewatkan pada kesempatan sebelumnya. Meski demikian, sudah waktunya untuk mulai memberikan kesempatan kepada bek-bek yang lebih muda, yang berarti pemain lain harus memberi jalan. Robinson tampaknya menjadi kandidat yang tepat untuk itu.

    Cristian Roldan: Sungguh memilukan bahwa cedera menghalanginya untuk merasakan momen Piala Dunia. Namun, fakta bahwa dia berhasil masuk ke skuad Piala Dunia kali ini sudah merupakan sebuah kemenangan, setelah beberapa tahun absen dari tim. USMNT pasti akan merindukan kehadiran dan kepemimpinannya.