Tingkat performa timnas AS (USMNT) dalam siklus Piala Dunia 2030: Dari Folarin Balogun dan Malik Tillman hingga Gio Reyna dan Alejandro Zendejas, bagaimana posisi masing-masing pemain setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026

Gio Reyna: Kasus yang sangat, sangat rumit. Potensi luar biasa, namun kontribusinya di klub masih minim. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya dia yang benar-benar bisa menjawab pertanyaan itu, karena tampaknya ia akan menghadapi awal yang baru lagi.

Auston Trusty: Dia mencetak gol di Piala Dunia dan, saat berada di lapangan, terlihat lebih dari sekadar mampu. Kita harus melihat bagaimana dia terus berkembang di Celtic dan apakah pelatih tim nasional yang baru akan memberinya lebih banyak kesempatan daripada pelatih-pelatih sebelumnya.

Mark McKenzie: Tidak banyak bermain di Piala Dunia ini, tetapi jelas merupakan pemimpin dan rekan setim yang disukai. Dia masih bisa berkembang di Eropa, dan kenyataannya akan selalu ada kebutuhan akan bek tengah meskipun posisi tersebut mengalami pergantian.

Chris Brady: Sebagai yang termuda di antara trio penjaga gawang, ia memang memiliki potensi dan prospek yang menjanjikan. Namun, semuanya bergantung pada bagaimana perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan, serta apakah ia mampu melompat ke level yang membuatnya layak menjadi penjaga gawang utama.

Matt Freese: Ia harus benar-benar melupakan kesalahan yang dilakukannya saat melawan Belgia, tetapi ia cukup kuat dan berbakat untuk melakukannya. Meski demikian, Piala Dunia ini memang menunjukkan levelnya sebagai kiper yang bagus namun belum hebat, yang berarti posisinya tidak aman jika kiper-kiper bagus lainnya masuk ke dalam tim.

Max Arfsten: Tidak banyak bermain di Piala Dunia ini, tetapi usianya baru 25 tahun dan masih memiliki ruang untuk berkembang, terutama jika dia pindah ke Eropa. Jika itu terjadi, dia akan menjadi salah satu kandidat.

Joe Scally: Ini adalah Piala Dunia kedua di mana Scally hanya mendapat menit bermain terbatas, padahal usianya baru 23 tahun. Namun, jika ia ingin naik peringkat dalam hierarki tim, tampaknya ia perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengolah bola. Bisakah itu terjadi? Tentu saja, tapi hal itu harus terjadi karena itulah alasan mengapa kiper lain berada di depannya.

Tim Weah: Kemampuannya yang serba bisa tentu saja membantu, tetapi Piala Dunia kali ini tidak benar-benar menonjolkan kemampuannya. Posisi Weah dalam beberapa tahun ke depan akan sangat bergantung pada pelatih berikutnya, yang harus memutuskan di mana dan di sisi mana lapangan ia akan bermain.