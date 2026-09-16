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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Tinggalkan jejak saya! Kapten Bremer membidik kejayaan Eropa untuk mengukuhkan warisannya di Juventus

Juventus vs NEC Nijmegen
G. Bremer
Juventus
NEC Nijmegen
Europa League

Kapten Juventus Gleison Bremer mengungkapkan ambisinya untuk meninggalkan jejak yang abadi di klub menjelang laga pembuka UEFA Europa League melawan NEC Nijmegen. Berbicara kepada UEFA.com, bek asal Brasil itu memuji manajer Luciano Spalletti dan menargetkan melangkah sampai akhir di Eropa.

  • Bremer membidik kejayaan di Eropa bersama Juventus

    Gleison Bremer menyatakan niatnya untuk mengukir namanya dalam sejarah Juventus menjelang laga pembuka UEFA Europa League melawan NEC Nijmegen di Allianz Stadium. Bek tengah asal Brasil itu berbicara kepada UEFA.com sehari sebelum pertandingan untuk menjabarkan ambisi skuad di Eropa.

    Sebagai kapten, Bremer menegaskan keinginan tim untuk memulai kampanye kontinental yang kuat di bawah pelatih kepala Luciano Spalletti.

    Juventus bertekad mengirim pernyataan tegas sejak awal kompetisi.

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  • imago-sport-1083242763.jpgGiuseppe Maffia

    Bek mengenang warisan Scirea

    Bremer mengakui besarnya tanggung jawab saat mengenakan ban kapten, dengan menyebut bek legendaris Gaetano Scirea sebagai inspirasi. Meski menghindari perbandingan langsung karena tekanan yang terlibat, pemain berusia 29 tahun itu tetap bertekad membangun warisannya sendiri lewat kerja keras.

    Ia menyoroti gaya bermainnya yang agresif, dominasi di udara, dan kekuatan fisik sebagai aset utama untuk membantu tim meraih kesuksesan.

    "Begitu banyak bek yang telah menorehkan sejarah di sini, terutama Gaetano Scirea," jelas Bremer. "Akan sangat sulit bagi saya untuk membandingkan diri dengan mereka karena tekanannya sangat besar. Tetapi saya berharap bisa meninggalkan jejak saya sendiri dan saya akan selalu memberikan segalanya di lapangan."

  • Pemain Brasil itu memuji arahan taktik Spalletti

    Kapten Juventus itu melontarkan pujian tinggi untuk Spalletti, seraya menyoroti bagaimana juru taktik asal Tuscany tersebut memberikan arahan taktis yang jelas dan mempercepat perkembangan tim. Bremer menegaskan bahwa bekerja di bawah sang pelatih setiap hari mempertajam kualitas individunya.

    Ia menyatakan keyakinan penuh terhadap proyek yang dibangun pelatih kepala itu.

    "Dia memberi kami arah, dia menempatkan kami di jalur yang tepat," tambah Bremer. "Kami berkembang sangat pesat bersamanya. Dia adalah pelatih papan atas, seorang juara, dan dia membantu kami mencapai tujuan kami hari demi hari."

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  • imago-sport-1083264014.jpgBuzzi

    Juventus fokus untuk menjuarai Liga Europa

    Saat kampanye Eropa mereka dimulai melawan klub Belanda NEC, Bremer tidak menyembunyikan keinginannya untuk mengangkat trofi. Bek itu percaya Juventus memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk melangkah jauh di kompetisi ini.

    Kemenangan di kandang akan menjadi pijakan ideal bagi ambisi mereka di Eropa.

    Juventus kembali beraksi dengan tekad mengamankan tiga poin untuk memulai perjalanan mereka di fase grup.

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