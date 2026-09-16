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Tinggalkan jejak saya! Kapten Bremer membidik kejayaan Eropa untuk mengukuhkan warisannya di Juventus
Bremer membidik kejayaan di Eropa bersama Juventus
Gleison Bremer menyatakan niatnya untuk mengukir namanya dalam sejarah Juventus menjelang laga pembuka UEFA Europa League melawan NEC Nijmegen di Allianz Stadium. Bek tengah asal Brasil itu berbicara kepada UEFA.com sehari sebelum pertandingan untuk menjabarkan ambisi skuad di Eropa.
Sebagai kapten, Bremer menegaskan keinginan tim untuk memulai kampanye kontinental yang kuat di bawah pelatih kepala Luciano Spalletti.
Juventus bertekad mengirim pernyataan tegas sejak awal kompetisi.
- Giuseppe Maffia
Bek mengenang warisan Scirea
Bremer mengakui besarnya tanggung jawab saat mengenakan ban kapten, dengan menyebut bek legendaris Gaetano Scirea sebagai inspirasi. Meski menghindari perbandingan langsung karena tekanan yang terlibat, pemain berusia 29 tahun itu tetap bertekad membangun warisannya sendiri lewat kerja keras.
Ia menyoroti gaya bermainnya yang agresif, dominasi di udara, dan kekuatan fisik sebagai aset utama untuk membantu tim meraih kesuksesan.
"Begitu banyak bek yang telah menorehkan sejarah di sini, terutama Gaetano Scirea," jelas Bremer. "Akan sangat sulit bagi saya untuk membandingkan diri dengan mereka karena tekanannya sangat besar. Tetapi saya berharap bisa meninggalkan jejak saya sendiri dan saya akan selalu memberikan segalanya di lapangan."
Pemain Brasil itu memuji arahan taktik Spalletti
Kapten Juventus itu melontarkan pujian tinggi untuk Spalletti, seraya menyoroti bagaimana juru taktik asal Tuscany tersebut memberikan arahan taktis yang jelas dan mempercepat perkembangan tim. Bremer menegaskan bahwa bekerja di bawah sang pelatih setiap hari mempertajam kualitas individunya.
Ia menyatakan keyakinan penuh terhadap proyek yang dibangun pelatih kepala itu.
"Dia memberi kami arah, dia menempatkan kami di jalur yang tepat," tambah Bremer. "Kami berkembang sangat pesat bersamanya. Dia adalah pelatih papan atas, seorang juara, dan dia membantu kami mencapai tujuan kami hari demi hari."
- Buzzi
Juventus fokus untuk menjuarai Liga Europa
Saat kampanye Eropa mereka dimulai melawan klub Belanda NEC, Bremer tidak menyembunyikan keinginannya untuk mengangkat trofi. Bek itu percaya Juventus memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk melangkah jauh di kompetisi ini.
Kemenangan di kandang akan menjadi pijakan ideal bagi ambisi mereka di Eropa.
Juventus kembali beraksi dengan tekad mengamankan tiga poin untuk memulai perjalanan mereka di fase grup.
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