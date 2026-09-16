Tinggalkan jejak saya! Kapten Bremer membidik kejayaan Eropa untuk mengukuhkan warisannya di Juventus

Gleison Bremer menyatakan niatnya untuk mengukir namanya dalam sejarah Juventus menjelang laga pembuka UEFA Europa League melawan NEC Nijmegen di Allianz Stadium. Bek tengah asal Brasil itu berbicara kepada UEFA.com sehari sebelum pertandingan untuk menjabarkan ambisi skuad di Eropa.

Sebagai kapten, Bremer menegaskan keinginan tim untuk memulai kampanye kontinental yang kuat di bawah pelatih kepala Luciano Spalletti.

Juventus bertekad mengirim pernyataan tegas sejak awal kompetisi.