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Tinggal satu lagi menuju sejarah! Harry Kane menyamai rekor penampilan Peter Shilton untuk Inggris di Wembley
Sebuah tonggak legendaris tercapai di Wembley
Kane kembali mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Inggris dengan menyamai rekor 125 caps internasional milik Shilton yang telah bertahan lama. Momen bersejarah itu terjadi pada Selasa malam ketika kapten Inggris memimpin timnya untuk laga UEFA Nations League melawan Republik Ceko di Wembley. Sudah berstatus sebagai pencetak gol terbanyak negaranya, Kane terus memecahkan rekor-rekor yang diyakini banyak orang akan bertahan selama beberapa dekade, bertransformasi dari seorang finisher klinis menjadi pengabdi tertinggi bagi tim nasional.
Striker Bayern Munich berusia 33 tahun itu memulai perjalanannya di level internasional pada 2015 dalam laga kualifikasi melawan Lithuania. Dalam apa yang menjadi gambaran profetik untuk satu dekade setelahnya, Kane mencetak gol sundulan hanya 80 detik setelah masuk dari bangku cadangan menggantikan Wayne Rooney yang legendaris. Sejak pengenalan yang eksplosif itu, ia telah menjadi denyut nadi era modern Inggris, memimpin tim mencapai dua final Kejuaraan Eropa secara beruntun dan satu semifinal Piala Dunia, sembari terus membuktikan kualitasnya sebagai sosok kelas dunia di panggung terbesar.
- Getty Images Sport
Kane mengenang perjalanan spesial bersama Inggris
Berbicara kepada ITV sebelum kick-off bersejarah itu, Kane merefleksikan perjalanannya dan arti penting malam tersebut. Ia berkata: "Saya pikir selalu istimewa berjalan keluar sekarang dan melihat stadion dengan antusiasme atas apa yang akan datang. Saya berusaha untuk tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja, ini malam yang istimewa malam ini, tetapi kami harus fokus pada tugas kami."
Ia menambahkan: "Rasanya seperti saya menunggu di tepi lapangan sangat lama untuk masuk menggantikan Wazza. Itu persis seperti yang saya impikan, masuk dan mencetak gol, dan itu menjadi awal dari sesuatu yang istimewa. Saya sangat bangga mewakili dan bermain untuk Inggris. Saya cukup beruntung bisa melakukannya beberapa kali. Kami sudah sangat dekat dengan trofi untuk beberapa waktu sekarang. Saya pikir kami lebih dekat daripada sebelumnya. Tim berada dalam situasi yang baik, saya juga berada dalam kondisi yang baik."
Shilton memberikan restunya kepada sang kapten
Shilton, kiper legendaris yang menjalani penampilan terakhirnya bersama timnas Inggris pada 1990, dengan cepat menyampaikan ucapan selamat kepada sosok yang kini berbagi tempat dengannya. Dalam pesan video hangat yang dirilis sesaat sebelum pertandingan, Shilton mengungkapkan kekagumannya terhadap etos kerja Kane dan memprediksi rekor itu akan segera menjadi milik eks pemain Tottenham tersebut seorang diri.
Shilton mengatakan: "Hai, ini adalah pesan untuk harry Kane. Peter Shilton di sini. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menyamai rekor caps saya untuk Inggris. Dan Anda akan melanjutkannya dan memecahkannya pada November, saya yakin akan itu. Mungkin Anda akan mencatatkan rekor yang tidak akan pernah dipecahkan, karena Anda masih terus tampil kuat Harry, masih bermain bagus dan mencetak gol, dan saya tahu seberapa besar dedikasi dan kerja keras yang benar-benar Anda curahkan untuk mencapai ini, terutama sebagai seorang striker. Saya pikir itu mungkin posisi yang paling sulit untuk dimainkan dan penjaga gawang tepat di belakangnya karena tanggung jawabnya."
- Getty Images Sport
Statistik di balik karier yang memecahkan rekor
Statistik Kane untuk Inggris benar-benar luar biasa, karena saat ini ia telah mengoleksi 89 gol internasional. Jumlah itu menempatkannya sebagai pemain putra tersubur ketujuh bersama dalam sejarah sepakbola internasional, meski ia masih terpaut cukup jauh dari 146 gol yang dicetak superstar Al-Nassr dan Portugal, Cristiano Ronaldo. Di level domestik, ia telah sepenuhnya melampaui rekor Wayne Rooney sebelumnya yang berjumlah 53 gol, sebuah pencapaian yang secara khusus ia lewati dalam laga kualifikasi pada awal 2023.
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