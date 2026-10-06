Kane kembali mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Inggris dengan menyamai rekor 125 caps internasional milik Shilton yang telah bertahan lama. Momen bersejarah itu terjadi pada Selasa malam ketika kapten Inggris memimpin timnya untuk laga UEFA Nations League melawan Republik Ceko di Wembley. Sudah berstatus sebagai pencetak gol terbanyak negaranya, Kane terus memecahkan rekor-rekor yang diyakini banyak orang akan bertahan selama beberapa dekade, bertransformasi dari seorang finisher klinis menjadi pengabdi tertinggi bagi tim nasional.

Striker Bayern Munich berusia 33 tahun itu memulai perjalanannya di level internasional pada 2015 dalam laga kualifikasi melawan Lithuania. Dalam apa yang menjadi gambaran profetik untuk satu dekade setelahnya, Kane mencetak gol sundulan hanya 80 detik setelah masuk dari bangku cadangan menggantikan Wayne Rooney yang legendaris. Sejak pengenalan yang eksplosif itu, ia telah menjadi denyut nadi era modern Inggris, memimpin tim mencapai dua final Kejuaraan Eropa secara beruntun dan satu semifinal Piala Dunia, sembari terus membuktikan kualitasnya sebagai sosok kelas dunia di panggung terbesar.