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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Tinggal Beberapa Jam dan Kisah Berakhir? Benzema Permalukan Al Shabab dan Dorong Al Hilal ke Keputusan Sulit

Transfers
K. Benzema
J. Brownhill
Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Hazem vs Al Shabab
Al Hazem
Al Shabab
Prancis
Inggris
Arab Saudi

330 juta riyal: pilihan terbatas dan persamaan finansial yang rumit

Krisis Karim Benzema dengan Al Hilal menuju babak baru, setelah muncul opsi yang mungkin bagi masa depan penyerang Prancis itu jika hubungannya dengan klub berjuluk Al Azraq tersebut berakhir.

Keinginan sang pemain hingga kini menggariskan jalan yang berbeda, di tengah sikapnya yang tetap menolak solusi apa pun terkait krisisnya dengan Al Hilal, kecuali persetujuan atas tuntutan finansialnya atau pemutusan kontrak secara damai dengan pemberian seluruh sisa hak-haknya.

  • Permintaan untuk memuluskan transaksi, dan Benzema menolak Al-Shabab

    Sumber terpercaya mengungkapkan kepada surat kabar "Asharq Al-Awsat" pada hari Minggu bahwa klub Al-Shabab telah masuk sebagai pihak dalam krisis Benzema, dengan menyatakan keinginannya untuk merekrut pemain veteran tersebut.

    Al-Shabab meminta bantuan dari Liga Sepak Bola Profesional Saudi untuk memfasilitasi proses transfer Benzema, setelah memberikan persetujuannya untuk merekrut penyerang asal Prancis itu. Namun, pemain tersebut masih berpegang pada sikapnya yang menolak pindah ke "Al-Leyoth".

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    Menurut sumber yang sama, Benzema telah memberi tahu manajemen Al-Hilal bahwa ia bertahan untuk melanjutkan bersama tim, atau mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya secara damai, dengan syarat dalam kondisi ini ia mendapatkan seluruh hak finansialnya yang tersisa hingga akhir kontraknya yang dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2027.

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  • Rahasia Benzema dengan Al Hilal: Dua Kontrak dan Syarat Rumit untuk Memutus Hubungan

    Menurut "Asharq Al-Awsat", Benzema menerima gaji dari Al-Hilal sebesar 25 juta dolar per tahun, berdasarkan kontrak langsung di antara keduanya.

    Nilai sisa hak finansial yang masih harus dibayarkan kepada penyerang Prancis itu, terhitung sejak September hingga akhir Juni 2030, mencapai sekitar 20,8 juta dolar, atau setara hampir 78,1 juta riyal Saudi.

    Keterikatan finansial Benzema tidak terbatas pada kontraknya dengan Al-Hilal, sebab surat kabar tersebut dalam laporan yang sama mengungkap adanya kontrak terpisah lainnya senilai 23 juta dolar per tahun yang berlangsung hingga tahun 2030, dan didanai melalui program rekrutmen yang berada di bawah Liga Profesional Saudi.

    Kontrak kedua ini terkait dengan peran yang dijalankan Benzema dalam mempromosikan sepak bola Saudi dan berbagai acara yang berkaitan dengannya, sementara nilai sisa hak yang masih harus dibayarkan kepadanya, dengan asumsi kontrak berlanjut hingga 30 Juni 2030, mencapai sekitar 330,6 juta riyal.

    Kontrak ini mencakup sebuah klausul yang melarang Benzema bermain di luar Saudi selama masa berlakunya, sebab kepindahannya ke klub di luar kerajaan serta keikutsertaannya bersama klub tersebut akan menyebabkan pembatalan kontrak secara langsung.

    Rincian ini memberikan keuntungan dari sisi kontraktual bagi kepindahan Benzema ke klub lain di dalam Liga Saudi, karena hal itu memungkinkannya mempertahankan kontrak yang berlaku hingga 2030. Namun, upaya Al-Shabab hingga kini terbentur penolakan dari penyerang Prancis itu.

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  • Rintangan lain di hadapan Al-Shabab

    Sebelum mendapatkan persetujuan Benzema, Al-Shabab perlu melepas pemain Inggris mereka, Josh Brownhill, yang berusia 30 tahun, agar dapat bergerak menuju penyerang Prancis tersebut.

    Pada saat yang sama, sejumlah sumber menegaskan bahwa sikap Benzema hingga kini menjadi kendala terbesar bagi kesepakatan ini, mengingat penolakan kerasnya terhadap ide mengenakan jersey Al-Shabab.

    Benzema juga menolak opsi untuk mendaftarkannya hanya dalam daftar Asia Al-Hilal, guna berpartisipasi di Liga Champions Asia Elite.

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  • Perkembangan terbaru: apakah kisah ini akan berakhir hari ini?

    Dalam perkembangan terbaru dari krisis ini, surat kabar Saudi "Al-Yaum" menyebutkan bahwa Al Hilal mungkin akan mengumumkan penyelesaian finansial dengan Benzema pada hari Minggu ini dan secara resmi mengakhiri keterikatannya dengan penyerang asal Prancis tersebut, di saat tujuan berikutnya masih belum diketahui.

    Surat kabar itu menegaskan bahwa Al Hilal saat ini tengah mempertimbangkan pemutusan kontrak dengan Karim Benzema, berdasarkan keinginan pelatih Simeone Inzaghi yang meminta agar ia dilepas.

    Disebutkan pula bahwa Al Hilal telah mendekati kesepakatan kontrak dengan pemain Brasil Gabriel Martinelli, bintang Arsenal, untuk menggantikan kepergian Karim Benzema.

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