Menurut "Asharq Al-Awsat", Benzema menerima gaji dari Al-Hilal sebesar 25 juta dolar per tahun, berdasarkan kontrak langsung di antara keduanya.

Nilai sisa hak finansial yang masih harus dibayarkan kepada penyerang Prancis itu, terhitung sejak September hingga akhir Juni 2030, mencapai sekitar 20,8 juta dolar, atau setara hampir 78,1 juta riyal Saudi.

Keterikatan finansial Benzema tidak terbatas pada kontraknya dengan Al-Hilal, sebab surat kabar tersebut dalam laporan yang sama mengungkap adanya kontrak terpisah lainnya senilai 23 juta dolar per tahun yang berlangsung hingga tahun 2030, dan didanai melalui program rekrutmen yang berada di bawah Liga Profesional Saudi.

Kontrak kedua ini terkait dengan peran yang dijalankan Benzema dalam mempromosikan sepak bola Saudi dan berbagai acara yang berkaitan dengannya, sementara nilai sisa hak yang masih harus dibayarkan kepadanya, dengan asumsi kontrak berlanjut hingga 30 Juni 2030, mencapai sekitar 330,6 juta riyal.

Kontrak ini mencakup sebuah klausul yang melarang Benzema bermain di luar Saudi selama masa berlakunya, sebab kepindahannya ke klub di luar kerajaan serta keikutsertaannya bersama klub tersebut akan menyebabkan pembatalan kontrak secara langsung.

Rincian ini memberikan keuntungan dari sisi kontraktual bagi kepindahan Benzema ke klub lain di dalam Liga Saudi, karena hal itu memungkinkannya mempertahankan kontrak yang berlaku hingga 2030. Namun, upaya Al-Shabab hingga kini terbentur penolakan dari penyerang Prancis itu.

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