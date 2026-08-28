Ronaldo kini hanya berjarak 22 gol lagi dari pencapaian 1.000 gol dalam kariernya. Penyerang itu mencetak gol penentu pada menit ke-50 untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Al Taawoun pada Jumat, sehingga total golnya sepanjang karier menjadi 978.

Dalam pertandingan tersebut, Ronaldo bermain selama 80 menit, membukukan expected goals (xG) sebesar 1,08, dan berhasil menyelesaikan 90% umpannya. Gol krusial ini menegaskan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Al Nassr di era Liga Pro Saudi, dengan torehan 104 gol untuk melampaui rekor sebelumnya milik Mohammad Al Sahlawi yang berjumlah 103 gol.

Selain itu, kini ia juga telah menyamai catatan 131 gol Al Sahlawi di semua kompetisi, dan hanya tertinggal dari pemegang rekor klub, Majed Abdullah, yang mengoleksi 259 gol.