AFP
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Tinggal 22 gol lagi: Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr ke puncak klasemen saat tonggak bersejarah 1000 semakin dekat
Ronaldo mendekati tonggak bersejarah
Ronaldo kini hanya berjarak 22 gol lagi dari pencapaian 1.000 gol dalam kariernya. Penyerang itu mencetak gol penentu pada menit ke-50 untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Al Taawoun pada Jumat, sehingga total golnya sepanjang karier menjadi 978.
Dalam pertandingan tersebut, Ronaldo bermain selama 80 menit, membukukan expected goals (xG) sebesar 1,08, dan berhasil menyelesaikan 90% umpannya. Gol krusial ini menegaskan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Al Nassr di era Liga Pro Saudi, dengan torehan 104 gol untuk melampaui rekor sebelumnya milik Mohammad Al Sahlawi yang berjumlah 103 gol.
Selain itu, kini ia juga telah menyamai catatan 131 gol Al Sahlawi di semua kompetisi, dan hanya tertinggal dari pemegang rekor klub, Majed Abdullah, yang mengoleksi 259 gol.
- Getty
Al Nassr lanjutkan rentetan gol luar biasa
Setelah gol pembuka Bassam Al Hurayji pada menit ke-11, Samuel Costa menyamakan skor pada masa tambahan babak pertama (45+5), sebelum Ronaldo mencetak gol penentu kemenangan pada babak kedua.
Hasil ini berarti Al Nassr telah memperpanjang rangkaian luar biasa mereka dengan mencetak gol dalam 91 pertandingan beruntun.
Klub tersebut telah membukukan rangkaian mencetak gol terpanjang kedua dalam sejarah sepak bola dan memegang rangkaian aktif terpanjang di sepak bola Arab Saudi. Mereka hanya membutuhkan enam pertandingan lagi untuk memecahkan rekor dunia. Ronaldo tetap menjadi sosok sentral dalam upaya besar tim ini, setelah berkontribusi pada 155 gol dalam 150 penampilan untuk Al Nassr.
Start sempurna mengamankan posisi puncak
Kemenangan susah payah atas Al Taawoun memastikan Al Nassr kini berada di puncak klasemen Saudi Pro League. Klub itu mengamankan start sempurna pada musim ini, dengan mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan pembuka mereka. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Al Taawoun terpuruk di posisi ke-15 dengan baru mengoleksi dua poin sejauh ini.
Dominasi domestik ini menyusul kemenangan comeback dramatis 3-2 atas Al Ettifaq pada putaran ketiga. Dalam pertandingan itu, Ronaldo memperlihatkan frustrasi yang jelas, mengangkat kedua tangannya dan menjatuhkan ban kapten di lapangan setelah manajer Ange Postecoglou menggantinya pada babak pertama saat Al Nassr tertinggal 2-0. Keputusan taktis berani itu pada akhirnya membuahkan hasil, ketika Sadio Mane mencetak dua gol pada babak kedua untuk menginspirasi kebangkitan yang mendebarkan. Membela reaksi panas kaptennya atas penarikan lebih awal tersebut, Postecoglou menyatakan bahwa Ronaldo "bersemangat terhadap sepakbola dan bersemangat terhadap Al-Nassr", sejalan dengan dorongan besar tim untuk meraih kesuksesan.
- AFP
Mendekati tonggak pencapaian terakhir
Ke depan, Ronaldo akan fokus menutup selisih 22 gol untuk mencapai target monumental 1.000 gol dalam kariernya, sambil menjaga timnya tetap di puncak klasemen. Al Nassr memiliki laga-laga besar yang akan datang, termasuk duel melawan Al Ittihad pada 5 September. Jika tim itu mempertahankan konsistensi menyerang mereka yang luar biasa dan laju sempurna mereka di liga, mereka kemungkinan akan segera memecahkan rekor global mencetak gol secara beruntun.
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