Carragher, yang bekerja sebagai pakar sepak bola di CBS Sports, saat itu menyaksikan leg pertama antara Borussia Dortmund dan Paris (1-0) di Signal Iduna Park dari tribun selatan dan, menurut pengakuannya sendiri, "meneguk sekitar delapan gelas bir di Gelben Wand".
Tindakan yang kurang tepat saat kekalahan PSG dari BVB: Jamie Carragher meminta maaf kepada Luis Enrique setelah kemenangan Paris di Munich
Kemudian terjadi kejadian yang tidak biasa, ketika ia mewawancarai Jadon Sancho—yang saat itu masih bermain untuk Dortmund dan sebenarnya tidak dijadwalkan untuk diwawancarai—dalam keadaan yang tampak mabuk. Hal itu menimbulkan ketidakpuasan di pihak BVB. Situasi semakin memburuk ketika Carragher ingin mewawancarai Luis Enrique sambil mengenakan syal Dortmund.
Setelah PSG menang 1-0 atas FC Bayern pada Rabu malam dan lolos ke final di Budapest, presiden klub Nasser Al-Khelaifi menjawab pertanyaan CBS. Rekan ahli Carragher, Micah Richards, berkata: "Saya tidak meminta banyak. Tapi karena Jamie begitu banyak bicara, Luis Enrique tidak mau lagi berbicara dengan kami. Bisakah Anda membela kami?"
Jamie Carragher mengucapkan selamat kepada Luis Enrique
Al-Khelaifi memenuhi janjinya dan memperkenalkan "pelatih terbaik di dunia". Saat Enrique siap untuk wawancara, pembawa acara Kate Scott membuka pembicaraan: "Kami senang Anda ada di sini, karena kami mengira persahabatan kami telah retak."
Dia kemudian menyerahkan mikrofon kepada Carragher, yang menjelaskan: "Luis, saya ingin meminta maaf atas perilaku saya saat semifinal di Dortmund. Saat itu saya mengenakan syal Dortmund. Kita semua tahu bagaimana rasanya ketika sudah minum beberapa gelas dan menjadi terlalu bersemangat. Saya minta maaf. Kami menyukai tim Anda. Menyenangkan sekali menyaksikan mereka di Liga Champions selama dua tahun terakhir. Selamat atas keberhasilan kembali ke final. Kerja bagus, Pak."
Enrique menerima kata-kata itu sambil tersenyum dan menenangkan: "Terima kasih, terima kasih. Tidak ada alasan untuk meminta maaf."
PSG berpotensi mempertahankan gelar juara Liga Champions
Tidak mengherankan jika pelatih asal Spanyol itu tampak bersikap ramah dan dalam suasana hati yang sangat baik. Bagaimanapun juga, timnya telah menampilkan performa yang matang pada leg kedua melawan Bayern di Allianz Arena dan berhasil melaju ke final berkat hasil imbang 1-1, setelah kemenangan dramatis 5-4 pada leg pertama sekitar seminggu yang lalu.
Enrique menyebutnya sebagai "pertandingan yang sangat intens" dan menjelaskan: "Pertahanan kami lebih baik daripada serangan. Sangat positif bahwa kami menunjukkan karakter seperti ini melawan tim sekelas Bayern. (…) Dua hari lagi saya merayakan ulang tahun dan saya sangat bahagia. Kami melaju ke babak berikutnya dan berada di final Liga Champions. Inilah jenis hadiah yang ingin kami berikan kepada para penggemar."
Final Liga Champions akan digelar pada 30 Mei di Puskas Arena, Budapest. PSG akan menghadapi pemuncak klasemen Liga Premier, FC Arsenal, dan memiliki kesempatan untuk menjadi klub kedua setelah Real Madrid yang berhasil mempertahankan gelar di kompetisi klub terbesar di Eropa.
Transfer-transfer termahal PSG:
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Neymar Penyerang FC Barcelona 2017 222 juta euro Kylian Mbappé Serangan AS Monaco 2018 180 juta euro Randal Kolo Muani Penyerang Eintracht Frankfurt 2023 95 juta euro Kvicha Kvaratskhelia Serangan SSC Napoli 2025 70 juta euro Achraf Hakimi Bek Inter Milan 2021 68 juta euro Berita Joao Gelandang Benfica 2024 65,92 juta euro Goncalo Ramos Penyerang Benfica 2023 65 juta euro Edinson Cavani Penyerang SSC Napoli 2013 64,5 juta euro Angel Di Maria Penyerang Manchester United 2015 63 juta euro Ilya Zabarnyi Pertahanan AFC Bournemouth 2025 63 juta euro