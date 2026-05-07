Al-Khelaifi memenuhi janjinya dan memperkenalkan "pelatih terbaik di dunia". Saat Enrique siap untuk wawancara, pembawa acara Kate Scott membuka pembicaraan: "Kami senang Anda ada di sini, karena kami mengira persahabatan kami telah retak."

Dia kemudian menyerahkan mikrofon kepada Carragher, yang menjelaskan: "Luis, saya ingin meminta maaf atas perilaku saya saat semifinal di Dortmund. Saat itu saya mengenakan syal Dortmund. Kita semua tahu bagaimana rasanya ketika sudah minum beberapa gelas dan menjadi terlalu bersemangat. Saya minta maaf. Kami menyukai tim Anda. Menyenangkan sekali menyaksikan mereka di Liga Champions selama dua tahun terakhir. Selamat atas keberhasilan kembali ke final. Kerja bagus, Pak."

Enrique menerima kata-kata itu sambil tersenyum dan menenangkan: "Terima kasih, terima kasih. Tidak ada alasan untuk meminta maaf."