Roberto Mancini, pelatih timnas Italia, hadir kemarin di Stadion Alvalade, Lisbon, untuk menyaksikan laga Liga Champions antara Sporting dan Galatasaray, yang dimenangi klub Portugal itu dengan skor 3-1. Menurut laporan Sportmediaset, Mancini terbang ke Portugal untuk mengamati langsung Issa Doumbia, gelandang 22 tahun yang lahir di Treviglio dari orang tua Pantai Gading, yang pada musim panas dilepas Venezia secara permanen ke Sporting seharga 23 juta euro plus bonus setelah merekrutnya di Serie C pada musim panas 2024 saat ia bermain untuk Albinoleffe.
Menurut Sportmediaset, Mancini sedang serius mempertimbangkan untuk memasukkan nama Doumbia, yang memiliki tinggi 187 sentimeter dan berat 84 kilogram, sosok kunci dalam promosi Venezia, ke dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga-laga pertama dalam periode keduanya menangani Italia, yang akan segera dimulai dengan agenda awal di Nations League.