Sementara itu, ketika Alessandro Romano (memiliki paspor ganda Italia dan Swiss) sudah memberikan persetujuannya dan memilih Italia, ada perlambatan terkait Nicolò Tresoldi, yang memiliki paspor ganda Italia dan Jerman. Penyerang Bruges berusia 22 tahun itu sebelumnya sudah berbicara dengan Mancini dan memberikan persetujuan penuhnya untuk pergantian tim nasional. Namun, dalam beberapa jam terakhir, setelah Bruges-Aston Villa 2-3 di Liga Champions, di mana ia mencetak gol lewat penalti, Tresoldi ragu dan melambat, menurut Gazzetta dello Sport. Versi terbaru dari dirinya kepada pelatih timnas dan Ranieri, yang juga sudah berbicara dengan sang ayah, disebutkan seperti ini oleh harian tersebut: Tresoldi merasa terlibat dalam kualifikasi Euro U-21, bermimpi lolos dan menjalaninya bersama timnya, yang sangat ia cintai, hingga akhir, setelah itu baru akan dibahas lagi. Sementara itu, prosedur di FIFA masih terhenti.





Terakhir, setelah Romano dan Tresoldi, pihak ketiga yang tertarik untuk berganti adalah bek Udinese Matteo Palma, 18 tahun (ia juga memiliki kewarganegaraan ganda Italia dan Jerman). Kedua pihak sedang berdialog, ada persetujuan prinsip, dokumen-dokumen masih diperlukan dan bagaimanapun cederanya akan menghalanginya dari pemanggilan langsung untuk Nations League. Namun menurut Gazzetta, pembicaraan ini sudah berjalan sangat baik.