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Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Timnas, Tresoldi mengerem: pertama memberi ya kepada Mancini, lalu berubah pikiran. Sementara itu sang pelatih timnas memantau Doumbia

Italy
N. Tresoldi

Tresoldi, yang memiliki kewarganegaraan ganda Jerman dan Italia, ingin terlebih dahulu menuntaskan kiprahnya bersama tim U-21 Jerman hingga Piala Eropa kelompok umur tersebut

Roberto Mancini, pelatih timnas Italia, hadir kemarin di Stadion Alvalade, Lisbon, untuk menyaksikan laga Liga Champions antara Sporting dan Galatasaray, yang dimenangi klub Portugal itu dengan skor 3-1. Menurut laporan Sportmediaset, Mancini terbang ke Portugal untuk mengamati langsung Issa Doumbia, gelandang 22 tahun yang lahir di Treviglio dari orang tua Pantai Gading, yang pada musim panas dilepas Venezia secara permanen ke Sporting seharga 23 juta euro plus bonus setelah merekrutnya di Serie C pada musim panas 2024 saat ia bermain untuk Albinoleffe.


Menurut Sportmediaset, Mancini sedang serius mempertimbangkan untuk memasukkan nama Doumbia, yang memiliki tinggi 187 sentimeter dan berat 84 kilogram, sosok kunci dalam promosi Venezia, ke dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga-laga pertama dalam periode keduanya menangani Italia, yang akan segera dimulai dengan agenda awal di Nations League.


  • Tresoldi berubah pikiran

    Sementara itu, ketika Alessandro Romano (memiliki paspor ganda Italia dan Swiss) sudah memberikan persetujuannya dan memilih Italia, ada perlambatan terkait Nicolò Tresoldi, yang memiliki paspor ganda Italia dan Jerman. Penyerang Bruges berusia 22 tahun itu sebelumnya sudah berbicara dengan Mancini dan memberikan persetujuan penuhnya untuk pergantian tim nasional. Namun, dalam beberapa jam terakhir, setelah Bruges-Aston Villa 2-3 di Liga Champions, di mana ia mencetak gol lewat penalti, Tresoldi ragu dan melambat, menurut Gazzetta dello Sport. Versi terbaru dari dirinya kepada pelatih timnas dan Ranieri, yang juga sudah berbicara dengan sang ayah, disebutkan seperti ini oleh harian tersebut: Tresoldi merasa terlibat dalam kualifikasi Euro U-21, bermimpi lolos dan menjalaninya bersama timnya, yang sangat ia cintai, hingga akhir, setelah itu baru akan dibahas lagi. Sementara itu, prosedur di FIFA masih terhenti.


    Terakhir, setelah Romano dan Tresoldi, pihak ketiga yang tertarik untuk berganti adalah bek Udinese Matteo Palma, 18 tahun (ia juga memiliki kewarganegaraan ganda Italia dan Jerman). Kedua pihak sedang berdialog, ada persetujuan prinsip, dokumen-dokumen masih diperlukan dan bagaimanapun cederanya akan menghalanginya dari pemanggilan langsung untuk Nations League. Namun menurut Gazzetta, pembicaraan ini sudah berjalan sangat baik.

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