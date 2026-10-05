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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Timnas Italia U-21 tampil spektakuler! Menang 6-2 atas Polandia dan lolos ke putaran final Piala Eropa

Italy U21
Italy
Italy U21 vs Poland U21
Poland U21
EURO U21 Qualification

Italia memenangi laga penentuan melawan Polandia dan melaju ke putaran final Euro U-21.

Italia U-21 membutuhkan kemenangan dengan selisih setidaknya dua gol, tetapi duel langsung melawan Polandia yang menutup perjalanan kualifikasi Grup E untuk Piala Eropa berikutnya, justru menghadirkan dominasi yang sesungguhnya, yang berubah menjadi pesta gol, dan membuat Silvio Baldini merebut tiket ke putaran final turnamen (yang akan menyediakan 3 tempat untuk lolos ke Olimpiade berikutnya).


Italia muda memang menang 6-2, menebus kekalahan 2-1 yang diderita di laga tandang pada pertemuan pertama dan mengungguli rekan sebayanya dari Polandia dengan jelas, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dan terutama di puncak klasemen grup. Pelatih Baldini mencadangkan Camarda dan mengandalkan Cisse sebagai false nine, dan langkah itu berbuah manis karena ruang yang ditinggalkan playmaker AC Milan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Liberali, Koleosho, dan terutama Ndour. Yang pertama menyumbang assist, yang kedua membuka laga pada menit ke-16, dan yang ketiga mencetak brace (gol pertama dengan sundulan, gol kedua dengan tendangan kaki kanan dari lebih dari 70 meter!).

Gol ketiga kapten Italia itu memberi keyakinan pada tim yang tidak ingin berhenti, sehingga pergantian pemain pun dilakukan dan gol-gol lain pun datang seperti milik Lipani (bagus tekanan tinggi Koleosho) dan milik Fini yang langsung merespons gol 4-1 dari Mikolajevski. Dan di akhir laga naskah yang sama terulang, Baldini meminta para pemainnya untuk tidak berhenti dan tidak mengontrol permainan, sehingga jika sebelumnya Zewlakov mencetak gol yang membuat skor sementara menjadi 5-2, satu menit kemudian Cherubini mengunci skor akhir 6-2.


Dengan hasil ini Italia menyalip Polandia ke posisi pertama grup dan lolos langsung ke putaran final Piala Eropa U-21 yang akan digelar antara Serbia dan Albania pada musim panas 2027 mendatang. Sementara itu, Polandia menunggu hasil dari laga-laga lain untuk mengetahui apakah mereka akan ke play-off atau tidak.


ITALIA U21 - POLANDIA U21 6-2

PENCETAK GOL: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 55' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (I)


  • GOAL DAN AKSI-AKSI PENTING

    94' PELUANG - Pisilli merebut bola dan melaju lurus masuk ke kotak penalti, tetapi alih-alih mengoper kepada Camarda yang berdiri sangat bebas, ia memilih menembak dan sepakannya dibelokkan menjadi sepak pojok.


    87' GOL - Sudah selesai? Belum, karena Cherubini juga ingin mencatatkan namanya di daftar pencetak gol dalam laga gila ini. Mantan pemain Roma itu bergerak ke dalam dengan kaki kanan dari sisi kiri dan melepaskan tendangan placing keras kaki kanan yang masuk ke gawang di tiang jauh.


    85' GOL - Italia gagal mengontrol permainan dan mencoba mencetak gol lagi, tetapi Polandia tidak berhenti dan kembali memperkecil ketertinggalan. Kali ini aksi hebat Zewlakov yang menempatkan bola ke bawah sudut atas gawang dengan tembakan jarak jauh yang luar biasa.


    67' GOL - Bahkan belum sempat percaya pada kemungkinan comeback, Italia kembali unggul empat gol. Kali ini Fini melesat lurus, masuk ke dalam dengan kaki kiri, dua kali mengecoh seolah akan menembak hingga membuat bek-bek Polandia terduduk, lalu menaklukkan Lubik di tiang dekat untuk mengubah skor menjadi 5-1.


    65' GOL - Kesalahan pembacaan bertahan dari Italia U-19 yang untuk pertama kalinya membuka celah bagi serangan balik Polandia. Mikolajevski menerima umpan silang Drachal di kotak penalti dan menaklukkan Palmisani.


    59' GOL - Koleosho dengan baik merebut bola tinggi saat melakukan pressing pada build-up Polandia dan mengirim bola vertikal kepada Lipani yang menaklukkan Lubik dari jarak dekat.


    55' GOL - Luar biasa Cher Ndour! Gelandang Fiorentina itu merebut bola di depan lini pertahanannya sendiri dan, dari area tiga perempat pertahanan Italia, melihat kiper Polandia terlalu jauh keluar dari gawang lalu mencoba mengejutkannya. Tendangan keras kaki kanan dari jarak lebih dari 70 meter melewati Lubik dan berakhir di gawang.


    37' TIANG - Liberali kembali tampil menggila di sisi kanan. Aksi lain dengan bergerak ke dalam dengan kaki kiri melewati Ede dan melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kiri ke arah tiang jauh yang dibelokkan secara beruntung oleh Gurgul ke tiang gawang.


    27' GOL - Sepak pojok dimainkan pendek oleh Italia, dengan Liberali menerima bola hingga ke garis belakang di sisi kanan dan mengirim umpan silang lambung ke tengah kotak penalti, tempat kali ini Ndour tidak gagal: sundulan keras ke pojok gawang dan gol kedua.


    16' GOL - Aksi bagus Liberali di sisi kanan, bergerak ke dalam dengan kaki kiri, melakukan umpan satu-dua dengan Ahanor dan mencoba tembakan keras kaki kiri. Pertahanan menepis tanpa benar-benar mengosongkan area dan bola jatuh ke kaki Koleosho, yang dengan baik mengoordinasikan gerakannya dan mengirim bola ke bawah mistar untuk skor 1-0.


    8' PELUANG - Peluang sundulan lagi dan gol lain digagalkan oleh penyelamatan super Lubik. Umpan silang dari kiri dari area tiga perempat lapangan oleh Bartesaghi menemukan pergerakan vertikal Pisilli di kotak penalti. Kali ini sundulan gelandang asal Roma itu juga mengarah ke sudut, tetapi kiper Polandia terbang dan menggagalkannya.


    1' PELUANG - Segera peluang besar pertama pertandingan untuk Italia. Liberali lepas dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti, tempat Cher Ndour masuk dengan timing yang tepat. Lompatan dan sundulan, tetapi tetap mengarah ke tengah sehingga memudahkan penyelamatan refleks Lubik. Dari bola muntah, Bartesaghi melepaskan tendangan keras kaki kiri, tetapi melambung.


    0' Kick-off pada pukul 18.15 di Stadion Adriatico, Pescara


    STATISTIK, INFO, DAN LAPORAN MENIT PER MENIT DI SINI

  • UNDER 21, ITALIA-POLONIA: PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN DAN TABELLINO

    Italia U-21-Polandia U-21 6-2


    Pencetak gol: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 54' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 66' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 86' Cherubini (I)


    ITALIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti (56' Lipani), Ndour; Liberali (56' Fini), Cisse (62' Camarda), Koleosho (79' Cherubini). 

    Cadangan: Daffara, Calvani, Berti, Moruzzi, Lulli.

    Pelatih. Baldini.


    POLANDIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk (72' Duda), Kocaba (65' Oyedele); Urbanski (56' Zewlakow), Mazurek, Pienko (56' Drachal), Bak (46' Mikolajewski). 

    Cadangan: Zych, Drapinski, Matysik.

    Pelatih. Brzeczek.


    Wasit: Badstubner (JER)

    Kartu kuning: Palmisani

    Kartu merah: -

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