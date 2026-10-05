Italia U-21 membutuhkan kemenangan dengan selisih setidaknya dua gol, tetapi duel langsung melawan Polandia yang menutup perjalanan kualifikasi Grup E untuk Piala Eropa berikutnya, justru menghadirkan dominasi yang sesungguhnya, yang berubah menjadi pesta gol, dan membuat Silvio Baldini merebut tiket ke putaran final turnamen (yang akan menyediakan 3 tempat untuk lolos ke Olimpiade berikutnya).
Italia muda memang menang 6-2, menebus kekalahan 2-1 yang diderita di laga tandang pada pertemuan pertama dan mengungguli rekan sebayanya dari Polandia dengan jelas, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dan terutama di puncak klasemen grup. Pelatih Baldini mencadangkan Camarda dan mengandalkan Cisse sebagai false nine, dan langkah itu berbuah manis karena ruang yang ditinggalkan playmaker AC Milan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Liberali, Koleosho, dan terutama Ndour. Yang pertama menyumbang assist, yang kedua membuka laga pada menit ke-16, dan yang ketiga mencetak brace (gol pertama dengan sundulan, gol kedua dengan tendangan kaki kanan dari lebih dari 70 meter!).
Gol ketiga kapten Italia itu memberi keyakinan pada tim yang tidak ingin berhenti, sehingga pergantian pemain pun dilakukan dan gol-gol lain pun datang seperti milik Lipani (bagus tekanan tinggi Koleosho) dan milik Fini yang langsung merespons gol 4-1 dari Mikolajevski. Dan di akhir laga naskah yang sama terulang, Baldini meminta para pemainnya untuk tidak berhenti dan tidak mengontrol permainan, sehingga jika sebelumnya Zewlakov mencetak gol yang membuat skor sementara menjadi 5-2, satu menit kemudian Cherubini mengunci skor akhir 6-2.
Dengan hasil ini Italia menyalip Polandia ke posisi pertama grup dan lolos langsung ke putaran final Piala Eropa U-21 yang akan digelar antara Serbia dan Albania pada musim panas 2027 mendatang. Sementara itu, Polandia menunggu hasil dari laga-laga lain untuk mengetahui apakah mereka akan ke play-off atau tidak.
ITALIA U21 - POLANDIA U21 6-2
PENCETAK GOL: 16' Koleosho (I), 27' Ndour (I), 55' Ndour (I), 59' Lipani (I) 65' Mikolajewski (P), 67' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 87' Cherubini (I)