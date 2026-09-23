Timnas Italia U-21 kembali bermain untuk dua laga terakhir fase grup kualifikasi menuju putaran final Piala Eropa kelompok usia ini, dan anak asuh Silvio Baldini dituntut meraih dua hasil besar karena lolos ke babak berikutnya di depan Polandia juga akan berarti tiket ke Olimpiade berikutnya yang akan digelar pada 2028 di Los Angeles.
Dalam rangkaian pemanggilan Timnas Italia senior, Roberto Mancini memilih untuk meninggalkan kepada koleganya banyak pemain muda yang ingin mulai ia masukkan ke proyek barunya. Target yang harus dicapai terlalu penting untuk gagal diwujudkan. Namun siapa para pemain muda ini dan apa yang dibutuhkan untuk meraih dua tiket kelolosan tersebut?