Italia akan bermain besok, Kamis 24 September, di Yerevan dalam laga pertama dari dua pertandingan melawan Armenia, yang berada di posisi juru kunci dan belum meraih poin, dengan 4 gol dicetak dan 23 kebobolan dalam 8 pertandingan. Sementara itu, Polandia akan menghadapi Swedia di kandang, yang sudah pasti tidak akan termasuk di antara tim yang berpeluang lolos melalui jalur peringkat kedua terbaik.





Setelah itu akan tiba giliran duel langsung Italia-Polandia, yang kemungkinan besar akan menentukan, dijadwalkan pada Senin 5 Oktober pukul 18.15 di Pescara, kandang Italia U-21.





Sampai saat ini Italia U-21 juga memimpin klasemen peringkat kedua terbaik, tetapi poin yang diraih melawan Armenia tidak akan dihitung untuk klasemen khusus tersebut (yang dihitung hanya poin yang diraih melawan 5 tim teratas di grup). Pada dasarnya hanya Yunani (dengan dua kemenangan dari dua laga) yang bisa menyamai Italia untuk memperebutkan slot terakhir yang terjamin, dan dalam kasus itu selisih gol (saat ini 16 untuk Italia berbanding 7 untuk Yunani) akan menentukan siapa yang lolos jika Italia kalah dari Polandia.