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italia under 21
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Timnas Italia U-21 memburu tiket ke Piala Eropa dan Olimpiade: siapa yang dipanggil Baldini dan siapa yang terus dipantau Mancini

Italy
Italy U21
UEFA Nations League A
AC Milan
Roma
Como
Inter
Juventus
SSC Napoli
Fiorentina
Torino

Timnas U-21 mempertaruhkan segalanya dalam dua laga berikutnya. Mancini dan Baldini membagi para pemain yang dipanggilnya.

Timnas Italia U-21 kembali bermain untuk dua laga terakhir fase grup kualifikasi menuju putaran final Piala Eropa kelompok usia ini, dan anak asuh Silvio Baldini dituntut meraih dua hasil besar karena lolos ke babak berikutnya di depan Polandia juga akan berarti tiket ke Olimpiade berikutnya yang akan digelar pada 2028 di Los Angeles.

Dalam rangkaian pemanggilan Timnas Italia senior, Roberto Mancini memilih untuk meninggalkan kepada koleganya banyak pemain muda yang ingin mulai ia masukkan ke proyek barunya. Target yang harus dicapai terlalu penting untuk gagal diwujudkan. Namun siapa para pemain muda ini dan apa yang dibutuhkan untuk meraih dua tiket kelolosan tersebut?


  • Komentar Baldini tentang tim

    "Entah tim senior atau U-21, bagi saya tidak ada bedanya. Bagi saya, Timnas adalah para pemain ini dan tidak ada perbedaan sama sekali: inilah grup yang membuat saya sangat gembira saat melatih mereka dan bangga saat mereka bermain. Yang terjadi pada Juni adalah kepuasan besar, juga karena berkat perjalanan di tim U-21 para pemain ini berkembang lebih cepat, menunjukkan bahwa mereka bisa berada di level sepakbola besar"

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  • APA YANG DIBUTUHKAN UNTUK LOLOS KUALIFIKASI

    Perlu ditegaskan, kelolosan ke Olimpiade berikutnya tidak akan ditentukan dalam dua pertandingan mendatang. UEFA hanya memiliki tiga slot yang akan diberikan kepada dua finalis Piala Eropa dan pemenang laga perebutan tempat ketiga yang untuk pertama kalinya akan dimainkan pada edisi berikutnya turnamen kontinental tersebut.

    Sebelum memikirkan tiket Olimpiade, Italia harus lebih dulu memastikan kelolosan ke Piala Eropa berikutnya yang akan digelar pada musim panas mendatang di Albania dan Serbia. Italia U-21 membuntuti Polandia di posisi kedua setelah kalah 2-1 pada leg pertama duel langsung di kandang lawan.

    Tim yang menutup fase grup di peringkat pertama akan lolos langsung, begitu pula tim peringkat kedua terbaik, sementara tim peringkat kedua lainnya akan memperebutkan satu slot tersisa lewat play-off.

  • Jadwal Italia

    Italia akan bermain besok, Kamis 24 September, di Yerevan dalam laga pertama dari dua pertandingan melawan Armenia, yang berada di posisi juru kunci dan belum meraih poin, dengan 4 gol dicetak dan 23 kebobolan dalam 8 pertandingan. Sementara itu, Polandia akan menghadapi Swedia di kandang, yang sudah pasti tidak akan termasuk di antara tim yang berpeluang lolos melalui jalur peringkat kedua terbaik.


    Setelah itu akan tiba giliran duel langsung Italia-Polandia, yang kemungkinan besar akan menentukan, dijadwalkan pada Senin 5 Oktober pukul 18.15 di Pescara, kandang Italia U-21.


    Sampai saat ini Italia U-21 juga memimpin klasemen peringkat kedua terbaik, tetapi poin yang diraih melawan Armenia tidak akan dihitung untuk klasemen khusus tersebut (yang dihitung hanya poin yang diraih melawan 5 tim teratas di grup). Pada dasarnya hanya Yunani (dengan dua kemenangan dari dua laga) yang bisa menyamai Italia untuk memperebutkan slot terakhir yang terjamin, dan dalam kasus itu selisih gol (saat ini 16 untuk Italia berbanding 7 untuk Yunani) akan menentukan siapa yang lolos jika Italia kalah dari Polandia.

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  • Skuad yang dipanggil

    Kiper: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
    Bek: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
    Gelandang: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
    Penyerang: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

  • ITALIA untuk Mancini

    Tapi siapa saja para pemain Italia U-21 yang dipilih Roberto Mancini untuk tetap diserahkan kepada Silvio Baldini, padahal ia sebenarnya sudah ingin membawa mereka ke dalam grup tim utama? Profilnya banyak, grupnya luas, tetapi jelas ada talenta-talenta yang, bahkan saat ini, sudah siap, atau setidaknya layak diuji, untuk tim nasional senior Italia.


    Mereka adalah Alphadjo Cissé dan Francesco Camarda dari Milan, Luca Koleosho dari Paris FC, Cher Ndour dari Fiorentina, dan Niccolò Pisilli dari Roma. Ada juga Mattia Liberali dari Como, Costantino Favasuli dari Napoli, dan Pietro Comuzzo yang saat ini di Torino.