Timnas Italia U-19 tersingkir dari Kejuaraan Eropa. Kekalahan melawan Ukraina menjadi penentu bagi Azzurrini, yang terjadi akibat gol Olychenko di babak pertama dan kemenangan Kroasia 3-0 atas Serbia pada saat yang bersamaan.

Timnas asuhan Bollini mengakhiri babak penyisihan grup dengan 4 poin, sama dengan Kroasia, berkat kemenangan atas Serbia dan hasil imbang melawan Kroasia, yang lolos ke semifinal berkat jumlah gol yang lebih banyak—4 berbanding 2 milik Italia—karena selisih gol keduanya sama (0).

Pada 8 Juli, Italia akan menghadapi Denmark dalam pertandingan perebutan tempat kelima yang menentukan untuk berpartisipasi dalam babak playoff antarbenua yang melibatkan empat tim nasional dari Eropa, Asia, Amerika Selatan, dan Oseania untuk Piala Dunia U-20 yang akan digelar pada tahun 2027. Negara-negara Eropa lainnya yang lolos adalah keempat semifinalis Kejuaraan Eropa — Spanyol, Jerman, Kroasia, Ukraina — serta Azerbaijan, negara tuan rumah bersama dengan Uzbekistan.