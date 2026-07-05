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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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Timnas Italia U-19 tersingkir dari Kejuaraan Eropa: kekalahan melawan Ukraina menjadi penentu

Ukraine U19 vs Italy U19
Ukraine U19
Italy U19
EURO U19

Tim muda Italia tersingkir dari kompetisi setelah kalah dari Ukraina.

Timnas Italia U-19 tersingkir dari Kejuaraan Eropa. Kekalahan melawan Ukraina menjadi penentu bagi Azzurrini, yang terjadi akibat gol Olychenko di babak pertama dan kemenangan Kroasia 3-0 atas Serbia pada saat yang bersamaan.

Timnas asuhan Bollini mengakhiri babak penyisihan grup dengan 4 poin, sama dengan Kroasia, berkat kemenangan atas Serbia dan hasil imbang melawan Kroasia, yang lolos ke semifinal berkat jumlah gol yang lebih banyak—4 berbanding 2 milik Italia—karena selisih gol keduanya sama (0).

Pada 8 Juli, Italia akan menghadapi Denmark dalam pertandingan perebutan tempat kelima yang menentukan untuk berpartisipasi dalam babak playoff antarbenua yang melibatkan empat tim nasional dari Eropa, Asia, Amerika Selatan, dan Oseania untuk Piala Dunia U-20 yang akan digelar pada tahun 2027. Negara-negara Eropa lainnya yang lolos adalah keempat semifinalis Kejuaraan Eropa — Spanyol, Jerman, Kroasia, Ukraina — serta Azerbaijan, negara tuan rumah bersama dengan Uzbekistan.

  • LAPORAN PERTANDINGAN

    UKRAINA U-19 vs ITALIA U-19 1-0

    PENCETAK GOL: 30' Olychenko (U)

    UKRAINA U19 (4-2-3-1): Marchenko; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov; Soroka, Plish (46' Ignatkov); Hubenko (46' Glyut), Olychenko (61' Sykut), Liusin (46' Kaliuzhnyi); Popov (82' Bogdanov). Pelatih: Mykhailenko.

    ITALIA U19 (4-3-3): Pessina; Nardin (90'+1 Comotto), Natali, Verde, Marello; Wiafe, Sala, Mantini (46' Mosconi); Coletta (90'+1 Idele), Iddrissou, Elimoghale (68' Arena). Pelatih: Bollini.

    WASIT: Csonka 

    KARTU KUNING: Sherstyuk (U), Lyusin (U), Coletta (I)

    PEMAIN YANG DIKARTU MERAH:

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  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    90' - Ukraina nyaris menggandakan keunggulan: Pessina tampil gemilang saat menghalau Sykut.

    81' - Italia kembali nyaris menyamakan kedudukan: Marchenko menepis tendangan Natali, Coletta mencoba menyambar bola, namun Marchenko kembali tampil gemilang.

    79' - Mosconi merebut bola, masuk ke kotak penalti dari sisi kanan, dan menendang bola ke sisi luar gawang.

    59' - Tendangan bebas Marello untuk Iddrissou: sundulan melebar.

    37' - Waife mencoba tendangan dari jarak jauh: bola dibelokkan menjadi tendangan sudut.

    30' - GOL UNTUK UKRAINA! Aksi hebat dari Olychenko, yang memulai dari sisi kiri, melewati Natali dengan gerakan "tunnel", mengecoh Verde, dan mencetak gol pembuka.

    16' - Tendangan bebas Marello dari tepi kotak penalti menghantam mistar gawang.

    10' - Marello mengirim umpan silang ke Coletta, yang sundulannya digagalkan oleh kiper Marchenko.

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