Tim Italia U-19 asuhan Alberto Bollini mencatatkan dua kemenangan dari dua laga dalam perjalanan kualifikasi Kejuaraan Eropa U-19: Idrissou dan rekan-rekannya mengalahkan Slovakia dengan skor 3-0, sehingga menambah kepercayaan diri menjelang laga head-to-head melawan Turki, yang juga mengoleksi 6 poin dari dua laga pertama di Grup 2.
Timnas Italia U-19, menang 3-0 atas Slovakia dan meraih dua kemenangan dari dua laga menuju Kejuaraan Eropa: Liberali dan Mosconi jadi bintang utama
PERTANDINGAN
15 menit pertama berjalan tanpa insiden berarti, namun pada menit ke-18, sundulan Idrissou membentur tiang gawang usai menerima umpan silang dari Natali. Keunggulan tim Azzurri tercipta pada menit ke-37 dan membuka jalan bagi jalannya pertandingan: sang penyerang yang berlari kencang mengontrol bola dan mengoper ke arah Mosconi yang dengan cerdik mencetak gol ke gawang setelah mengontrol bola di dalam kotak penalti. Lima menit kemudian, Idrissou sendiri membuat Lajciak diusir karena kartu kuning kedua, sementara wasit juga mengusir pelatih Slovakia, Ancic. Di masa tambahan waktu babak pertama, Liberali—yang pindah dari Milan ke Catanzaro pada musim panas—mencetak gol kedua dengan tendangan kaki kiri dari sisi kiri menuju tepi kotak penalti.
Di babak kedua, jumlah pemain kembali seimbang setelah Sala mendapat kartu merah, yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning dan dihukum untuk kedua kalinya karena pelanggaran terhadap Blasko, namun pertandingan tetap berjalan seperti semula dan pada menit ke-72 Coletta mencetak gol ketiga, yang masuk menggantikan Liberali, menerima umpan dari Mosconi dari sisi kiri dan menyarangkan bola ke gawang dari tengah area penalti.
KLASIFIKASI
ITALIA 6
Turki 6
Hongaria 0
Slowakia 0
Pertandingan Italia vs Turki dijadwalkan pada Selasa, 31 Maret pukul 15.00.
LAPORAN PERTANDINGAN
ITALIA(4-3-3): Pessina; Nardin, Verde, Natali, Cocchi; Liberali (51' Coletta), Sala, Comotto; Idele (76' Steffanoni), Idrissou (64' Galvagno), Mosconi (76' Marello). Pelatih: Bollini.
SLOVAKIA (4-3-3): Zajac; Bortoli, Pristach (84' Majer), Lajciak, Ziska (75' Slovak); Udvaros (46' Balog), Vina, Blasko; Baleja (84' Konopka), Zulevic, Trello (70' Bacik). Pelatih: Ancic.
KARTU KUNING: Sala (I), Lajciak (S), Vina (S), Bacik (S)
DIKARTU MERAH: Lajciak (S), Ancic (S), Sala (I)