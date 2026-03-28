15 menit pertama berjalan tanpa insiden berarti, namun pada menit ke-18, sundulan Idrissou membentur tiang gawang usai menerima umpan silang dari Natali. Keunggulan tim Azzurri tercipta pada menit ke-37 dan membuka jalan bagi jalannya pertandingan: sang penyerang yang berlari kencang mengontrol bola dan mengoper ke arah Mosconi yang dengan cerdik mencetak gol ke gawang setelah mengontrol bola di dalam kotak penalti. Lima menit kemudian, Idrissou sendiri membuat Lajciak diusir karena kartu kuning kedua, sementara wasit juga mengusir pelatih Slovakia, Ancic. Di masa tambahan waktu babak pertama, Liberali—yang pindah dari Milan ke Catanzaro pada musim panas—mencetak gol kedua dengan tendangan kaki kiri dari sisi kiri menuju tepi kotak penalti.

Di babak kedua, jumlah pemain kembali seimbang setelah Sala mendapat kartu merah, yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning dan dihukum untuk kedua kalinya karena pelanggaran terhadap Blasko, namun pertandingan tetap berjalan seperti semula dan pada menit ke-72 Coletta mencetak gol ketiga, yang masuk menggantikan Liberali, menerima umpan dari Mosconi dari sisi kiri dan menyarangkan bola ke gawang dari tengah area penalti.