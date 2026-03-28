Timnas Italia U-17 mencetak empat gol ke gawang Islandia: Azzurrini meraih poin penuh di babak kualifikasi Kejuaraan Eropa

Hasil bagus juga diraih tim Italia U-17 dalam perjalanan kualifikasi ke Kejuaraan Eropa kategori ini. Setelah kemenangan dramatis atas Portugal pada Rabu lalu, tim Azzurrini asuhan Pelatih Massimilano Favo mengalahkan Islandia dengan skor telak 4-0 dalam laga tandang yang sudah ditentukan dalam 38 menit pertama.

Italia kini mengoleksi poin penuh di Grup A2 Liga A babak kualifikasi kedua yang akan membawa ke fase final Kejuaraan Eropa (yang akan digelar di Estonia antara 25 Mei dan 7 Juni) bersama Rumania, yang menang 1-0 di kandang Portugal, yang berada di posisi terakhir dengan 0 poin bersama Islandia.