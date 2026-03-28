Massimiliano Favo Italia Under 17

Timnas Italia U-17 mencetak empat gol ke gawang Islandia: Azzurrini meraih poin penuh di babak kualifikasi Kejuaraan Eropa

Hasil bagus juga diraih tim Italia U-17 dalam perjalanan kualifikasi ke Kejuaraan Eropa kategori ini. Setelah kemenangan dramatis atas Portugal pada Rabu lalu, tim Azzurrini asuhan Pelatih Massimilano Favo mengalahkan Islandia dengan skor telak 4-0 dalam laga tandang yang sudah ditentukan dalam 38 menit pertama.

Italia kini mengoleksi poin penuh di Grup A2 Liga A babak kualifikasi kedua yang akan membawa ke fase final Kejuaraan Eropa (yang akan digelar di Estonia antara 25 Mei dan 7 Juni) bersama Rumania, yang menang 1-0 di kandang Portugal, yang berada di posisi terakhir dengan 0 poin bersama Islandia.

    Semua berjalan mulus bagi Italia, yang langsung membuka keunggulan lewat DiegoPerillo. Penyerang kelahiran 2009 dari Empoli itu mencetak gol pembuka pada menit ke-7, sebelum rekan setimnya sekaligus kapten, Edoardo Biondini, menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-25.

    Pertandingan berjalan mulus dan, antara menit ke-37 dan ke-38, Italia mencetak empat gol. Pertama Perillo kembali mencetak gol, kemudian Thomas Corigliano,gelandang serang kelahiran 2009 dari Juventus, ikut merayakan.

    Di babak kedua, Azzurrini mengelola keunggulan tanpa mengambil risiko dan mengamankan skor 4-0 di kandang Islandia. Kemenangan gemilang ini mengantarkan tim asuhan Favo ke puncak klasemen grup, menanti laga melawan Rumania pada Selasa, 31 Maret.

European Championship U17 Qualification
Romania U17 crest
Romania U17
ROU
Italy U17 crest
Italy U17
ITA
European Championship U17 Qualification
Portugal U17 crest
Portugal U17
POR
Iceland U17 crest
Iceland U17
ICE