Timnas Italia U-17, comeback luar biasa di kualifikasi Kejuaraan Eropa: 3-2 atas Portugal, juara Eropa bertahan

Awal pertandingan Azzurrini tidak terlalu mulus, mengingat keunggulan dua gol yang dicetak oleh juara Eropa melalui gol dari Gusatvo Guerra pada menit ke-11 dan Afonso Ferreirinha beberapa menit kemudian pada menit ke-15.

Awal pertandingan yang sangat mengejutkan ini membuat ambisi Italia U-17 semakin berat, karena mereka harus melakukan upaya luar biasa untuk membalikkan keadaan.

Setelah babak pertama yang berjalan tanpa banyak aksi, Azzurrini kembali menemukan semangat kompetitifnya di babak kedua, yang langsung diawali dengan gol yang memperkecil ketertinggalan oleh Perillo pada menit ke-46.

Lima menit berlalu dan Portugal kehilangan konsentrasi, sehingga memungkinkan Okon menyamakan kedudukan pada menit ke-51. Intensitas pertandingan terus meningkat, dengan kedua tim saling melancarkan serangan dan serangan balik, namun pada akhirnya Italia yang tampil lebih baik untuk menyelesaikan comeback luar biasa melalui gol Landi pada menit ke-75 yang memastikan skor akhir 3-2 untuk Azzurrini.