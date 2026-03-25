Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Timnas Italia U-17, comeback luar biasa di kualifikasi Kejuaraan Eropa: 3-2 atas Portugal, juara Eropa bertahan

European Championship U17 Qualification

Kembalinya performa yang luar biasa bagi Azzurrini yang berhasil mengantongi tiga poin pertama di grup mereka.

Hitung mundur telah berakhir dan Tim Nasional Italia U-17 berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam debutnya di Grup A2 Liga A babak kualifikasi kedua yang akan membawa mereka ke babak final Kejuaraan Eropa (yang akan digelar di Estonia antara 25 Mei dan 7 Juni).

Tim Azzurrini yang dipimpin dan dipilih oleh Pelatih Kepala Daniele Franceschini menjadi protagonis dalam comeback bersejarah pada pertandingan pertama melawan Portugal, juara Eropa bertahan, dengan mengalahkan tim Portugal tersebut dengan skor 3-2 berkat penampilan luar biasa di babak kedua.

    Awal pertandingan Azzurrini tidak terlalu mulus, mengingat keunggulan dua gol yang dicetak oleh juara Eropa melalui gol dari Gusatvo Guerra pada menit ke-11 dan Afonso Ferreirinha beberapa menit kemudian pada menit ke-15.

    Awal pertandingan yang sangat mengejutkan ini membuat ambisi Italia U-17 semakin berat, karena mereka harus melakukan upaya luar biasa untuk membalikkan keadaan.

    Setelah babak pertama yang berjalan tanpa banyak aksi, Azzurrini kembali menemukan semangat kompetitifnya di babak kedua, yang langsung diawali dengan gol yang memperkecil ketertinggalan oleh Perillo pada menit ke-46.

    Lima menit berlalu dan Portugal kehilangan konsentrasi, sehingga memungkinkan Okon menyamakan kedudukan pada menit ke-51. Intensitas pertandingan terus meningkat, dengan kedua tim saling melancarkan serangan dan serangan balik, namun pada akhirnya Italia yang tampil lebih baik untuk menyelesaikan comeback luar biasa melalui gol Landi pada menit ke-75 yang memastikan skor akhir 3-2 untuk Azzurrini.

    Mengingat hanya tim peringkat pertama yang akan lolos ke babak final, klasemen saat ini menguntungkan Azzurrini yang kini berada di puncak klasemen bersama Rumania (yang menang 5-2 dalam laga melawan Islandia).

    Tim Italia U-17 akan menghadapi rekan sebayanya dari Islandia pada 28 Maret mendatang untuk melanjutkan perjalanan menuju Kejuaraan Eropa dan tetap memimpin klasemen Grup A2 Liga A pada putaran kedua kualifikasi kontinental.

