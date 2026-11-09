Timnas Italia: Tiga pemuda yang selamat dari tragedi Crans-Montana berkunjung ke Coverciano

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Francesca, Kean dan Leonardo, tiga anak muda yang selamat dari tragedi Crans-Montana, tiba di Coverciano menjelang siang. Setelah berkeliling mengunjungi Centro Tecnico Federale, mereka nantinya juga akan ke Museo del Calcio. Mereka kemudian bertemu pelatih kepala tim nasional Italia. Menurut FIGC, Roberto Mancini bercanda dan berbincang-bincang dengan mereka, lalu memberikan kepada ketiganya, bersama presiden Club Italia Claudio Ranieri dan manajer tim nasional Italia Gabriele Oriali, jersei tim nasional Italia milik idola sepak bola mereka. Saat makan siang, ketiganya bergabung dengan tim nasional Italia serta seorang atlet lain, perenang paralimpik Luca Da Prato, juara Eropa dan dunia. Ia didampingi oleh pemimpin tim sekaligus pelatih kepala tim nasional renang paralimpik Italia, Roberto Bonanni.

Tepat sekitar waktu makan siang, tim lain yang berhasil mengangkat trofi di Inggris pada Juli lalu tiba di sisi lain Coverciano: Tim Nasional CP, pemenang World Championship dalam turnamen internasional pertama yang diikuti sejak FIGC diakui sebagai federasi paralimpik. Piala itu diserahkan kepada Museo del Calcio dan kini menjadi bagian dari koleksi yang menceritakan lebih dari seabad sejarah tim nasional Italia.