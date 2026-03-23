Timnas Italia menjalani pemusatan latihan di Coverciano; berikut jadwal dan kabar terbaru mengenai susunan pemain menjelang semifinal playoff melawan Irlandia Utara

Tiga hari lagi. Hitung mundur menuju pertandingan Italia vs Irlandia Utara, laga yang menjadi bagian dari babak semifinal playoff kualifikasi Eropa menuju putaran final Piala Dunia 2026: tim yang lolos akan bertanding di final melawan pemenang laga Wales vs Bosnia. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis, 26 April di Stadion Bergamo (New Balance Arena) dengan kick-off pukul 20.45.





Hari ini pukul 14.00, pelatih kepala Gennaro Gattuso akan menggelar konferensi pers sebelum sesi latihan pertama yang dimulai pukul 17.00.



