Timnas Italia menjalani pemusatan latihan di Coverciano; berikut jadwal dan kabar terbaru mengenai susunan pemain menjelang semifinal playoff melawan Irlandia Utara

Minggu malam, 28 pemain yang dipanggil berkumpul di Coverciano.
Penjaga gawang: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).
Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).
Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).
Penyerang: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
Yang terakhir ini hadir meskipun mengalami cedera (cedera otot-fascia pada adduktor kanan), Bastoni juga masih dalam pengawasan, sementara Mancini sudah lebih diandalkan. Ketakutan terkait Tonali sudah berlalu.