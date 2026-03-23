CM grafica Gattuso italia 2025

Timnas Italia menjalani pemusatan latihan di Coverciano; berikut jadwal dan kabar terbaru mengenai susunan pemain menjelang semifinal playoff melawan Irlandia Utara

Pelatih Gattuso akan berbicara dalam konferensi pers hari ini menjelang sesi latihan pertama.

Tiga hari lagi. Hitung mundur menuju pertandingan Italia vs Irlandia Utara, laga yang menjadi bagian dari babak semifinal playoff kualifikasi Eropa menuju putaran final Piala Dunia 2026: tim yang lolos akan bertanding di final melawan pemenang laga Wales vs Bosnia. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis, 26 April di Stadion Bergamo (New Balance Arena) dengan kick-off pukul 20.45.


Hari ini pukul 14.00, pelatih kepala Gennaro Gattuso akan menggelar konferensi pers sebelum sesi latihan pertama yang dimulai pukul 17.00.


  • CHIESA CEDERA, GATTUSO MEMANGGIL CAMBIAGHI

    Federico Chiesa, setelah kondisi fisiknya diperiksa setibanya di Pusat Pelatihan Nasional, dinyatakan tidak dapatditurunkan dalam dua pertandingan mendatang dan, atas kesepakatan dengan klubnya (Liverpool, red.), telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional.


    Sebagai penggantinya, pemain Bologna, Nicolò Cambiaghi, dipanggil.

  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Minggu malam, 28 pemain yang dipanggil berkumpul di Coverciano.


    Penjaga gawang: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Penyerang: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


    Yang terakhir ini hadir meskipun mengalami cedera (cedera otot-fascia pada adduktor kanan), Bastoni juga masih dalam pengawasan, sementara Mancini sudah lebih diandalkan. Ketakutan terkait Tonali sudah berlalu.



  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.


