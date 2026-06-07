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Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Timnas Iran hanya diizinkan masuk ke AS pada hari-hari pertandingan Piala Dunia karena pemerintah AS menuduh mereka terlibat dalam terorisme

Iran
World Cup
USA

Piala Dunia 2026 kembali dilanda kontroversi diplomatik setelah terungkap bahwa tim nasional Iran akan diwajibkan mematuhi aturan ketat terkait kedatangan dan keberangkatan pada hari yang sama untuk pertandingan-pertandingan mereka di Amerika Serikat. Menyusul serangkaian klaim terkait keamanan dan meningkatnya ketegangan geopolitik, tim tersebut telah diberitahu bahwa mereka hanya boleh menginjakkan kaki di wilayah Amerika Serikat pada hari-hari ketika mereka dijadwalkan bertanding.

  • Langkah-langkah pembatasan perjalanan yang ketat diberlakukan terhadap Tim Melli

    Dalam perkembangan yang luar biasa menjelang Piala Dunia 2026, tim nasional Iran dihadapkan pada kewajiban masuk dan keluar pada hari yang sama untuk pertandingan-pertandingan yang mereka jalani di Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan oleh The Mirror. Arahan tersebut berarti skuad hanya akan diizinkan melintasi perbatasan pada pagi hari pertandingan dan harus segera berangkat setelah peluit akhir dibunyikan, sehingga menimbulkan masalah logistik yang rumit bagi staf pelatih.

    Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abolfazl Pasandideh, mengonfirmasi keseriusan situasi ini kepada para wartawan, dengan menyatakan: "Kami dapat masuk pada pagi hari dan harus meninggalkan tempat itu pada hari yang sama." Pengaturan unik ini terjadi setelah periode ketegangan geopolitik yang intens, yang mengakibatkan tim tersebut membatalkan rencana awal mereka untuk bermarkas di Tucson, Arizona, dan memilih markas di Meksiko.

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    Pemerintah mengajukan tuduhan terorisme

    Pembatasan tersebut muncul di tengah retorika permusuhan dan tuduhan tajam dari para pejabat Amerika Serikat terhadap delegasi Iran. Meskipun visa olahraga yang diperlukan telah diberikan agar tim tersebut dapat bertanding, Departemen Luar Negeri AS membenarkan pengawasan ketatnya dengan mengemukakan klaim adanya potensi ancaman keamanan selama turnamen berlangsung.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa "visa yang diperlukan bagi Iran untuk berkompetisi di Piala Dunia, termasuk bagi para atlet dan staf pendukung yang diperlukan, telah diterbitkan." Namun, pejabat tersebut kemudian melontarkan tuduhan keras kepada delegasi tersebut untuk membenarkan penegakan aturan yang ketat, dengan menyatakan: "Kami tidak akan membiarkan tim Iran menyalahgunakan sistem ini untuk menyelundupkan teroris ke Amerika Serikat dengan dalih palsu."



  • Meksiko turun tangan sebagai tuan rumah alternatif

    Karena pemerintah AS menolak mengizinkan tim tersebut menginap, Meksiko pun turun tangan untuk menyediakan tempat berlindung yang aman bagi skuad tersebut selama babak penyisihan grup. Iran sebelumnya telah melobi FIFA agar pertandingan mereka dipindahkan sepenuhnya ke wilayah Meksiko, namun badan pengatur sepak bola dunia itu menolak permintaan tersebut, sehingga memaksa dilakukannya pengaturan perjalanan bolak-balik lintas perbatasan seperti saat ini.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menanggapi situasi ini secara langsung, menawarkan dukungan kepada tim tamu. Dia mengatakan: "Kami tidak punya alasan untuk menolak kemungkinan mereka menginap di Meksiko. Amerika Serikat tidak ingin tim Iran menginap, tetapi mereka akan memainkan tiga pertandingan di sana. Jadi mereka bertanya kepada kami, 'Apakah mereka bisa menginap di Meksiko?' Dan kami menjawab, 'Ya, tidak masalah.' Kami tidak punya masalah."



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    Jadwal Grup G yang menantang semakin mendekat

    Kendala logistik tersebut menambah tingkat kesulitan yang signifikan dalam upaya Iran untuk lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Perjalanan mereka dimulai di Los Angeles melawan Selandia Baru, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Belgia enam hari kemudian di California. Mereka akan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Mesir di Seattle, yang mengharuskan mereka melakukan beberapa penerbangan lintas batas sesuai dengan protokol ketat yang mewajibkan perjalanan pulang-pergi dalam satu hari.

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