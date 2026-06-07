Timnas Iran hanya diizinkan masuk ke AS pada hari-hari pertandingan Piala Dunia karena pemerintah AS menuduh mereka terlibat dalam terorisme

Dalam perkembangan yang luar biasa menjelang Piala Dunia 2026, tim nasional Iran dihadapkan pada kewajiban masuk dan keluar pada hari yang sama untuk pertandingan-pertandingan yang mereka jalani di Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan oleh The Mirror. Arahan tersebut berarti skuad hanya akan diizinkan melintasi perbatasan pada pagi hari pertandingan dan harus segera berangkat setelah peluit akhir dibunyikan, sehingga menimbulkan masalah logistik yang rumit bagi staf pelatih.

Duta Besar Iran untuk Meksiko, Abolfazl Pasandideh, mengonfirmasi keseriusan situasi ini kepada para wartawan, dengan menyatakan: "Kami dapat masuk pada pagi hari dan harus meninggalkan tempat itu pada hari yang sama." Pengaturan unik ini terjadi setelah periode ketegangan geopolitik yang intens, yang mengakibatkan tim tersebut membatalkan rencana awal mereka untuk bermarkas di Tucson, Arizona, dan memilih markas di Meksiko.