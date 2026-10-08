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'Timnas Inggris tidak pernah menjadi kelompok eksklusif' - Bisakah James McAtee mengikuti Elliot Anderson ke skuad Inggris setelah mulai membenarkan banderol transfer £30 juta di Nottingham Forest?
McAtee kesulitan memberikan dampak setelah transfer senilai £30 juta
Berkat kesuksesan itu, pada musim panas 2025 gelandang berkelas McAtee menuntaskan transfer senilai £30 juta ($40 juta) ke City Ground. Forest dinilai berhasil membukukan sebuah perekrutan besar pada tahap tersebut.
Pria kelahiran Salford itu telah mencatatkan 34 penampilan kompetitif untuk City, dengan mencetak tujuh gol, termasuk hat-trick Piala FA melawan Ammies milik Gary Neville dan Sir David Beckham yang berasal dari kawasan yang sama. Ia dinilai membutuhkan peran reguler agar potensi penuhnya bisa dikeluarkan.
Forest, saat berjuang menghindari degradasi pada 2025-26, tidak mampu memberikan kesempatan tersebut karena Morgan Gibbs-White mendominasi peran No.10 mereka. McAtee pun hanya menjadi pemain pelapis sebagai akibatnya, dengan satu-satunya golnya pada musim itu tercipta di kompetisi Liga Europa.
Namun, perubahan lain di kursi pelatih justru menguntungkan pemain 23 tahun itu, bersama dengan sebuah penjualan bernilai besar. Dengan Anderson menempuh arah karier yang berlawanan dengan McAtee saat ia menuju Manchester dalam kesepakatan senilai £116 juta ($153 juta), pelatih baru Forest Oliver Glasner membutuhkan seseorang untuk mengontrol penguasaan bola di lini tengah.
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Bisakah McAtee yang tampil segar kembali mendapat panggilan ke tim senior Inggris?
McAtee telah menerima tantangan itu, dalam sistem 3-4-2-1, dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Bulanan dua kali beruntun di Trentside. Bisakah ia kini membangun dari fondasi tersebut, menambah konsistensi dan kontribusi akhir yang lebih besar dalam permainannya, sambil memaksa masuk ke dalam persaingan untuk panggilan pertama ke timnas Inggris?
Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Walker, mantan bek Forest dan Inggris, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat Live Football Tickets, mengatakan: “Tentu saja bisa. Skuad Inggris tidak pernah menjadi tempat yang tertutup. Sekarang dia mendapatkan kesempatannya di tim Forest, dia harus tampil konsisten.
“Jika Anda bermain di lini tengah dan Anda memiliki pemain seperti Gibbs-White dan McAtee, itulah denyut jantung tim Anda. Di suatu titik, Forest harus mulai mendorong diri mereka naik di klasemen karena, jika Anda finis di posisi ke-16 atau ke-17, Anda akan jauh dari sorotan.
“Namun jika mereka pemain bagus dan mereka bermain bagus, tim mereka seharusnya mulai naik di klasemen. Forest memiliki cukup banyak pemain bagus untuk berada di posisi yang lebih baik daripada yang pernah mereka capai.”
Mengapa Forest tidak menggelontorkan dana besar untuk pengganti Anderson
McAtee menghadapi banyak pertanyaan setelah pindah ke Forest, dan sepanjang musim debutnya bersama klub itu, tetapi ia tampaknya telah menemukan posisi dan manajer yang sangat cocok untuknya. Glasner, yang sebelumnya bekerja dengan Adam Wharton di Crystal Palace, senang telah menemukan lagi seorang pivot playmaker untuk lini tengahnya yang sudah sangat padu.
Pelatih asal Austria itu mengatakan soal menahan keinginan untuk langsung mendatangkan pengganti sepadan setelah berpisah dengan Anderson: “Inilah mengapa kami tidak langsung melakukan perekrutan.
“Kami mengubah sistem dan mungkin itu sedikit lebih mudah bagi James untuk bermain dalam peran ini daripada bermain sebagai ‘6’ ketika Anda bermain dengan empat bek. Ini memberinya sedikit lebih banyak kebebasan dan sepertinya itu sangat cocok untuknya.
“Kami memutuskan bahwa menggantikan Elliot bukan target No. 1 karena mungkin kami bisa melakukannya dari skuad kami sendiri dan menghabiskan uang itu untuk posisi lain.”
- Getty
McAtee berkembang pesat dalam sistem Glasner di Nottingham Forest
Forest sedang dalam proses merapikan beberapa detail dalam pendekatan taktis Glasner, dengan dibutuhkannya pemain-pemain spesialis agar sistem yang mengandalkan tiga bek bisa berjalan. Namun, McAtee menjadi kisah sukses yang disambut baik.
Forest berharap masih ada lebih banyak yang akan datang, setelah sedikit tersendat di awal 2026-27, dengan kembalinya mereka ke aksi Premier League dijadwalkan pada Minggu saat menjalani lawatan yang diprediksi bakal berlangsung sengit ke Selhurst Park.
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