Berkat kesuksesan itu, pada musim panas 2025 gelandang berkelas McAtee menuntaskan transfer senilai £30 juta ($40 juta) ke City Ground. Forest dinilai berhasil membukukan sebuah perekrutan besar pada tahap tersebut.

Pria kelahiran Salford itu telah mencatatkan 34 penampilan kompetitif untuk City, dengan mencetak tujuh gol, termasuk hat-trick Piala FA melawan Ammies milik Gary Neville dan Sir David Beckham yang berasal dari kawasan yang sama. Ia dinilai membutuhkan peran reguler agar potensi penuhnya bisa dikeluarkan.

Forest, saat berjuang menghindari degradasi pada 2025-26, tidak mampu memberikan kesempatan tersebut karena Morgan Gibbs-White mendominasi peran No.10 mereka. McAtee pun hanya menjadi pemain pelapis sebagai akibatnya, dengan satu-satunya golnya pada musim itu tercipta di kompetisi Liga Europa.

Namun, perubahan lain di kursi pelatih justru menguntungkan pemain 23 tahun itu, bersama dengan sebuah penjualan bernilai besar. Dengan Anderson menempuh arah karier yang berlawanan dengan McAtee saat ia menuju Manchester dalam kesepakatan senilai £116 juta ($153 juta), pelatih baru Forest Oliver Glasner membutuhkan seseorang untuk mengontrol penguasaan bola di lini tengah.