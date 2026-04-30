Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Timnas AS (USMNT) menegaskan bahwa mereka ‘harus’ lolos ke Piala Dunia 2026 untuk membantu Christian Pulisic, Lionel Messi, dan MLS mengembangkan olahraga yang ‘lebih aman’ bagi anak-anak muda dibandingkan sepak bola Amerika
- Getty
Beckham dan Ibrahimovic turut membantu meningkatkan citra MLS
Meskipun harus bersaing dengan NFL, NBA, dan MLB untuk memperebutkan pangsa pasar olahraga di Amerika Utara—ditambah lagi dengan kehadiran NHL—MLS telah mencatat kemajuan yang mengesankan dalam waktu yang relatif singkat.
Piala Dunia 1994 membantu meletakkan fondasi awal, sementara kedatangan nama-nama bintang - seperti David Beckham di LA Galaxy pada 2007 - membantu mempercepat perkembangan lebih lanjut. Pemain-pemain seperti Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Kaka, David Villa, Wayne Rooney, dan Zlatan Ibrahimovic semuanya pernah bermain di klub-klub Amerika Serikat sejak saat itu.
Messi bersinar di Amerika Serikat; Pulisic dan kawan-kawan di Eropa
Messi telah memimpin laju timnya di kancah domestik sejak 2023, setelah bergabung dengan Beckham di Inter Miami, dengan sang GOAT asal Argentina itu berhasil meraih dua gelar MVP dan satu gelar MLS Cup. Pemain dengan gelar terbanyak sepanjang masa ini telah menarik lebih banyak perhatian dan minat terhadap sepak bola Amerika.
Para pemain seperti Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun, dan Ricardo Pepi turut mendukung hal tersebut — saat mereka tampil di panggung-panggung bergengsi di Premier League, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, dan Liga Champions — dengan ‘Generasi Emas’ yang dianggap telah terbentuk.
- Specsavers
Bagaimana para bintang USMNT dan MLS dapat mengembangkan sepak bola di Amerika
Cole pernah menjadi bagian dari kelompok serupa dalam skuad tim nasional Inggris dan—setelah menggosok sepatu bolanya dan keluar dari masa pensiun untuk menjalani masa pinjaman satu hari di Warley FC, tim "Best Worst Team" dari Specsavers—menjawab kepada GOAL ketika ditanya apakah budaya sepak bola akar rumput, berkat Messi dan kawan-kawan, kini menjadi sama pentingnya di Amerika Serikat seperti halnya di seluruh Eropa: “Ya, mereka tampil sangat luar biasa. Saya pernah ke sana dan melihat betapa besarnya kecintaan terhadap olahraga di sana.
“Tapi di Amerika, situasinya sangat besar. Florida sangat berbeda dengan Kansas City. Ada pegunungan, ada pantai, ada suhu yang sangat dingin, ada suhu tropis. Jadi, berdasarkan pengalaman saya di Florida, mereka mencintai sepak bola. Mereka benar-benar mencintai sepak bola.
“Saya pikir MLS sedang berkembang, Liga Premier juga berkembang di sana, sepak bola sedang berkembang. Dan saya pikir yang mereka sukai dari sepak bola, itu sedikit lebih aman daripada American football—anak-anak yang memainkannya.
“Dan Messi berada di sana dan tampil sebaik yang dia lakukan, itu luar biasa. Karena dia bisa saja pergi ke sana, dia bisa saja tinggal di pantai di Miami. Tapi dia benar-benar luar biasa. Dia masih salah satu pemain terbaik di dunia, dan dia sudah di akhir usia 30-an. Jadi, mereka sangat menikmati menontonnya.
“Dan sistem di sekitarnya, saya pikir infrastrukturnya sudah ada. Saya pikir mereka butuh Piala Dunia yang bagus. Saya pikir mereka butuh Amerika untuk mencapai perempat final atau semacamnya. Itu akan menjadi hal besar bagi negara itu.”
Budaya akar rumput memiliki peran penting
Cole tahu apa yang dibutuhkan untuk mencapai puncak karier sepak bola dan betapa pentingnya memberikan kesempatan kepada para pemain—baik yang muda maupun yang sudah berpengalaman—untuk mengejar hasrat mereka terhadap olahraga ini, terlepas dari level kompetisi yang mereka ikuti.
Ketika ditanya apakah ia masuk ke mode Liga Minggu saat mewakili Warley, atau tetap sangat profesional sepanjang waktu, ia menambahkan: “Saya sudah lama tidak bermain, tapi saat pensiun, saya bermain sepak bola Liga Minggu selama empat tahun. Saya menyukainya, saya benar-benar menyukainya.
“Saya pikir itu luar biasa. Tapi saya tidak melakukannya karena anak-anak saya sekarang mulai bermain secara teratur pada hari Minggu. Saya tidak bisa bermain, jadi menyenangkan bisa mengenakan sepatu lagi bersama Warley. Itu bagus, menyenangkan, sekelompok pemuda yang baik.
“Ini sungguh luar biasa. Bermain sepak bola pada pagi hari Minggu adalah budaya Inggris yang sesungguhnya, bukan? Ini seperti budaya Inggris. Saya sangat menyukainya. Dan tahukah Anda, saya senang melihat betapa semua orang sangat menyukai permainan ini. Anda pun akan mengerti betapa istimewanya bagi kami untuk bisa melakukannya secara profesional.”
Bintang-bintang masa depan yang terinspirasi oleh ikon-ikon masa kini
Messi, Pulisic, dan McKennie adalah beberapa di antara mereka yang saat ini sedang menjalani mimpi itu, dengan tugas di pundak mereka untuk menginspirasi para bintang masa depan. Sebagian akan menempuh jalan itu, menjadi pemain internasional yang diakui, sementara yang lain akan bermain hanya untuk kesenangan dan menjaga semangat ‘jumpers for goalposts’ tetap hidup hingga beberapa generasi mendatang.
Transformasi Warley FC didokumentasikan oleh Specsavers dalam seri YouTube 'Best Worst Team'.