Timnas AS (USMNT) menegaskan bahwa mereka ‘harus’ lolos ke Piala Dunia 2026 untuk membantu Christian Pulisic, Lionel Messi, dan MLS mengembangkan olahraga yang ‘lebih aman’ bagi anak-anak muda dibandingkan sepak bola Amerika

Cole pernah menjadi bagian dari kelompok serupa dalam skuad tim nasional Inggris dan—setelah menggosok sepatu bolanya dan keluar dari masa pensiun untuk menjalani masa pinjaman satu hari di Warley FC, tim "Best Worst Team" dari Specsavers—menjawab kepada GOAL ketika ditanya apakah budaya sepak bola akar rumput, berkat Messi dan kawan-kawan, kini menjadi sama pentingnya di Amerika Serikat seperti halnya di seluruh Eropa: “Ya, mereka tampil sangat luar biasa. Saya pernah ke sana dan melihat betapa besarnya kecintaan terhadap olahraga di sana.

“Tapi di Amerika, situasinya sangat besar. Florida sangat berbeda dengan Kansas City. Ada pegunungan, ada pantai, ada suhu yang sangat dingin, ada suhu tropis. Jadi, berdasarkan pengalaman saya di Florida, mereka mencintai sepak bola. Mereka benar-benar mencintai sepak bola.

“Saya pikir MLS sedang berkembang, Liga Premier juga berkembang di sana, sepak bola sedang berkembang. Dan saya pikir yang mereka sukai dari sepak bola, itu sedikit lebih aman daripada American football—anak-anak yang memainkannya.

“Dan Messi berada di sana dan tampil sebaik yang dia lakukan, itu luar biasa. Karena dia bisa saja pergi ke sana, dia bisa saja tinggal di pantai di Miami. Tapi dia benar-benar luar biasa. Dia masih salah satu pemain terbaik di dunia, dan dia sudah di akhir usia 30-an. Jadi, mereka sangat menikmati menontonnya.

“Dan sistem di sekitarnya, saya pikir infrastrukturnya sudah ada. Saya pikir mereka butuh Piala Dunia yang bagus. Saya pikir mereka butuh Amerika untuk mencapai perempat final atau semacamnya. Itu akan menjadi hal besar bagi negara itu.”