"Tim yang tak pernah menyerah" - Alvaro Arbeloa mengatakan Real Madrid harus membalikkan ketertinggalan dari Bayern Munich demi sejarah Liga Champions
Madrid bertekad membalikkan keadaan melawan Bayern
Madrid menghadapi ujian krusial setelah kalah 2-1 dari Bayern pada leg pertama. Gol-gol dari Luis Diaz dan Harry Kane awalnya mengejutkan tuan rumah di Bernabeu pekan lalu, sebelum Kylian Mbappe memperkecil ketertinggalan. Meskipun tertinggal, pelatih Arbeloa tiba di ruang konferensi pers dengan pesan yang jelas.
Arbeloa menyatakan: "Kami adalah Real Madrid dan kami yakin akan menang. Tim perlu memperbaiki banyak hal untuk menciptakan lebih banyak peluang. Alasan utama kami harus lolos adalah karena kami adalah Real Madrid. Kami adalah tim yang tidak pernah menyerah dan pemegang 15 trofi Liga Champions."
Penyesuaian taktis di tengah rintangan di Eropa
Klub raksasa Spanyol ini harus menjalani leg kedua yang krusial ini tanpa Aurelien Tchouameni, yang menerima kartu kuning yang membuatnya diskors pada pertandingan pertama. Meskipun absennya pemain asal Prancis itu merupakan pukulan telak, sang pelatih menegaskan bahwa mereka telah menyusun strategi untuk menetralisir tim asal Jerman tersebut.
Arbeloa menjelaskan: "Beberapa pemain tidak dalam kondisi 100% pada leg pertama dan yang bisa saya pastikan adalah kami akan kembali dengan perisai kami atau di atasnya. Kami memiliki banyak opsi untuk mengisi posisi Tchouameni. Bukan hanya satu, tapi beberapa: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde. Saya sudah tahu sebelas pemain yang akan saya turunkan besok dan hal itu memberi saya banyak kepercayaan diri."
Mengabaikan keajaiban dan mempercayai para pendukung
Meskipun tertinggal, klub tersebut menampik anggapan bahwa lolos ke babak berikutnya akan menjadi hal yang tidak biasa. Manajer menegaskan bahwa leg pertama bisa saja berakhir berbeda, sambil mencatat bahwa sembilan penyelamatan Manuel Neuer lah yang membuat tim tamu tetap unggul.
Arbeloa menambahkan: "Termasuk para pemain cadangan yang akan masuk karena ini akan menjadi pertandingan yang sangat panjang. Saya sangat percaya diri dan merasa beruntung. Saya tidak berpikir kita harus melakukan keajaiban. Jika kita menang hari itu, itu tidak akan aneh. Pemain terbaik mereka adalah kiper. Tidak ada yang mengenal Real Madrid yang berpikir bahwa menang di Jerman adalah keajaiban. Saya tidak tahu berapa banyak tim di dunia yang bisa mengatakan bahwa mereka telah memenangkan Piala Eropa sebanyak 15 kali. Sepanjang minggu ini saya bertemu dengan para penggemar yang mengatakan kepada saya bahwa kami akan bangkit kembali dan dengan itu, kami yakin kami akan menang."
Momen-momen krusial saat harapan untuk lolos ke liga semakin memudar
Madrid kini berada di titik krusial musim ini. Dengan harapan gelar liga yang semakin memudar setelah hasil imbang melawan Girona membuat tim ini tertinggal sembilan poin dari Barcelona, mengalahkan raksasa Bavaria besok menjadi hal yang sangat penting. Para pemain harus segera menanamkan keyakinan tak tergoyahkan sang manajer di lapangan untuk menaklukkan Allianz Arena dan menjaga impian Eropa mereka tetap hidup.