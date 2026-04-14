"Tim yang tak pernah menyerah" - Alvaro Arbeloa mengatakan Real Madrid harus membalikkan ketertinggalan dari Bayern Munich demi sejarah Liga Champions

Meskipun tertinggal, klub tersebut menampik anggapan bahwa lolos ke babak berikutnya akan menjadi hal yang tidak biasa. Manajer menegaskan bahwa leg pertama bisa saja berakhir berbeda, sambil mencatat bahwa sembilan penyelamatan Manuel Neuer lah yang membuat tim tamu tetap unggul.

Arbeloa menambahkan: "Termasuk para pemain cadangan yang akan masuk karena ini akan menjadi pertandingan yang sangat panjang. Saya sangat percaya diri dan merasa beruntung. Saya tidak berpikir kita harus melakukan keajaiban. Jika kita menang hari itu, itu tidak akan aneh. Pemain terbaik mereka adalah kiper. Tidak ada yang mengenal Real Madrid yang berpikir bahwa menang di Jerman adalah keajaiban. Saya tidak tahu berapa banyak tim di dunia yang bisa mengatakan bahwa mereka telah memenangkan Piala Eropa sebanyak 15 kali. Sepanjang minggu ini saya bertemu dengan para penggemar yang mengatakan kepada saya bahwa kami akan bangkit kembali dan dengan itu, kami yakin kami akan menang."