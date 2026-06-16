'Tim yang paling tertekan di Piala Dunia' - Iran terpaksa meninggalkan Amerika Serikat 'segera' setelah bermain imbang 2-2 dengan Selandia Baru dalam laga pembuka turnamen

Menyikapi beban psikologis dan fisik yang ditanggung para pemainnya, Ghalenoei mengungkapkan kemarahan yang mendalam terkait gangguan yang terus-menerus terhadap jadwal perjalanan mereka. Ia berkata: "Kami menghabiskan begitu banyak waktu di pesawat untuk bolak-balik, mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk beristirahat. Setelah pertandingan hari ini, mereka mengatakan kepada kami bahwa kami harus segera berangkat. Sangat penting bagi kami untuk memiliki waktu pemulihan, tetapi kami diminta untuk kembali ke kamp kami di Tijuana dan kami sangat terganggu oleh hal itu. Saya pikir mungkin tim kami adalah tim yang paling tertekan di seluruh Piala Dunia."

Meskipun lagu kebangsaan Iran disambut dengan campuran cemoohan yang terdengar dan sorakan yang keras, kerumunan sebanyak 70.108 orang dengan cepat bersatu untuk memberikan dukungan yang meriah begitu pertandingan dimulai, mendorong Ghalenoei untuk merenungkan dukungan kolektif dari diaspora. Ia menambahkan: "Ada banyak orang Iran di sini, mereka memiliki afiliasi politik dan keyakinan yang berbeda-beda, tetapi mereka semua dengan sepenuh hati mendukung kami, dan saya pikir itu adalah kemenangan bagi kita semua."