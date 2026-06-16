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'Tim yang paling tertekan di Piala Dunia' - Iran terpaksa meninggalkan Amerika Serikat 'segera' setelah bermain imbang 2-2 dengan Selandia Baru dalam laga pembuka turnamen
Kekacauan logistik merusak pertandingan pembuka yang dramatis
Suasana yang sangat tegang menjelang pertandingan berujung pada situasi pasca-pertandingan yang tak kalah kacau bagi tim nasional Iran di Los Angeles. Meskipun berhasil membalikkan keadaan dua kali berkat gol dari Ramin Rezaeian dan Mohammad Mohebbi, prestasi olahraga Tim Melli dengan cepat tergeser oleh perintah administratif yang tiba-tiba. Panitia secara mendadak memajukan jadwal penerbangan tim, sehingga memaksa mereka untuk membatalkan rencana pemulihan dan kembali ke markas keamanan mereka di seberang perbatasan, di Tijuana.
- AFP
Ghalenoei mengecam tuntutan terkait perjalanan
Menyikapi beban psikologis dan fisik yang ditanggung para pemainnya, Ghalenoei mengungkapkan kemarahan yang mendalam terkait gangguan yang terus-menerus terhadap jadwal perjalanan mereka. Ia berkata: "Kami menghabiskan begitu banyak waktu di pesawat untuk bolak-balik, mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk beristirahat. Setelah pertandingan hari ini, mereka mengatakan kepada kami bahwa kami harus segera berangkat. Sangat penting bagi kami untuk memiliki waktu pemulihan, tetapi kami diminta untuk kembali ke kamp kami di Tijuana dan kami sangat terganggu oleh hal itu. Saya pikir mungkin tim kami adalah tim yang paling tertekan di seluruh Piala Dunia."
Meskipun lagu kebangsaan Iran disambut dengan campuran cemoohan yang terdengar dan sorakan yang keras, kerumunan sebanyak 70.108 orang dengan cepat bersatu untuk memberikan dukungan yang meriah begitu pertandingan dimulai, mendorong Ghalenoei untuk merenungkan dukungan kolektif dari diaspora. Ia menambahkan: "Ada banyak orang Iran di sini, mereka memiliki afiliasi politik dan keyakinan yang berbeda-beda, tetapi mereka semua dengan sepenuh hati mendukung kami, dan saya pikir itu adalah kemenangan bagi kita semua."
Taremi mendesak FIFA untuk turun tangan
Ketegangan geopolitik terasa kental di ruang ganti, dengan para pemain senior mendesak badan-badan pengatur sepak bola dunia untuk memberikan perlindungan operasional yang lebih memadai setelah Presiden FIFA Gianni Infantino mengunjungi tim pasca-pertandingan. Kapten Mehdi Taremi menyatakan: "Tentu saja, dia ingin mencoba membantu kami, tapi ini juga soal hal-hal lain, semua orang tahu itu. Saya tidak perlu menyebutkannya, karena kalian tahu di mana kami berada. Saya pikir FIFA harus membantu kami lebih dari ini. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Semuanya adalah bencana bagi kami."
- Getty Images Sport
Ujian besar bagi para elit Eropa semakin mendekat
Dengan keempat tim di Grup G sama-sama mengoleksi satu poin, Iran harus segera menyesuaikan strategi sebelum menghadapi tim raksasa Eropa, Belgia, pada hari Minggu. Staf pelatih kini harus berjuang keras melawan waktu untuk memastikan para pemain pulih secara fisik, yang akan menjadi hal yang sangat krusial jika Tim Melli ingin lolos ke babak gugur.