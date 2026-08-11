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'Tim yang memainkan permainannya Vinicius Junior' - Lee Dixon ungkap mengapa gagal mendapatkan bintang Real Madrid justru menjadi KEMENANGAN bagi Arsenal
Vinicius perpanjang kontrak di Madrid
Arsenal baru-baru ini dikaitkan dengan langkah sensasional untuk merekrut superstar Real Madrid, Vinicius. Namun, penyerang internasional Brasil itu memilih tetap bertahan di Santiago Bernabeu setelah resmi menandatangani kontrak baru yang menguntungkan. Meski gagal mendapatkan penyerang berbakat tersebut, mantan bek Arsenal Dixon meyakini seluruh saga ini bukanlah kebetulan belaka.
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Kubu sang pemain memainkan permainan itu
Berbicara kepada BestBettingSites, Dixon mengungkapkan bahwa ia tidak pernah benar-benar yakin transfer ke London utara itu akan terwujud. Ia merasa perwakilan sang pemain secara aktif memanfaatkan minat nyata klub Premier League tersebut untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih baik di ibu kota Spanyol.
"Lucu juga, bukan? Ya, saya rasa tim Vinicius sedang memainkan permainan itu. Saya rasa kegagalan Arsenal mendapatkannya tidak merugikan kami, dan saya justru berpikir itu sangat bagus untuk klub karena mereka menunjukkan niat yang nyata," jelas Dixon. "Terlepas dari apakah itu pengejaran yang benar-benar serius atau tidak, transfer itu sangat rumit untuk diwujudkan.
"Menunjukkan tingkat ketertarikan seperti itu adalah hal yang bagus karena, selain para suporter yang mengatakan itu memang tidak akan pernah terjadi, orang-orang dalam dunia sepak bola akan tahu ada kebenaran di baliknya.
"Tiba-tiba, orang-orang di Manchester City dan Manchester United melihat Arsenal menunjukkan kekuatannya. Itu memberi tim-tim lain semacam momen 'wow', mereka berpikir besar, jadi kami juga harus meningkatkan level. Jadi sebagai suporter atau pemain, gagal mendapatkannya sama sekali tidak merugikan kami."
Dixon dukung Tzolis untuk sayap kiri
Membahas opsi sayap kiri Arsenal saat ini, Dixon menegaskan bahwa rekrutan anyar Christos Tzolis bisa mengisi posisi tersebut dan mempertajam serangan Arsenal.
"Saya selalu mengatakan soal posisi sayap kiri itu, bahkan pada musim sebelum mereka menjuarai liga. Saya bilang, dan mungkin itu agak keras," katanya. "Saya rasa Anda tidak akan menjuarai Premier League dengan Leandro Trossard sebagai starter di sayap kiri. Meski begitu, musim lalu dia memainkan beberapa pertandingan yang sangat penting dan mencetak sejumlah gol krusial. Ini kini jauh lebih menjadi permainan skuad, di mana dia dan Gabriel Martinelli bergantian bermain dan tampil sangat baik bersama.
"Tetapi pemain yang paling menonjol bagi saya adalah Tzolis. Saya sangat suka anak ini. Saya pikir dia berada satu level di atas Trossard. Martinelli sedikit mengandalkan spontanitas, Anda tidak selalu tahu apa yang akan Anda dapatkan. Jadi saya pikir kita harus memberi Tzolis sedikit kebebasan dan melihat bagaimana penampilannya dalam enam atau tujuh pertandingan pertama. Selain itu, bawa kembali Ryan Giggs, dia tidak buruk (tertawa)!"
- Getty Images
Laga persahabatan dan Community Shield menanti
Arsenal kini harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke lapangan seiring persiapan pramusim yang kian intensif. Arsenal akan menghadapi klub Italia Como dalam laga persahabatan pada 12 Agustus sebelum menantang Manchester City di Community Shield pada Minggu.
Sementara itu, Vinicius akan fokus pada kampanye mendatang bersama Real Madrid di bawah pelatih kepala Jose Mourinho. Real Madrid bersiap untuk laga-laga persahabatan pramusim melawan Deportivo La Coruna dan Schalke sebelum membuka kampanye Liga mereka melawan Espanyol pada 22 Agustus.
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