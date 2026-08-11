Berbicara kepada BestBettingSites, Dixon mengungkapkan bahwa ia tidak pernah benar-benar yakin transfer ke London utara itu akan terwujud. Ia merasa perwakilan sang pemain secara aktif memanfaatkan minat nyata klub Premier League tersebut untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih baik di ibu kota Spanyol.

"Lucu juga, bukan? Ya, saya rasa tim Vinicius sedang memainkan permainan itu. Saya rasa kegagalan Arsenal mendapatkannya tidak merugikan kami, dan saya justru berpikir itu sangat bagus untuk klub karena mereka menunjukkan niat yang nyata," jelas Dixon. "Terlepas dari apakah itu pengejaran yang benar-benar serius atau tidak, transfer itu sangat rumit untuk diwujudkan.

"Menunjukkan tingkat ketertarikan seperti itu adalah hal yang bagus karena, selain para suporter yang mengatakan itu memang tidak akan pernah terjadi, orang-orang dalam dunia sepak bola akan tahu ada kebenaran di baliknya.

"Tiba-tiba, orang-orang di Manchester City dan Manchester United melihat Arsenal menunjukkan kekuatannya. Itu memberi tim-tim lain semacam momen 'wow', mereka berpikir besar, jadi kami juga harus meningkatkan level. Jadi sebagai suporter atau pemain, gagal mendapatkannya sama sekali tidak merugikan kami."