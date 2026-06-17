AFP
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"Tim yang harus mencetak gol, bukan kamu" - Thierry Henry menuduh Cristiano Ronaldo menghalangi Bruno Fernandes dalam analisis tajamnya mengenai penampilan mengecewakan sang ikon Portugal saat melawan Republik Demokratik Kongo
Henry mengkritik keras sikap egois Ronaldo
Laga pembuka Portugal di Piala Dunia di Houston berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan, namun pembicaraan pasca-pertandingan didominasi oleh analisis pedas Henry terhadap Ronaldo. Meskipun mencatatkan sejarah sebagai pemain lapangan tertua yang pernah menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia pada usia 41 tahun dan 132 hari, Ronaldo dituduh lebih mengutamakan rekor gol pribadinya daripada kesuksesan kolektif tim.
Berbicara di Fox News setelah pertandingan, Henry dengan jelas menjelaskan di mana letak kesalahan bintang Al-Nassr tersebut. "Satu hal yang penting, para penonton di rumah: timlah yang perlu mencetak gol, bukan kamu yang perlu mencetak gol," tegas Henry. Pemain asal Prancis itu berpendapat bahwa pergerakan Ronaldo di sepertiga akhir lapangan justru menghambat peluang Portugal untuk menembus pertahanan Kongo DR yang tangguh, khususnya selama serangkaian serangan di babak kedua yang melibatkan Joao Cancelo dan Bruno Fernandes.
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Analisis taktis atas peluang yang terlewatkan
Henry menggunakan sebuah fase serangan tertentu untuk mengilustrasikan pendapatnya, dengan menyatakan bahwa kehadiran Ronaldo di area-area tertentu di lapangan justru membuat rekan-rekan setimnya terdesak. "Jadi, jelas, kita akan melihat di sini Portugal menguasai bola, Cancelo akan menerima umpan. Cristiano Ronaldo sudah berkali-kali berada dalam situasi seperti ini. Jika kamu melakukan pergerakan ke sini, kamu—kamu akan memaksa bek untuk mengambil keputusan masuk ke kotak enam yard," jelas Henry dalam analisis taktisnya.
Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa insting Ronaldo untuk mencetak gol sendiri justru menyebabkan kesalahan taktis. "Tapi karena dia ingin mencetak gol, dia masuk ke jalur pergerakan Bruno Fernandes. Jika dia masuk ke kotak enam yard itu—kalian pasti pernah mengalami situasi seperti ini—kalian pasti harus mengikutinya, terus mengikutinya, dan pada akhirnya dia akan memberikan umpan yang mudah diselesaikan oleh Bruno Fernandes. Tapi karena dia ingin mencetak gol, dia malah masuk ke jalur umpan balik. Kamu bisa melihat kedua pemain itu, dan jadi lebih mudah bagimu untuk bertahan."
Malam yang penuh kekecewaan bagi Ronaldo di Houston
Data statistik mendukung penilaian Henry bahwa malam di NRG Stadium itu sia-sia. Ronaldo menyelesaikan pertandingan tanpa satu pun tembakan tepat sasaran—hal ini baru terjadi untuk keenam kalinya sepanjang kariernya yang panjang di Piala Dunia. Saat ia berusaha mencetak gol yang memecahkan rekor di turnamen keenamnya, rasa frustrasinya meluap beberapa kali, sejalan dengan tren kesulitan yang dialaminya belakangan ini di kancah internasional.
Henry mencatat bahwa bahkan para pemain di lapangan tampak jengkel akibat kurangnya kekompakan. "Dan itulah intinya: tim yang harus mencetak gol, bukan kamu. Kamu lihat reaksi Bruno Fernandes di belakang, seolah-olah berkata: 'Biarkan bola bergulir, lakukan sprint, ciptakan ruang, agar aku bisa menyelesaikannya.' Dan itulah yang saya maksud," tambah Henry, menunjuk pada ketegangan yang terlihat antara dua motor kreatif utama Portugal selama pertandingan Grup K tersebut.
- Getty Images Sport
Hasil bersejarah bagi Leopards
Meskipun sorotan tertuju pada ikon Portugal tersebut, hasil ini menandai momen bersejarah bagi sepak bola Afrika. Republik Demokratik Kongo berhasil meraih satu poin pertamanya sepanjang sejarah Piala Dunia, sebuah prestasi yang semakin mengesankan mengingat mereka sempat tertinggal lebih dulu akibat sundulan João Neves. Yoane Wissa membungkam penonton yang mendukung Portugal dengan gol penyama kedudukan sesaat sebelum jeda, memastikan kedua tim berbagi poin.
Bagi Portugal, hasil imbang ini membuat mereka masih memiliki banyak pekerjaan rumah jika ingin membuktikan status mereka sebagai favorit sebelum turnamen dimulai. Semua mata akan tetap tertuju pada Ronaldo, yang kini telah memperpanjang rekor tanpa golnya di kompetisi ini menjadi lima pertandingan. Seperti yang disarankan Henry, perubahan mentalitas dari sang kapten mungkin diperlukan jika tim ini ingin melaju jauh di turnamen di Amerika Utara ini.