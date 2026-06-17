"Tim yang harus mencetak gol, bukan kamu" - Thierry Henry menuduh Cristiano Ronaldo menghalangi Bruno Fernandes dalam analisis tajamnya mengenai penampilan mengecewakan sang ikon Portugal saat melawan Republik Demokratik Kongo

Henry menggunakan sebuah fase serangan tertentu untuk mengilustrasikan pendapatnya, dengan menyatakan bahwa kehadiran Ronaldo di area-area tertentu di lapangan justru membuat rekan-rekan setimnya terdesak. "Jadi, jelas, kita akan melihat di sini Portugal menguasai bola, Cancelo akan menerima umpan. Cristiano Ronaldo sudah berkali-kali berada dalam situasi seperti ini. Jika kamu melakukan pergerakan ke sini, kamu—kamu akan memaksa bek untuk mengambil keputusan masuk ke kotak enam yard," jelas Henry dalam analisis taktisnya.

Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa insting Ronaldo untuk mencetak gol sendiri justru menyebabkan kesalahan taktis. "Tapi karena dia ingin mencetak gol, dia masuk ke jalur pergerakan Bruno Fernandes. Jika dia masuk ke kotak enam yard itu—kalian pasti pernah mengalami situasi seperti ini—kalian pasti harus mengikutinya, terus mengikutinya, dan pada akhirnya dia akan memberikan umpan yang mudah diselesaikan oleh Bruno Fernandes. Tapi karena dia ingin mencetak gol, dia malah masuk ke jalur umpan balik. Kamu bisa melihat kedua pemain itu, dan jadi lebih mudah bagimu untuk bertahan."