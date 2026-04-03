Tim Woking asuhan Jermain Defoe telah tiba! Mantan pelatih Tottenham itu menyaksikan debut manajerial sang striker legendaris yang berakhir dengan comeback dramatis di menit-menit akhir
Drama yang mendebarkan dalam debut Defoe
Kehidupan Defoe sebagai manajer nyaris tak bisa lebih kacau lagi. Setelah ditunjuk pada hari Senin, pria berusia 43 tahun itu diperkenalkan kepada para penggemar sebelum pertandingan dimulai, dengan mantan pelatihnya di Tottenham, Chris Hughton, termasuk di antara mereka yang hadir.
The Cards awalnya tampak akan memulai dengan sempurna ketika Harry Beautyman melompat dengan gemilang untuk menyundul umpan silang Aaron Drewe pada menit ke-16. Defoe merayakan gol pertamanya sebagai manajer dengan penuh kegembiraan, namun suasana segera berubah saat tim tamu memanfaatkan serangkaian kesalahan pertahanan untuk membalikkan keadaan.
Komedi kesalahan menghantui Woking
Eastleigh, yang datang setelah menelan empat kekalahan beruntun, mendapat kesempatan untuk kembali ke dalam pertandingan tepat sebelum babak pertama berakhir. Kesalahan komunikasi yang fatal antara Tunji Akinola dan kiper Will Jaaskelainen — putra dari mantan ikon Bolton, Jussi — berujung pada gol bunuh diri yang aneh. Upaya Akinola untuk mengembalikan bola ke kipernya justru melesat ke gawang dan menyamakan kedudukan.
Situasi semakin memburuk bagi manajer baru tersebut di awal babak kedua ketika Jake Vokins melewati Jaaskelainen dan membawa Eastleigh unggul. Tim tamu kemudian tampaknya telah memastikan kemenangan 20 menit menjelang akhir pertandingan ketika Temi Eweka mengalihkan tendangan voli ke gawang untuk membuat skor menjadi 3-1. Para pendukung tim tamu bahkan mulai mengejek legenda Liga Premier itu dengan nyanyian "kamu akan dipecat besok pagi" saat pertahanan Woking runtuh.
Serangan balik yang terinspirasi oleh Pennant
Defoe menoleh ke bangku cadangannya dalam upaya putus asa untuk mencari percikan semangat, dan keponakan mantan pemain sayap Liverpool, Jermaine Pennant, lah yang muncul sebagai pahlawan. Kian Pennant pertama kali membantu Woking kembali menguasai permainan ketika tendangannya yang ditepis kiper memungkinkan Olly Sanderson menyundul bola rebound ke gawang. Momentum langsung berbalik saat tim tuan rumah gencar menyerang untuk mencari gol penyama kedudukan
Lima menit menjelang akhir pertandingan, Pennant menyempurnakan comeback tersebut dengan mencetak gol dari bola pantul setelah upaya pertamanya diblok. Itu adalah momen kelegaan murni bagi Defoe, yang menyaksikan timnya beralih dari ambang kekalahan memalukan menjadi meraih satu poin yang susah payah dalam hitungan menit.
Membangun masa depan di Woking
Meskipun hasil imbang ini secara efektif membuat Woking tersingkir dari persaingan promosi—karena kini tertinggal 11 poin dari zona play-off dengan lima pertandingan tersisa—semangat yang ditunjukkan dalam upaya bangkit tersebut memberikan gambaran tentang filosofi permainan yang diharapkan para petinggi klub dapat ditanamkan oleh Defoe. Mantan striker tersebut telah menyatakan keyakinannya bahwa Woking adalah klub bersejarah dengan potensi besar.
Defoe kini akan berupaya menstabilkan skuad bersama asistennya, Paul Bracewell, saat mereka menjalani pekan-pekan terakhir musim Liga Nasional.