Setelah meniti karier di tim junior Sevilla dan Camas, Medina pertama kali menembus tim senior di Real Betis, klub yang ia dukung sejak kecil dan akhirnya bergabung pada tahun 2018. Debutnya di Liga F, liga teratas di Spanyol, terjadi saat ia baru berusia 15 tahun dan, sejak saat itu, ia berkembang menjadi pemain inti reguler, hingga akhirnya pindah ke Atlético setelah dua musim penuh bersama tim utama, saat usianya masih 18 tahun.

Di sana, Medina—yang menempati peringkat ke-8 dalam daftar GOAL Women’s NXGN 2022—terus menunjukkan potensinya sambil menghadapi pertandingan-pertandingan krusial di papan atas klasemen—serta di Copa de la Reina, yang ia bantu Atleti menangkan pada musim 2022-23—dan di Liga Champions. Ia juga mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior Spanyol pada Mei tahun ini.

Memang, Medina telah tiga kali berhadapan dengan Man Utd di UWCL musim lalu, baik di fase grup maupun di babak gugur dua leg, yang dimenangkan oleh United. Ia menyoroti kesan positif yang ia dapatkan tentang Setan Merah dalam pertandingan-pertandingan tersebut saat berbicara sebagai pemain United untuk pertama kalinya.

"Man Utd memiliki sejarah yang luar biasa dan saya sangat antusias bergabung dengan tim yang bertekad menulis bab baru dalam sejarah salah satu klub terpenting di dunia," katanya. "Bertanding melawan United musim lalu menunjukkan kepada saya betapa kuatnya tim ini dan betapa besar arti klub ini bagi para pendukung kami. Semangat dari semua orang yang datang ke Madrid sungguh luar biasa; atmosfer itu terus membekas dalam ingatan saya dan saya tidak sabar untuk mewakili kalian setiap kali saya melangkah ke lapangan. Saya siap untuk tahap berikutnya dalam karier saya dan menunjukkan kemampuan saya dalam intensitas pertandingan di Inggris."