Manchester United via Getty Images
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Tim Wanita Manchester United menyelesaikan perekrutan pertama di bursa transfer musim panas ini setelah pemain muda berbakat asal Spanyol, Andrea Medina, menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan Setan Merah
Resmi: Medina resmi bergabung dengan Manchester United
Kabar kepindahan Medina ke Manchester sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, dengan kepindahan sang bek dari Atlético dipastikan sebelum akhir musim 2025-26 setelah empat musim membela klub tersebut. Kini, United telah mengonfirmasi kabar tersebut secara resmi, mengumumkan kedatangan pemain berusia 22 tahun itu pada Rabu, sehari setelah kontraknya di Madrid resmi berakhir.
Berbicara mengenai kedatangan sang bek, Matt Johnson, direktur sepak bola wanita United, mengatakan: "Andrea memiliki semua atribut teknis, karakter, dan tekad yang dibutuhkan untuk berkembang di Man Utd. Dia adalah pemain yang telah lama kami kagumi dan kami sangat senang dapat menambahkan kualitas uniknya ke dalam tim kami, terutama setelah minat yang signifikan dari berbagai klub di seluruh Eropa.
"Meskipun usianya baru 22 tahun dan masih memiliki potensi besar untuk berkembang, Andrea sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Semua orang di klub sangat antusias untuk membantunya mewujudkan ambisinya di tahun-tahun mendatang."
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Kesan pertama yang baik: Apa yang dipelajari Medina saat bertanding melawan Man Utd
Setelah meniti karier di tim junior Sevilla dan Camas, Medina pertama kali menembus tim senior di Real Betis, klub yang ia dukung sejak kecil dan akhirnya bergabung pada tahun 2018. Debutnya di Liga F, liga teratas di Spanyol, terjadi saat ia baru berusia 15 tahun dan, sejak saat itu, ia berkembang menjadi pemain inti reguler, hingga akhirnya pindah ke Atlético setelah dua musim penuh bersama tim utama, saat usianya masih 18 tahun.
Di sana, Medina—yang menempati peringkat ke-8 dalam daftar GOAL Women’s NXGN 2022—terus menunjukkan potensinya sambil menghadapi pertandingan-pertandingan krusial di papan atas klasemen—serta di Copa de la Reina, yang ia bantu Atleti menangkan pada musim 2022-23—dan di Liga Champions. Ia juga mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior Spanyol pada Mei tahun ini.
Memang, Medina telah tiga kali berhadapan dengan Man Utd di UWCL musim lalu, baik di fase grup maupun di babak gugur dua leg, yang dimenangkan oleh United. Ia menyoroti kesan positif yang ia dapatkan tentang Setan Merah dalam pertandingan-pertandingan tersebut saat berbicara sebagai pemain United untuk pertama kalinya.
"Man Utd memiliki sejarah yang luar biasa dan saya sangat antusias bergabung dengan tim yang bertekad menulis bab baru dalam sejarah salah satu klub terpenting di dunia," katanya. "Bertanding melawan United musim lalu menunjukkan kepada saya betapa kuatnya tim ini dan betapa besar arti klub ini bagi para pendukung kami. Semangat dari semua orang yang datang ke Madrid sungguh luar biasa; atmosfer itu terus membekas dalam ingatan saya dan saya tidak sabar untuk mewakili kalian setiap kali saya melangkah ke lapangan. Saya siap untuk tahap berikutnya dalam karier saya dan menunjukkan kemampuan saya dalam intensitas pertandingan di Inggris."
Di posisi mana Medina akan bermain di Man Utd?
Akan menarik untuk melihat bagaimana Medina bisa beradaptasi di tim United ini. Meskipun ia bisa bermain sebagai bek tengah dan bek sayap, pemain berusia 22 tahun ini pada dasarnya adalah bek kiri dan di posisi itulah ia memperoleh sebagian besar pengalamannya di level senior. United sudah memiliki pemain inti yang solid di posisi tersebut, setelah Anna Sandberg tampil menonjol musim lalu, menyusul kepindahannya dari klub Swedia Hacken pada musim panas 2024.
Apakah manajer United, Marc Skinner, akan melihat keduanya bersaing untuk posisi yang sama, atau justru bisa masuk ke dalam susunan pemain inti secara bersamaan, hanya waktu yang akan menjawabnya. Medina memang lebih sering bermain sebagai bek tengah menjelang akhir musim lalu dan telah mengenakan jersey nomor 6 di United, yang bisa jadi menandakan bahwa Skinner melihat bek muda ini memiliki potensi untuk bermain di posisi tersebut dalam jangka panjang, atau setidaknya sebagai opsi untuk berganti-ganti antara kedua peran tersebut jika diperlukan.
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Kekompakan sangat diperlukan saat Man Utd berusaha bangkit kembali
Bagaimanapun juga, memperkuat kedalaman skuad jelas menjadi prioritas utama bagi United pada bursa transfer musim panas ini, setelah kurangnya kedalaman skuad terbukti menjadi faktor signifikan dalam musim 2025-26 yang kurang memuaskan. Setan Merah sempat menunjukkan sekilas kualitas mereka sepanjang musim, hingga berhasil mencapai perempat final Liga Champions pada debut mereka di kompetisi utama tersebut, serta kembali mencapai final Piala Liga.
Namun, skuad yang tipis, ditambah dengan cedera yang dialami beberapa pemain, termasuk Sandberg, membuat United gagal finis di tiga besar Liga Super Wanita, sehingga mereka tidak akan berlaga di Liga Champions pada musim 2026-27. Hal ini berarti waktu bermain yang tersedia bagi para pemain menjadi lebih sedikit, sehingga penggunaan Medina dan Sandberg—yang keduanya pasti ingin menjadi starter—menjadi semakin menarik untuk disimak.