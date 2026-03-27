Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL

Tim Uruguay asuhan Marcelo Bielsa sedang dalam kondisi kacau balau — 'El Loco' harus menghadapi krisis bersama tim underdog terhebat di dunia menjelang laga melawan Inggris

Ke mana pun Marcelo Bielsa pergi dalam karier kepelatihannya, ia selalu meninggalkan jejak yang mengagumkan. Meskipun tidak selalu dalam arti positif, jejak tersebut tetaplah unik dan membingungkan. Mulai dari merevolusi Newell's Old Boys hingga tim nasional Argentina, dari Athletic Club dan wilayah Basque hingga Leeds United di West Yorkshire, Anda akan menemukan orang-orang yang sangat terpengaruh oleh jejak 'El Loco' dalam berbagai tingkatan yang ekstrem.

Bielsa kini berusia 70 tahun dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat, yang tampaknya sesuai dengan filosofi sepak bolanya. Masalah sebenarnya adalah bahwa pekerjaannya saat ini terancam berantakan.

Kini sebagai manajer tim nasional Uruguay, Bielsa memasuki jendela pertandingan internasional bulan Maret dengan tujuan membangkitkan tim yang tampaknya sudah berada di ambang kehancuran akibat metode kepelatihannya yang intens. Pada hari Jumat, mereka akan menghadapi Inggris di Stadion Wembley untuk melanjutkan persiapan mereka menuju Piala Dunia yang bisa berakhir lebih awal jika ia tidak mampu menghentikan tren negatif ini.

    Orang luar

    Sejak ditunjuk pada Mei 2023, Bielsa harus berjuang keras untuk memenangkan hati rakyat Uruguay—negara dengan populasi hanya 3,5 juta jiwa—dan menjadi manajer asing kedua yang menduduki jabatan tersebut. Bukan karena orang Uruguay anti-asing, melainkan anti-Argentina, rival terberat mereka.

    Para pendukung Bielsa menunjuk pada kinerjanya bersama tim nasional Chili dari 2007 hingga 2011 sebagai contoh bagaimana pelatih asal Argentina ini mengesampingkan loyalitas terhadap negara asalnya untuk mencoba menaklukkan Amerika Selatan di seberang perbatasan. Dia merevolusi sepak bola di Chile, menjadikan mereka salah satu tim paling menarik untuk ditonton di Piala Dunia 2010, dan meletakkan dasar bagi tim pemenang ganda Copa America pada tahun 2015 dan 2016.

    Tidak semua warga Uruguay menerimanya, meskipun Bielsa telah membaurkan dirinya ke dalam budaya setempat jauh sebelum mengambil pekerjaan itu, memiliki rumah di Montevideo, dan menghabiskan banyak waktu di pedesaan di luar ibu kota.

    "Ini adalah tim nasional yang mewakili dan mengidentifikasikan diri dengan budaya kerja keras negara ini," kata Bielsa dalam konferensi pers perkenalannya, yang tidak diragukan lagi merupakan pernyataan jujur, tetapi kemungkinan besar juga merupakan upaya untuk membangun citra.

    Mengalahkan Argentina asuhan Messi

    Jelas bahwa jika Bielsa ingin memenangkan hati masyarakat Uruguay, ia harus menunjukkan hasil di lapangan. Tak banyak hal lain yang bisa mengubah pikiran mereka.

    Bielsa memuji skuad yang dimilikinya setelah menandatangani kontrak tiga tahun. Ia didatangkan untuk memberikan dorongan baru bagi tim yang tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 dan dianggap tampil jauh di bawah ekspektasi. Berita-berita pada saat penunjukan Bielsa menyebutkan bahwa ia benar-benar bersemangat untuk mengambil pekerjaan yang melibatkan begitu banyak talenta, setelah sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah lowongan di Liga Premier dalam beberapa bulan sebelumnya.

    Pada akhir 2023, Bielsa pasti merasa sepenuhnya dibenarkan. Uruguay mengalahkan Brasil 2-0 di kandang sendiri pada pertandingan keempat Bielsa sebagai pelatih, sementara pertandingan kelima terbukti jauh lebih berkesan. Bielsa membawa Uruguay ke La Bombonera milik Boca Juniors untuk menghadapi juara dunia Argentina, yang saat itu tak terkalahkan dalam 14 pertandingan, terhitung sejak kekalahan memalukan mereka dari Arab Saudi di Qatar. Melawan segala prediksi, tim tamu menang 2-0, mengamankan kemenangan tandang pertama mereka atas La Albiceleste sejak 1937.

    Itu adalah penampilan sempurna dari tim Bielsa yang bisa Anda bayangkan. Setiap pemain memberikan yang terbaik dan mengikuti instruksi pelatih dengan tepat, sambil menunjukkan kualitas mereka dalam menguasai bola untuk menghukum tuan rumah yang agresif.

    Lionel Messi memuji Uruguay setelah pertandingan, mengatakan kepada media: "Kami tidak pernah merasa nyaman. Kami tidak bisa menguasai bola dalam waktu lama, tidak menciptakan peluang, dan bermain sesuai ritme yang mereka inginkan."

    Darwin Nunez, yang saat itu masih menjadi pemain Liverpool, dan Ronald Araujo dari Barcelona menjadi pencetak gol pada malam itu, namun ada juga penampilan menonjol dari Federico Valverde dari Real Madrid, gelandang masa depan Manchester United Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur dari Tottenham Hotspur, dan veteran berpengalaman Martin Caceres. Inilah kualitas yang ditunjukkan Bielsa sejak awal masa jabatannya dan penilaiannya terhadap kemampuan mereka terbukti benar.

    Akhir yang mengerikan bagi bulan madu

    Rangkaian tiga kemenangan beruntun Uruguay untuk menutup tahun 2023 — mereka mengalahkan Bolivia 3-0 beberapa hari setelah kemenangan atas Argentina — merupakan puncak masa jabatan Bielsa sejauh ini, dan sulit membayangkan masa depan yang akan menghadirkan pencapaian yang lebih gemilang lagi.

    Pada jendela internasional pertama tahun 2024, Uruguay bermain imbang 1-1 dengan Basque Country dalam pertandingan eksibisi tidak resmi sebelum kalah 2-1 dari Pantai Gading dalam pertandingan persahabatan di Prancis. Menjelang Copa America musim panas itu, mereka menghancurkan Meksiko 4-0 untuk mengangkat semangat di tim lagi. Mereka secara mencolok mengalahkan Brasil di perempat final lewat adu penalti dan menjadi favorit untuk bertemu Argentina di final, namun akhirnya kalah dari Kolombia dalam pertandingan yang diwarnai kekerasan di dalam stadion, meredupkan suasana turnamen yang seharusnya dikenang karena alasan yang tepat.

    Beberapa bintang Uruguay naik ke tribun untuk melindungi orang-orang tercinta mereka, dan Bielsa membela para pemainnya yang bertindak saat mereka diganggu oleh media karena meninggalkan lapangan. "Seseorang harus berbicara sambil memikirkan semua ancaman yang akan diterimanya jika berbicara. Jadi, satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah para pemain bereaksi sama seperti yang akan dilakukan manusia mana pun," katanya dengan penuh amarah.

    "Jika Anda melihat apa yang terjadi, dan tidak ada cara lain untuk menghindarinya, serta mereka menyerang pacar mereka, ibu mereka, bayi, istri mereka, ibu mereka—apa yang akan Anda lakukan?"

    Entah ini merupakan hambatan mental yang tak teratasi atau pengaruh Bielsa sudah tidak lagi bekerja di ruang ganti, Uruguay tidak lagi sama sejak kekalahan di semifinal ini. Sebelum pertandingan itu, rekor Bielsa sebagai pelatih adalah 10 kemenangan dari 15 pertandingan, ditambah kekalahan adu penalti melawan Brasil. Setelah itu, La Celeste hanya berhasil menang dalam lima dari 17 pertandingan mereka.

    Ketidaksetujuan Suarez

    Retakan dalam fondasi Bielsa pertama kali disoroti oleh striker legendaris Luis Suarez pada Oktober 2024, saat ia mengkritik sang pelatih yang disegani itu dalam sebuah wawancara yang memanas dengan DSports Uruguay.

    "Ada beberapa situasi yang terjadi di Copa America yang menyakitkan untuk dilihat, yang tidak saya bicarakan demi kebaikan tim. Hal ini akan terus terjadi. Para pemain akan mencapai batas kesabaran dan meledak. Di Copa America, ada pemain yang mengatakan kepada saya, 'Luis, saya akan bermain di Copa America dan setelah itu saya tidak akan bermain lagi,'" kata Suarez. "Itu menunjukkan bahwa kita mendekati situasi yang sulit. Lalu kamu melewatinya dan kembali karena kamu mencintai negaramu. Kita semua mencintai mewakili negaramu.

    "Selama pemanggilan terakhir saya, beberapa dari kami sedang bermain kartu dan staf (Bielsa) berjalan-jalan sambil melirik ke arah kami seolah-olah mencari siapa saja yang sedang bermain kartu... Ada banyak hal yang menarik perhatian saya.

    "Ada banyak pemain yang mengadakan pertemuan (dengan Bielsa) untuk meminta pelatih setidaknya menyapa kami dengan 'selamat pagi'. Dia bahkan tidak mau mengucapkan halo. Saya mengadakan pertemuan lima menit dengannya sebagai pemimpin tim, dan pada akhirnya, dia hanya menjawab dengan 'Terima kasih banyak,'"

    Suarez kemudian menceritakan kisah tentang bagaimana Bielsa menggunakan Agustin Canobbio, seorang pemain internasional yang sudah matang di usia pertengahan dua puluhan, sebagai pengambil bola dan 'pemain sparring' untuk tim utama sebagai tanda ketidakhormatan. 

    "Dia membuat (Canobbio) melakukan umpan-umpan yang selama setengah turnamen Copa America hanya dilakukan oleh pemain sparring. Dan dia kemudian membuat pemain sparring berlatih seperti pemain reguler. Anda tidak boleh membiarkan seorang pemain yang masuk dalam skuad 26 orang untuk Copa America percaya bahwa dia ada di sana untuk melakukan apa yang dilakukan pemain sparring. Itu adalah ketidakhormatan yang total. Itu membuat saya marah," lanjutnya.

    Uruguay kalah 1-0 dari Peru pada pertandingan berikutnya, dan Bielsa menyatakan bahwa komentar Suarez telah mengubah cara dia dipandang sebagai manajer dan figur otoritatif. "Mengenai bagaimana situasi ini memengaruhi saya, saya tidak mengabaikan apa yang terjadi, dan saya tahu bahwa otoritas saya terpengaruh dalam beberapa hal," kata Bielsa.

    Dihantam oleh AS

    Titik terendah masa kepelatihan Bielsa terjadi setahun setelah insiden Suarez. Hasil pertandingan selama periode 12 bulan itu bisa dibilang campur aduk, dan ada tanda-tanda bahwa sang manajer mulai terpuruk menuju akhir masa jabatannya. 

    Misalnya, ia hanya memanggil 17 pemain yang berbasis di Uruguay untuk jendela Oktober guna pertandingan persahabatan melawan Republik Dominika dan Uzbekistan di Malaysia, sementara para pakar di tanah air mengklaim bahwa bahkan bintang-bintang terbesar tim pun telah terpengaruh secara negatif oleh pernyataan Suarez.

    Pada November, karma Bielsa mulai terasa. Uruguay bertandang ke utara untuk menghadapi tuan rumah Piala Dunia, Meksiko dan Amerika Serikat. Hasil imbang 0-0 melawan El Tri dalam laga persahabatan pertama menjadi latar belakang reuni Bielsa dengan muridnya sendiri, Mauricio Pochettino, yang kini menjadi pelatih kepala USMNT.

    Murid menjadi guru. Pochettino merampas mahkota "raja pressing" Bielsa dari kepalanya dan mengunci 'El Loco'. Dengan mengejutkan, USMNT menang 5-1, mengganggu Uruguay di seluruh lapangan dan menjadikan komentar pra-pertandingan Bielsa bahwa intensitas Major League Soccer telah membuat pemain "malas" sebagai lelucon.

    "Tidak ada cara untuk membenarkan hasil ini. Saya merasa bahwa yang paling terpengaruh setelah penampilan ini adalah pendekatan saya terhadap pertandingan, bagaimana saya mempersiapkan para pemain. Apa yang terjadi malam ini adalah hasil dari peran saya sebagai pelatih dan bagaimana saya menyusun tim, serta gaya permainan yang saya usulkan," demikian penilaiannya secara langsung.

    "Tidak seharusnya para pemain terbaik Uruguay kalah dalam pertandingan melawan tim cadangan Amerika Serikat."

    Krisis selama dua jam

    Bielsa dikenal karena tidak mengikuti norma-norma sepak bola. Apa yang biasa baginya tidak berlaku bagi dunia luar, dan sebaliknya. Tidak terlalu mengejutkan ketika, dua hari setelah kekalahan telak dari AS, ia menggelar konferensi pers di Montevideo yang berlangsung selama dua jam.

    "Saya adalah sumber ketegangan. Ketika saya datang, suasana menjadi tegang. Itulah mengapa saya jarang muncul. Saya beracun. Berhubungan dengan saya hanya akan membuat Anda lebih buruk. Apakah Anda mengerti saya?" kata Bielsa dengan emosional.

    "Ada tipe-tipe beracun yang hanya melihat kesalahan yang mereka perbaiki, yang menuntut, yang tak pernah puas dengan apa pun. Dia hanya bicara tentang pekerjaan yang dilakukannya. Saat dia makan di luar, dia membaca koran karena tak ingin berbaur dengan orang di sekitarnya, agar tak perlu membicarakan hal-hal yang mengalihkan perhatiannya dari semua itu. 

    "Jangan kira saya menikmatinya. Bagi saya, ini adalah karma. Saya pemalu, obsesif. Saya orang yang kaku. Saya tidak suka kekacauan. Itulah kekurangan saya. Saya merasa sulit untuk bersikap bebas dan ramah."

    Tarian terakhir Bielsa

    Ketika konferensi pers mendadak Bielsa diumumkan, media lokal mengira itu untuk mengumumkan kepergiannya. Segera setelah kekalahan dari AS, kabar pun cepat menyebar bahwa sang manajer telah kehilangan kendali atas ruang ganti yang memang sudah berada di ambang perpecahan. Namun, presiden Asosiasi Sepak Bola Uruguay, Ignacio Alonso, menegaskan bahwa 'El Loco' akan diberi kesempatan untuk memimpin tim tersebut menuju Piala Dunia.

    "Pelatih akan tetap bersama kami," kata Alonso kepada media. "Pertemuan itu sangat positif, kami membahas hal-hal yang perlu diperbaiki; hal-hal yang membuat semua orang merasa nyaman dalam persiapan menuju Piala Dunia. Hal penting dari krisis yang dipicu oleh pertandingan melawan Amerika Serikat adalah bahwa hal itu membuat kami bekerja keras secara internal untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan."

    Bielsa telah mengumumkan skuad 28 pemain untuk laga persahabatan Maret melawan Inggris dan Aljazair dengan sedikit kejutan. Hal itu sendiri mungkin menjadi aspek paling mengejutkan dari pemusatan latihan ini, karena mereka bertemu untuk terakhir kalinya sebelum akhir musim klub, meski ledakan emosi Bielsa berikutnya selalu bisa terjadi kapan saja.

    Para pendukung Uruguay di tanah air akan menonton dengan harapan dan doa agar tim nasional mereka telah melepaskan kebiasaan buruk mereka pada November lalu. Mereka tidak mungkin lebih buruk dari saat Amerika Serikat menghancurkan mereka. Mereka akan menghadapi tim Three Lions pada Jumat malam yang telah dioptimalkan dalam hal kebugaran dan energi, mengingat Thomas Tuchel telah memberikan beberapa hari libur tambahan kepada sebagian besar dari skuad 35 pemainnya.

    Rencananya tetap bahwa Bielsa akan menjadi pelatih kepala Uruguay saat mereka memulai kampanye Piala Dunia pada 15 Juni melawan Arab Saudi di Miami. Namun, jika 'El Loco' kembali melakukan tingkah laku yang membuat negara gila dan meramaikan internet, masa depannya dalam waktu dekat bisa kembali berada dalam bahaya serius.

