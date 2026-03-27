Tim Uruguay asuhan Marcelo Bielsa sedang dalam kondisi kacau balau — 'El Loco' harus menghadapi krisis bersama tim underdog terhebat di dunia menjelang laga melawan Inggris

Retakan dalam fondasi Bielsa pertama kali disoroti oleh striker legendaris Luis Suarez pada Oktober 2024, saat ia mengkritik sang pelatih yang disegani itu dalam sebuah wawancara yang memanas dengan DSports Uruguay.

"Ada beberapa situasi yang terjadi di Copa America yang menyakitkan untuk dilihat, yang tidak saya bicarakan demi kebaikan tim. Hal ini akan terus terjadi. Para pemain akan mencapai batas kesabaran dan meledak. Di Copa America, ada pemain yang mengatakan kepada saya, 'Luis, saya akan bermain di Copa America dan setelah itu saya tidak akan bermain lagi,'" kata Suarez. "Itu menunjukkan bahwa kita mendekati situasi yang sulit. Lalu kamu melewatinya dan kembali karena kamu mencintai negaramu. Kita semua mencintai mewakili negaramu.

"Selama pemanggilan terakhir saya, beberapa dari kami sedang bermain kartu dan staf (Bielsa) berjalan-jalan sambil melirik ke arah kami seolah-olah mencari siapa saja yang sedang bermain kartu... Ada banyak hal yang menarik perhatian saya.

"Ada banyak pemain yang mengadakan pertemuan (dengan Bielsa) untuk meminta pelatih setidaknya menyapa kami dengan 'selamat pagi'. Dia bahkan tidak mau mengucapkan halo. Saya mengadakan pertemuan lima menit dengannya sebagai pemimpin tim, dan pada akhirnya, dia hanya menjawab dengan 'Terima kasih banyak,'"

Suarez kemudian menceritakan kisah tentang bagaimana Bielsa menggunakan Agustin Canobbio, seorang pemain internasional yang sudah matang di usia pertengahan dua puluhan, sebagai pengambil bola dan 'pemain sparring' untuk tim utama sebagai tanda ketidakhormatan.

"Dia membuat (Canobbio) melakukan umpan-umpan yang selama setengah turnamen Copa America hanya dilakukan oleh pemain sparring. Dan dia kemudian membuat pemain sparring berlatih seperti pemain reguler. Anda tidak boleh membiarkan seorang pemain yang masuk dalam skuad 26 orang untuk Copa America percaya bahwa dia ada di sana untuk melakukan apa yang dilakukan pemain sparring. Itu adalah ketidakhormatan yang total. Itu membuat saya marah," lanjutnya.

Uruguay kalah 1-0 dari Peru pada pertandingan berikutnya, dan Bielsa menyatakan bahwa komentar Suarez telah mengubah cara dia dipandang sebagai manajer dan figur otoritatif. "Mengenai bagaimana situasi ini memengaruhi saya, saya tidak mengabaikan apa yang terjadi, dan saya tahu bahwa otoritas saya terpengaruh dalam beberapa hal," kata Bielsa.