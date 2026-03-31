World Cup trophy Christian Pulisic Edson Alvarez
Tim-tim yang lolos ke Piala Dunia 2026: Daftar lengkap negara-negara yang akan berlaga di turnamen sepak bola di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko

GOAL merinci semua tim yang telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, serta tim-tim yang kemungkinan besar akan menyusul.

Piala Dunia2026 akan diikuti oleh total 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah FIFA memutuskan untuk memperluas format turnamen yang selama ini hanya diikuti 32 tim sejak edisi 1998. Hal ini berarti lebih banyak tim internasional daripada sebelumnya akan berkumpul di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk ajang yang dipastikan akan menjadi peristiwa bersejarah.

UEFA dijamin mendapatkan 16 slot di turnamen ini, sementara CAF mendapat sembilan dan AFC mendapat delapan. Akan ada minimal enam slot masing-masing dari CONMEBOL dan CONCACAF, sementara OFC mendapatkan satu slot yang dijamin untuk pertama kalinya. Dua slot tersisa akan ditentukan melalui babak playoff antarbenua.

Di sini, GOAL menyajikan semua tim yang telah lolos ke Piala Dunia 2026:

  • Tim mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia 2026?

    (Klik pada tim untuk membaca tentang perjalanan mereka di babak kualifikasi)

    TimKonfederasiLolos pada
    KanadaCONCACAFTuan Rumah
    MeksikoCONCACAFTuan Rumah
    Amerika SerikatCONCACAFTuan Rumah
    JepangAFC20 Maret 2025
    Selandia BaruOFC24 Maret 2025
    IranAFC25 Maret 2025
    ArgentinaCONMEBOL25 Maret 2025
    UzbekistanAFC5 Juni 2025
    Korea SelatanAFC5 Juni 2025
    YordaniaAFC5 Juni 2025
    AustraliaAFC10 Juni 2025
    BrasilCONMEBOL10 Juni 2025
    EkuadorCONMEBOL10 Juni 2025
    EkuadorCONMEBOL4 September 2025
    ParaguayCONMEBOL4 September 2025
    KolombiaCONMEBOL4 September 2025
    MarokoCAF5 September 2025
    TunisiaCAF8 September 2025
    MesirCAF8 Oktober 2025
    AljazairCAF9 Oktober 2025
    GhanaCAF12 Oktober 2025
    Cape VerdeCAF13 Oktober 2025
    Afrika SelatanCAF14 Oktober 2025
    QatarAFC14 Oktober 2025
    InggrisUEFA14 Oktober 2025
    Arab SaudiAFC14 Oktober 2025
    SenegalCAF14 Oktober 2025
    Pantai GadingCAF14 Oktober 2025
    PrancisUEFA13 November 2025
    KroasiaUEFA14 November 2025
    PortugalUEFA16 November 2025
    NorwegiaUEFA16 November 2025
    JermanUEFA17 November 2025
    BelandaUEFA17 November 2025
    AustriaUEFA18 November 2025
    BelgiaUEFA18 November 2025
    SkotlandiaUEFA18 November 2025
    SpanyolUEFA18 November 2025
    SwissUEFA18 November 2025
    CuraçaoCONCACAF18 November 2025
    HaitiCONCACAF18 November 2025
    PanamaCONCACAF18 November 2025
    SwediaUEFA31 Maret 2026
    TurkiUEFA31 Maret 2026
    Republik CekoUEFA31 Maret 2026
    Bosnia dan HerzegovinaUEFA31 Maret 2026
    Bosnia dan Herzegovina

    Diterbitkan pada:31 Maret 2026
    Lolos sebagai:Pemenang Play-Off A UEFA
    Turnamen terakhir:2014

    Untuk kedua kalinya, Bosnia dan Herzegovina akan berlaga di Piala Dunia setelah menjadi tim terbaru yang membuat Italia harus melalui babak play-off menyusul kekalahan mereka dari Swedia dan Makedonia Utara yang membuat Azzurri gagal lolos pada 2018 dan 2022.

    Kemenangan Bosnia melalui adu penalti atas juara empat kali itu terjadi tak lama setelah kemenangan lain melalui adu penalti atas Wales, sebuah pertandingan di mana striker veteran dan kapten Edin Dzeko memainkan peran kunci saat ia berupaya mengakhiri kariernya dengan gemilang.

    Republik Ceko

    Diterbitkan pada:31 Maret 2026
    Lolos sebagai:Pemenang Play-Off D UEFA
    Turnamen terakhir:2006

    Setelah gagal lolos ke empat Piala Dunia sebelumnya, harapan Ceko untuk kembali ke turnamen tersebut tampak suram meskipun mereka lolos ke babak play-off pada bulan November. Manajer veteran Miroslav Koubek ditunjuk untuk memimpin pertandingan play-off mereka pada bulan Maret, dan mereka berhasil mengalahkan Irlandia dan Denmark melalui adu penalti setelah berturut-turut bermain imbang 2-2.

    Jauh dari tim penuh bintang yang bersinar sepanjang tahun 2000-an, Ceko kini menjadi tim yang jauh lebih pekerja keras, dengan striker Bayer Leverkusen, Patrik Schick, sebagai orang yang mereka andalkan untuk mencetak gol di lini depan.

    Turki

    Diterbitkan pada:31 Maret 2026
    Lolos sebagai:Pemenang Play-Off C UEFA
    Turnamen terakhir:2002

    Yang luar biasa, Turkiye belum pernah lolos ke Piala Dunia sejak mereka secara sensasional finis di posisi ketiga pada tahun 2002, tetapi kemenangan play-off atas Rumania dan Kosovo memastikan tim asuhan Vincenzo Montella akan menempati Grup D, bersama tuan rumah bersama Amerika Serikat, musim panas ini.

    Para pemain muda Arda Guler dan Kenan Yildiz diharapkan memimpin tim perempat finalis Euro 2024 ini saat mereka berupaya menebus waktu yang terlewat di panggung global.

    Swedia

    Diterbitkan pada:31 Maret 2026
    Lolos sebagai:Pemenang Play-Off B UEFA
    Turnamen terakhir:2018

    Swedia mengalami kampanye kualifikasi yang mengerikan, yang mengakibatkan manajer Jon Dahl Tomasson kehilangan pekerjaannya dan digantikan oleh Graham Potter. Mantan bos Chelsea itu kemudian mampu memotivasi pasukannya untuk babak play-off setelah tim Skandinavia itu lolos, dan dipimpin oleh empat gol dari Viktor Gyokeres, mereka mengalahkan Ukraina dan Polandia untuk mengamankan tempat di turnamen musim panas ini.

    Gyokeres berharap dapat didampingi oleh Alexander Isak yang telah pulih di lini depan di Amerika Utara, sementara Anthony Elanga dan Roony Bardghji menjadi opsi serangan tambahan bagi tim yang kemungkinan besar harus mengandalkan para penyerangnya untuk meraih kemenangan.

    Haiti

    Diterbitkan pada:18 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup C CONCACAF
    Turnamen terakhir:1974

    Haiti mengakhiri penantian selama 51 tahun untuk lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dengan cara yang menakjubkan saat mereka mengalahkan Honduras dan Kosta Rika untuk merebut posisi teratas di Grup C CONCACAF. Striker bintang Duckens Nazon mengantarkan Les Grenadiers melaju, dan jika bukan karena kualifikasi luar biasa yang diraih Curacao, Haiti akan menjadi berita utama yang tak terbantahkan di kawasan ini.

    Curaçao

    Diterbitkan pada:18 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup B CONCACAF
    Turnamen terakhir:Debut

    Curacao, dengan populasi hanya 156.115 jiwa, menjadi negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia setelah memastikan hasil imbang dengan Jamaika pada pertandingan terakhir untuk memenangkan Grup B di CONCACAF. Ini akan menandai penampilan pertama negara tersebut di turnamen tersebut, dengan tim yang dipimpin oleh mantan pemain muda Manchester United, Tahith Chong.

    Panama

    Diterbitkan pada:18 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup A CONCACAF
    Turnamen terakhir:2018

    Panama kembali ke Piala Dunia setelah absen pada turnamen tahun 2022 karena mereka memuncaki Grup A CONCACAF di atas Suriname. Jose Fajardo dan Cecilio Waterman memainkan peran besar dalam membantu Los Canaleros mengatasi rintangan untuk kembali ke panggung global.

    Belgia

    Diterbitkan pada:18 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup I UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Masa kejayaan 'generasi emas' Belgia mungkin telah berakhir, tetapi masih banyak hal yang bisa dinikmati dari tim Red Devils saat ini. Bintang-bintang muda seperti Jeremy Doku dan Charles De Ketelaere siap menghadapi tantangan dengan bantuan para pemain senior, termasuk Kevin De Bruyne dan Leandro Trossard.

    Belgia berhasil mengungguli Wales untuk merebut posisi pertama di Grup I berkat kemenangan telak 7-0 atas Liechtenstein pada pertandingan terakhir.

    Austria

    Diterbitkan pada:18 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup H UEFA
    Turnamen terakhir:1998

    Di bawah kepemimpinan Ralf Rangnick, Austria kembali menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola internasional Eropa. Mereka menjadi favorit di mata banyak penonton netral pada Euro 2024, dan kini mereka akan berpartisipasi dalam Piala Dunia pertama mereka di abad ke-21.

    Mereka membutuhkan hasil imbang di menit-menit akhir saat menjamu Bosnia dan Herzegovina di pertandingan terakhir fase grup untuk memastikan lolos, dengan delapan gol yang dicetak Marko Arnautovic hanya kalah dari 16 gol yang dicetak Erling Haaland di seluruh kompetisi UEFA.

    Spanyol

    Diterbitkan pada:18 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup E UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Tidak ada yang benar-benar meragukan bahwa Spanyol, juara Eropa saat ini, akan lolos ke Piala Dunia, tetapi mereka harus menunggu hingga hari pertandingan terakhir untuk memastikan hal itu. Bahkan saat itu, hanya kekalahan dengan selisih tujuh gol dari Turki yang berada di posisi kedua yang akan membuat mereka kehilangan keunggulan di rintangan terakhir.

    Penyerang Real Sociedad dan pahlawan Euro 2024, Mikel Oyarzabal, melanjutkan prestasi internasionalnya dengan mencatatkan kontribusi gol terbanyak ketiga di antara semua pemain dalam kualifikasi Eropa, hanya di belakang Erling Haaland dan Memphis Depay.

    Skotlandia

    Diterbitkan pada:18 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup C UEFA
    Turnamen terakhir:1998

    Akhirnya, penantian panjang Skotlandia untuk kembali bermain di Piala Dunia berakhir. Mereka mengakhiri puasa 28 tahun dengan cara yang cukup dramatis.

    Tim Tartan Army asuhan Steve Clarke memasuki hari pertandingan terakhir kualifikasi dengan harus mengalahkan Denmark, yang sendiri sudah memastikan tempat mereka dengan hasil imbang. Skotlandia imbang 2-2 melawan Denmark yang hanya bermain dengan 10 orang saat memasuki waktu tambahan, sebelum gol-gol sensasional dari Kieran Tierney dan Kenny McLean membuat mereka menang 4-2 dan merebut satu-satunya tempat otomatis dari Grup C.

    Swiss

    Diterbitkan pada:18 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup B UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Swiss finis di puncak grup kualifikasi yang sangat kompetitif, yang juga diisi oleh Slovenia, Swedia yang tampil di bawah ekspektasi, dan kejutan besar Kosovo. Mereka secara efektif telah memastikan tempat mereka pada hari pertandingan kedua dari belakang, tetapi harus menunggu hingga putaran terakhir pertandingan sebelum tiket mereka secara resmi dipastikan.

    Dipimpin oleh kehebatan Granit Xhaka di lini tengah, Swiss akan mengincar peluang mereka sebagai salah satu kuda hitam di tahun 2026.

    Belanda

    Diterbitkan pada:17 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup G UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Timnas Belanda asuhan Ronald Koeman finis dengan selisih tiga poin dari Polandia di Grup G untuk memastikan lolos secara otomatis. Mereka hanya membutuhkan satu poin lagi dari pertandingan kedelapan dan terakhir mereka, tetapi memastikan untuk melakukannya dengan gaya dengan menghancurkan Lithuania 4-0 di Amsterdam.

    Penyerang yang berbasis di Brasil, Memphis Depay, mencetak delapan gol selama kualifikasi dan dengan demikian menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk negaranya. Secara keseluruhan, Belanda mencetak 27 gol dengan rata-rata 3,4 gol per pertandingan dan berharap dapat membawa kekuatan serangan tersebut ke putaran final.

    Jerman

    Diterbitkan pada:17 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup A UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Juara Piala Dunia empat kali ini tidak memulai kampanye ini dengan baik dan kualifikasi otomatis berlangsung hingga akhir, karena Slovakia bisa saja merebut Grup A UEFA dengan kemenangan atas Jerman pada hari pertandingan terakhir. Namun, Jerman tidak tersandung saat dibutuhkan dan meraih kemenangan telak 6-0 untuk memastikan tempat mereka.

    Dari status sebagai tim paling konsisten di Piala Dunia selama beberapa dekade, Jerman telah tersingkir di babak grup dalam dua turnamen terakhir, gagal melaju ke babak selanjutnya sejak terakhir kali mereka mengangkat trofi pada 2014. Julian Nagelsmann memimpin tim muda baru yang bertekad mengembalikan kejayaan masa lalu.

    Norwegia

    Diterbitkan pada:16 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup I UEFA
    Turnamen terakhir:1998

    Norwegia memastikan penampilan pertama mereka di putaran final Piala Dunia sejak 1998 dengan kemenangan 4-1 atas Italia yang mengamankan posisi teratas di Grup I. Erling Haaland mencetak dua gol dalam kemenangan tersebut dan akan memimpin serangan musim panas mendatang di Amerika Utara.

    Norwegia tidak akan kekurangan kepercayaan diri setelah kampanye kualifikasi yang menghasilkan delapan kemenangan dari delapan pertandingan dan 37 gol. Haaland mencetak 16 di antaranya dan akan menjadi ancaman utama Norwegia. Namun, Stale Solbakken juga memiliki banyak pemain berbakat lainnya dalam skuadnya dan dapat mengandalkan pemain seperti Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa, dan Alexander Sorloth.

    Portugal

    Diterbitkan pada:16 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup F UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Tim asuhan Roberto Martinez memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 9-1 atas Armenia, hasil yang diraih tanpa kapten Cristiano Ronaldo. Bintang Portugal itu diskors untuk pertandingan terakhir grup timnya, setelah mendapat kartu merah saat melawan Irlandia, tetapi kehadirannya tidak dirindukan karena pasukan Martinez memastikan tempat mereka di kompetisi tersebut.

    Bruno Fernandes dan Joao Neves sama-sama mencetak hat-trick dalam kemenangan telak tersebut, dan kedalaman skuad Portugal berarti banyak yang diharapkan dari tim ini di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ronaldo telah mengumumkan bahwa ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, tetapi ia akan absen setidaknya dalam satu pertandingan grup karena skorsing setelah kartu merah yang merugikan tersebut.

    Kroasia

    Diterbitkan pada:14 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup L UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Kroasia telah mencapai setidaknya babak semifinal di dua Piala Dunia terakhir, dan kapten veteran Luka Modric akan mendapatkan kesempatan terakhir untuk bersinar di panggung global setelah kembali memimpin negaranya melalui kampanye kualifikasi di mana mereka tak terkalahkan untuk mengamankan tempat mereka di musim panas ini.

    Modric memiliki banyak pemain berpengalaman lainnya di skuadnya, termasuk Ivan Perisic dan Mateo Kovacic, meskipun generasi baru, yang dipimpin oleh bek Manchester City Josko Gvardiol, mulai berkontribusi secara lebih teratur.

    Prancis

    Diterbitkan pada:13 November 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup D UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Prancis memastikan lolos dengan satu pertandingan tersisa berkat kemenangan 4-0 atas Ukraina. Pasukan Didier Deschamps tetap tak terkalahkan di grup ini, menjelang pertandingan terakhir melawan Azerbaijan, dan memiliki kekuatan serangan yang luar biasa.

    Kylian Mbappe tetap menjadi pemain utama, tetapi Hugo Ekitike mencetak gol pertamanya di level internasional saat melawan Ukraina dan Deschamps juga memiliki pemain seperti Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembele, dan Desire Doue yang siap diturunkan. Manajer peraih gelar Piala Dunia ini telah mengonfirmasi bahwa ia akan mengundurkan diri setelah turnamen 2026 dan berharap dapat mengakhiri kariernya dengan gemilang bersama timnya yang kembali berada di puncak.

    Pantai Gading

    Diterbitkan pada:14 Oktober 2025
    Lolos sebagai: Juara Grup F CAF
    Turnamen terakhir:2014

    Bagi negara yang telah melahirkan begitu banyak pesepakbola kelas dunia selama bertahun-tahun, sungguh luar biasa bahwa Pantai Gading belum pernah lolos ke Piala Dunia sejak edisi 2014 di Brasil.

    Namun demikian, mereka akan mendapat kesempatan untuk memperbaiki beberapa kesalahan kualifikasi sebelumnya pada tahun 2026 setelah mengungguli Gabon untuk merebut posisi teratas di Grup F CAF, dengan meraih 26 poin dari kemungkinan 30 poin untuk mengalahkan Pierre-Emerick Aubameyang dan kawan-kawan.

    Senegal

    Diterbitkan pada:14 Oktober 2025
    Lolos sebagai: Juara Grup B CAF
    Turnamen terakhir:2022

    Singa Teranga harus tampil dalam performa terbaiknya untuk menahan persaingan sengit dari Republik Demokratik Kongo di Grup B CAF, dengan meraih tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang dari 10 pertandingan kualifikasi mereka untuk lolos ke Piala Dunia.

    Senegal memastikan lolosnya mereka dengan kemenangan telak 4-0 atas Mauritania di hadapan penonton tuan rumah yang bersemangat, memicu euforia di Dakar. Dengan pemain-pemain seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, dan Pape Matar Sarr, mereka bisa menjadi tim yang patut diperhatikan di Amerika Utara.

    Arab Saudi

    Diterbitkan pada:14 Oktober 2025
    Lolos sebagai: Babak keempat AFC, Juara Grup B
    Turnamen terakhir:2022

    Tim yang bertanggung jawab atas kejutan terbesar di Piala Dunia 2022, di mana Arab Saudi mengalahkan Argentina yang akhirnya menjadi juara di pertandingan pembuka mereka, akan secara resmi menjadi bagian dari ajang 2026 setelah berhasil melewati babak kualifikasi AFC yang berat.

    Setelah terpaksa masuk ke babak keempat, tim asuhan Herve Renard menghadapi pertandingan melawan Irak dengan membutuhkan hasil imbang, sementara menyadari bahwa lawan mereka akan menggeser posisi mereka di grup tiga tim tersebut jika menang. Namun, Green Falcons berhasil meraih hasil imbang 0-0 untuk memastikan mereka yang akan merebut satu-satunya slot otomatis terakhir dari Asia.

    Inggris

    Diterbitkan pada:14 Oktober 2025
    Lolos sebagai: Juara Grup K UEFA
    Turnamen terakhir:2022

    Inggris, seperti yang sudah diduga, dengan mudah melewati babak kualifikasi grup di bawah manajer baru Thomas Tuchel, melaju ke putaran final Piala Dunia dengan rekor sempurna tanpa kebobolan satu gol pun. The Three Lions, yang dipimpin oleh kekuatan serangan Harry Kane, mencetak rata-rata tiga gol per pertandingan saat mereka memastikan tempat mereka di Amerika Utara.

    Kualifikasi hanyalah formalitas bagi juara 1966 ini, yang bertekad meraih kejayaan dunia di tanah asing untuk pertama kalinya.

    Qatar

    Diterbitkan pada:14 Oktober 2025
    Lolos sebagai: Babak keempat AFC, Juara Grup A
    Turnamen terakhir:2022

    Piala Dunia tampaknya seperti bus London bagi Qatar, yang belum pernah berpartisipasi dalam turnamen tersebut hingga menjadi tuan rumah pada 2022 dan kini lolos ke edisi 2026 di luar negeri. Setelah lolos ke babak keempat kualifikasi Asia, mereka harus menahan persaingan dari Oman dan Uni Emirat Arab untuk memastikan lolos ke putaran final.

    Semuanya bergantung pada apa yang pada dasarnya merupakan pertandingan play-off dengan UEA di mana Qatar harus menang, dan mereka pun berhasil menang di saat-saat terakhir untuk memastikan tempat mereka di Amerika Utara.

    Afrika Selatan

    Diterbitkan pada:14 Oktober 2025
    Lolos sebagai: Juara Grup C CAF
    Turnamen terakhir:2010

    Untuk pertama kalinya sejak menjadi tuan rumah turnamen pada tahun 2010, Afrika Selatan akan berkompetisi di Piala Dunia pria. Bafana Bafana sempat memimpin dengan selisih poin yang sangat besar di Grup C kualifikasi pada awal-awal, namun beberapa hasil buruk di akhir jendela internasional membuat mereka harus menunggu hingga pertandingan terakhir untuk memastikan lolos.

    Mereka berhasil mengalahkan Rwanda 3-0 di pertandingan terakhir untuk memastikan mereka mengungguli Nigeria dan Benin dalam perebutan posisi teratas, yang memicu perayaan meriah karena mereka mengakhiri 16 tahun penantian untuk kembali berlaga di turnamen internasional terbesar dalam sepak bola.

    Kap Verde

    Diterbitkan pada:13 Oktober 2025
    Lolos sebagai: Juara Grup D CAF
    Turnamen terakhir:Debut

    Mengikuti jejak Yordania dan Uzbekistan, Cape Verde menjadi negara ketiga yang memastikan penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Yang lebih mengesankan, mereka adalah negara dengan populasi terkecil kedua yang lolos dalam sejarah 95 tahun turnamen ini, setelah Islandia pada 2018.

    Negara kepulauan di lepas pantai barat Afrika ini juga melakukannya dengan penuh gaya. Mereka memenangkan tujuh dari 10 pertandingan kualifikasi untuk memuncaki Grup D CAF, mengungguli Kamerun yang memiliki pemain-pemain yang jauh lebih terkenal. Misalnya, Dailon Livramento, pencetak gol terbanyak tim dalam kualifikasi dengan empat gol, dipinjamkan pada musim 2025-26 ke klub Liga Portugal yang kurang terkenal, Casa Pia, dari Hellas Verona.

    Ghana

    Diterbitkan pada:12 Oktober 2025
    Memenangkan: Juara Grup I CAF
    Turnamen terakhir:2022

    Setelah gagal lolos ke Piala Afrika 2025, ekspektasi terhadap Ghana menjelang kualifikasi Piala Dunia relatif rendah, tetapi tim asuhan Otto Addo bangkit kembali dengan cara yang mengesankan untuk mencapai putaran final untuk kelima kalinya sejak debut mereka pada 2006.

    Bintang-bintang Liga Premier Antoine Semenyo dan Mohammed Kudus - yang mencetak gol penentu kemenangan melawan Komoro untuk memastikan lolosnya tim - diharapkan memimpin dari lini depan bagi Black Stars saat mereka berupaya menghindari tersingkir di babak grup untuk ketiga kalinya berturut-turut.

    Aljazair

    Diterbitkan pada:9 Oktober 2025
    Lolos sebagai: Juara Grup G CAF
    Turnamen terakhir:2014

    Aljazair akan berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun ketika Riyad Mahrez dan kawan-kawan tiba di Amerika Utara musim panas mendatang. 

    Pada tahun 2014, mereka mencapai babak 16 besar, di mana mereka dikalahkan oleh Jerman. Mereka telah bermain di tiga turnamen lainnya sebagai negara merdeka, tersingkir di babak penyisihan grup pada tahun 1982, 1986, dan 2010. Yang terakhir, tentu saja, termasuk hasil imbang 0-0 yang terkenal dengan Inggris. 

    Mesir

    Diterbitkan pada:8 Oktober 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup A CAF
    Turnamen terakhir:2018

    Mesir akan kembali berlaga di Piala Dunia 2026 setelah gagal lolos ke turnamen di Qatar empat tahun lalu. Pada 2018, Mesir tersingkir di babak penyisihan grup setelah finis di posisi terbawah Grup A, kalah dalam ketiga pertandingan yang mereka mainkan. 

    Tim dari Afrika Utara ini telah tampil di tiga turnamen global secara total dan hanya sekali lolos melewati babak grup, yaitu pada tahun 1934. Edisi 2026 berpotensi menjadi penampilan terakhir legenda Liverpool, Mohamed Salah, di Piala Dunia, dan sang penyerang berharap dapat menghasilkan hasil yang berkesan bagi negaranya.

    Tunisia

    Diterbitkan pada:8 September 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup H CAF
    Turnamen terakhir:2022

    Tunisia akan kembali berlaga di Piala Dunia 2026, setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada 2022. Mereka memenangkan satu pertandingan di turnamen tersebut, mengalahkan Prancis 1-0. 

    Tim dari Afrika Utara ini telah berpartisipasi dalam enam turnamen global secara total, namun belum pernah melaju melewati babak grup; mereka akan berupaya untuk lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya pada musim panas mendatang. 

    Maroko

    Diterbitkan pada:5 September 2025
    Lolos sebagai:Juara Grup E CAF
    Turnamen terakhir:2022

    Maroko akan kembali ke panggung dunia pada 2026 setelah dengan mudah melewati babak kualifikasi untuk merebut salah satu dari sembilan tempat CAF di turnamen musim panas mendatang. 

    Negara pertama dari Afrika yang lolos ini dipenuhi pemain berkualitas, dan mereka akan berusaha mengulangi perjalanan mereka ke semifinal pada 2022 dengan pemain seperti Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss, dan Nayef Aguerd memimpin tim.

    Kolombia

    Diterbitkan pada:4 September 2025
    Lolos sebagai:Juara ketiga CONMEBOL
    Turnamen terakhir:2018

    Kolombia kembali ke Piala Dunia setelah kemenangan 3–0 atas Bolivia pada bulan September memastikan kembalinya mereka ke turnamen yang terakhir kali mereka ikuti pada tahun 2018. 

    Ikon James Rodríguez terus menunjukkan kemampuannya, sementara tim ini kini juga diperkuat oleh talenta-talenta terbaik seperti Luis Diaz dari Bayern Munich, Jhon Duran dari Fenerbache, dan Jhon Arias dari Wolves. Los Cafeteros berharap mereka bisa melangkah lebih jauh dari penampilan terbaik mereka di turnamen ini pada 2014, saat mereka mencapai perempat final.

    Paraguay

    Diterbitkan pada:4 September 2025
    Lolos sebagai:Peringkat keenam CONMEBOL
    Turnamen terakhir:2010

    Penantian Paraguay selama 16 tahun untuk kembali ke Piala Dunia telah berakhir setelah mereka berhasil finis di enam besar dalam kualifikasi CONMEBOL. Miguel Almiron dari Atlanta United adalah bintang terbesar tim ini, dan mereka berharap dapat mengulangi prestasi yang mereka raih pada 2010, ketika mereka mencapai perempat final sebelum kalah dari Spanyol.

    Uruguay

    Diterbitkan pada:4 September 2025
    Lolos sebagai:Juara keempat CONMEBOL
    Turnamen terakhir:2022

    Juara Piala Dunia dua kali ini memastikan lolosnya mereka setelah mengalahkan Peru pada bulan September. Federico Valverde dari Real Madrid memimpin tim yang juga diperkuat oleh Darwin Nunez dan Ronald Araujo, semuanya dipimpin oleh pelatih legendaris Marcelo Bielsa.

    Ekuador

    Diterbitkan pada:10 Juni 2025
    Lolos sebagai:Juara kedua CONMEBOL
    Turnamen terakhir:2022

    Ekuador harus menunggu hingga 2002 untuk debut di Piala Dunia, namun 2026 akan menandai penampilan kelima mereka di putaran final setelah kampanye kualifikasi yang membuat mereka berhasil mengatasi pengurangan tiga poin untuk mengamankan posisi enam besar di klasemen CONMEBOL.

    Moises Caicedo adalah bintang dari tim yang terus berkembang, dan ada harapan besar bagi mereka untuk mencapai babak gugur untuk kali kedua.

    Brasil

    Diterbitkan pada:10 Juni 2025
    Lolos sebagai:Juara kelima CONMEBOL
    Turnamen terakhir:2022

    Brasil terus mempertahankan rekor kualifikasi sempurna mereka, memastikan penampilan ke-23 berturut-turut di ajang olahraga terbesar di dunia.

    Meskipun berhasil lolos ke turnamen, Selecao belum pernah menjuarainya sejak 2002 - masa paceklik yang panjang bagi juara lima kali ini, yang tetap menjadi negara dengan gelar terbanyak sejak Piala Dunia dimulai pada 1930.

    Australia

    Diterbitkan pada:10 Juni 2025
    Lolos sebagai:Babak ketiga AFC, peringkat kedua Grup C
    Turnamen terakhir:2022

    Australia lolos ke Piala Dunia keenam berturut-turut setelah mengalahkan Arab Saudi untuk merebut satu-satunya tiket otomatis terakhir di Grup C AFC.

    Tim Socceroos memiliki skuad yang cukup berpengalaman, namun ada beberapa talenta muda yang mulai menonjol dan mungkin sudah siap untuk Piala Dunia 2026.

    Yordania

    Diterbitkan pada:5 Juni 2025
    Lolos sebagai:Babak ketiga AFC, peringkat kedua Grup B
    Turnamen terakhir:Debut

    Yordania lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Irak pada Juni 2025 dan finis di dua besar Grup B babak ketiga kualifikasi AFC.

    Korea Selatan

    Diterbitkan pada:5 Juni 2025
    Lolos sebagai:Pemenang Grup B putaran ketiga AFC
    Turnamen terakhir:2022

    Korea Selatan telah lolos ke Piala Dunia ke-11 berturut-turut dan bertekad untuk meraih hasil yang lebih baik dibandingkan turnamen sebelumnya, di mana mereka tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Brasil.

    Dengan pemain-pemain seperti Son Heung-min dari Tottenham, Hwang Hee-chan dari Wolves, Kim Min-jae dari Bayern Munich, dan Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain, Korea Selatan berharap dapat melaju lebih jauh di turnamen ini.

    Uzbekistan

    Diterbitkan pada:5 Juni 2025
    Lolos sebagai:Babak ketiga AFC, peringkat kedua Grup A
    Turnamen terakhir:Debut

    Uzbekistan telah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, setelah finis di dua besar Grup A pada babak kualifikasi putaran ketiga AFC.

    Setelah runtuhnya Uni Soviet, tim nasional Uzbekistan tidak pernah berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia hingga tahun 1997. Kini, mereka akan berlaga di Piala Dunia 2026.

    Argentina

    Diterbitkan pada:25 Maret 2025
    Lolos sebagai:Juara CONMEBOL
    Turnamen terakhir:2022

    Hal ini sebenarnya tidak pernah diragukan, namun Argentina secara resmi akan dapat mempertahankan gelar juara mereka pada 2026 setelah memastikan lolos dari kualifikasi CONMEBOL.

    La Albiceleste akan memburu gelar keempat, sementara mereka berpotensi menjadi negara pertama sejak Brasil pada 1962 yang mempertahankan trofi dalam apa yang pasti akan menjadi Piala Dunia terakhir Lionel Messi.

    Iran

    Diterbitkan pada: 25 Maret 2025 
    Lolos sebagai: Pemenang Grup A putaran ketiga AFC
    Turnamen terakhir: 2022

    Iran telah memastikan tempat mereka di Piala Dunia keempat berturut-turut dan bertekad untuk melaju melewati babak penyisihan grup di putaran final untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

    Mehdi Taremi masih mencetak gol di usia 32 tahun dan akan kembali ditugaskan untuk memimpin Tim Melli di Amerika Utara.

    Selandia Baru

    Diterbitkan pada:24 Maret 2025
    Lolos sebagai:Pemenang kualifikasi OFC
    Turnamen terakhir:2010

    Tim All Whites akan berangkat ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka setelah memastikan lolos dari zona OFC.

    Selandia Baru sebelumnya berpartisipasi dalam Piala Dunia 1982 dan 2010, sehingga para pemain saat ini - yang dipimpin oleh bintang Nottingham Forest yang produktif, Chris Wood - akan bertekad untuk menunjukkan eksistensi mereka setelah absen selama 16 tahun.

    Jepang

    Diterbitkan pada:20 Maret 2025
    Lolos sebagai:Babak ketiga AFC, juara Grup C
    Turnamen terakhir:2022

    Jepang telah lolos ke Piala Dunia untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, setelah memastikan tempat mereka dengan finis di puncak grup pada putaran ketiga kualifikasi AFC.

    Dengan pemain-pemain seperti Takefusa Kubo, Wataru Endo, Kaoru Mitoma, dan Ritsu Doan dalam skuad mereka, Samurai Biru berharap dapat melaju lebih jauh dari babak 16 besar untuk pertama kalinya.

    Kanada

    Dipublikasikan pada:14 Februari 2023
    Berstatus sebagai:Tuan rumah
    Turnamen terakhir:2022

    Kanada akan tampil di Piala Dunia pria untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka, berkat status mereka sebagai salah satu tuan rumah turnamen tersebut. Edisi 2026 akan menjadi turnamen kedua berturut-turut bagi mereka, setelah berkompetisi di Qatar 2022.

    Dengan pemain seperti Alphonso Davies, Stephen Eustaquio, dan Jonathan David dalam skuad mereka, Kanada akan bertekad untuk mencetak sejarah di kandang sendiri dengan lolos dari babak grup.

    Meksiko

    Dipublikasikan pada:14 Februari 2023
    Berstatus sebagai:Tuan rumah
    Turnamen terakhir:2022

    Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Meksiko bertindak sebagai tuan rumah, setelah sebelumnya menjadi tuan rumah turnamen ikonik pada tahun 1970 dan 1986.

    El Tri sudah sangat terbiasa dengan panggung Piala Dunia dan ini akan menjadi penampilan ke-18 mereka. Namun, mereka belum pernah melampaui babak perempat final dan akan berusaha membalikkan prediksi dengan melakukan serangan serius menuju kejayaan.

    Amerika Serikat

    Dipublikasikan pada:14 Februari 2023
    Berstatus sebagai:Tuan rumah
    Turnamen terakhir:2022

    Seperti Kanada dan Meksiko, Amerika Serikat otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 karena menjadi tuan rumah bersama. Ini akan menjadi penampilan ke-12 USMNT di ajang ini, dan para penggemar berharap mereka bisa melaju lebih jauh ke babak gugur kali ini.

    Dengan bintang-bintang seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Tyler Adams, tim asuhan Mauricio Pochettino akan tetap percaya diri dengan kemampuan mereka untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia meskipun mengalami beberapa kekecewaan dalam turnamen-turnamen terakhir.

