Tim-tim yang lolos ke Piala Dunia 2026: Daftar lengkap negara-negara yang akan berlaga di turnamen sepak bola di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko

Piala Dunia2026 akan diikuti oleh total 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah FIFA memutuskan untuk memperluas format turnamen yang selama ini hanya diikuti 32 tim sejak edisi 1998. Hal ini berarti lebih banyak tim internasional daripada sebelumnya akan berkumpul di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk ajang yang dipastikan akan menjadi peristiwa bersejarah.

UEFA dijamin mendapatkan 16 slot di turnamen ini, sementara CAF mendapat sembilan dan AFC mendapat delapan. Akan ada minimal enam slot masing-masing dari CONMEBOL dan CONCACAF, sementara OFC mendapatkan satu slot yang dijamin untuk pertama kalinya. Dua slot tersisa akan ditentukan melalui babak playoff antarbenua.

Di sini, GOAL menyajikan semua tim yang telah lolos ke Piala Dunia 2026: