Tim-tim kecil Inggris yang tangguh secara mental kembali beraksi! Pemenang dan pecundang: Ketakutan taktis Thomas Tuchel memungkinkan Lionel Messi dan Argentina merebut tempat di final Piala Dunia

Setelah sebelumnya mengganti pencetak gol Anthlony Gordon dengan Ezri Konsa, Tuchel memasukkan dua bek lagi dalam upaya untuk benar-benar mengunci pertahanan. Inggris bertahan ketat melawan Lionel Messi—yang masih menjadi pemain paling kreatif di dunia—dan hanya bisa berdoa. Doa mereka tak terkabul.

Argentina sekali lagi memanggil rasa takdir yang telah menyelimuti perjalanan mereka di turnamen ini dan mencetak dua gol dalam lima menit terakhir untuk membuat Inggris kembali menelan kekalahan yang memilukan, meskipun ini adalah pertandingan yang sebenarnya bisa, bahkan seharusnya, mereka menangkan.

"Kami memang tidak cukup aktif dalam formasi apa pun," jelas Tuchel setelah pertandingan. "Kami tidak menemukan duel apa pun, aktivitas apa pun, kami tidak bisa lagi mendekati gawang lawan. Kami kesulitan menghalau umpan silang."

Sebagian besar pembicaraan menjelang pertandingan berfokus pada seberapa sengitnya pertandingan ini, dan bagaimana permusuhan historis mungkin menghalangi jalannya pertandingan. Dan hal itu terbukti, karena tidak ada satu pun tembakan yang dilepaskan oleh kedua tim selama 30 menit pertama, dengan Argentina, khususnya, lebih fokus pada dominasi fisik terhadap lawan mereka.

Pertandingan berubah 10 menit memasuki babak kedua ketika Gordon menyambar umpan silang Morgan Rogers, dan Inggris sebenarnya bisa mengendalikan pertandingan sejak saat itu jika mereka mau. Ini adalah momen untuk mengungguli lawan yang bisa dikalahkan.

Namun, sebaliknya, Inggris justru mundur. Tim asuhan Tuchel terlalu dalam bertahan bahkan sebelum ia beralih ke formasi lima bek yang sebelumnya sangat efektif bagi The Three Lions saat mereka terdesak melawan Meksiko di Azteca. Kali ini, bagaimanapun, mereka tak mampu bertahan, karena Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez berhasil memanfaatkan umpan-umpan Messi untuk mempertahankan rekor sempurna Argentina di semifinal Piala Dunia.

Pada akhirnya, Inggris hanya bisa menatap kosong ke arah para pendukungnya sendiri dan memberikan tepuk tangan yang setengah hati saat kesempatan lain terlepas begitu saja — dan mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri.

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