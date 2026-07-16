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England Argentina WLs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Tim-tim kecil Inggris yang tangguh secara mental kembali beraksi! Pemenang dan pecundang: Ketakutan taktis Thomas Tuchel memungkinkan Lionel Messi dan Argentina merebut tempat di final Piala Dunia

Winners & losers
England
Argentina
World Cup
T. Tuchel
L. Messi
FEATURES
England vs Argentina

Semuanya berjalan sangat, sangat lancar selama sekitar 80 menit. Inggris bertarung sengit melawan Argentina, dan memimpin 1-0 atas sang juara bertahan—keunggulan yang bisa dibilang pantas mereka dapatkan. Final Piala Dunia pertama pada tahun 1966 tampak sudah di depan mata bagi The Three Lions. Namun kemudian, sebagian besar karena keputusan manajer Thomas Tuchel, kesempatan itu pun sirna.

Setelah sebelumnya mengganti pencetak gol Anthlony Gordon dengan Ezri Konsa, Tuchel memasukkan dua bek lagi dalam upaya untuk benar-benar mengunci pertahanan. Inggris bertahan ketat melawan Lionel Messi—yang masih menjadi pemain paling kreatif di dunia—dan hanya bisa berdoa. Doa mereka tak terkabul.

Argentina sekali lagi memanggil rasa takdir yang telah menyelimuti perjalanan mereka di turnamen ini dan mencetak dua gol dalam lima menit terakhir untuk membuat Inggris kembali menelan kekalahan yang memilukan, meskipun ini adalah pertandingan yang sebenarnya bisa, bahkan seharusnya, mereka menangkan.

"Kami memang tidak cukup aktif dalam formasi apa pun," jelas Tuchel setelah pertandingan. "Kami tidak menemukan duel apa pun, aktivitas apa pun, kami tidak bisa lagi mendekati gawang lawan. Kami kesulitan menghalau umpan silang."

Sebagian besar pembicaraan menjelang pertandingan berfokus pada seberapa sengitnya pertandingan ini, dan bagaimana permusuhan historis mungkin menghalangi jalannya pertandingan. Dan hal itu terbukti, karena tidak ada satu pun tembakan yang dilepaskan oleh kedua tim selama 30 menit pertama, dengan Argentina, khususnya, lebih fokus pada dominasi fisik terhadap lawan mereka.

Pertandingan berubah 10 menit memasuki babak kedua ketika Gordon menyambar umpan silang Morgan Rogers, dan Inggris sebenarnya bisa mengendalikan pertandingan sejak saat itu jika mereka mau. Ini adalah momen untuk mengungguli lawan yang bisa dikalahkan.

Namun, sebaliknya, Inggris justru mundur. Tim asuhan Tuchel terlalu dalam bertahan bahkan sebelum ia beralih ke formasi lima bek yang sebelumnya sangat efektif bagi The Three Lions saat mereka terdesak melawan Meksiko di Azteca. Kali ini, bagaimanapun, mereka tak mampu bertahan, karena Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez berhasil memanfaatkan umpan-umpan Messi untuk mempertahankan rekor sempurna Argentina di semifinal Piala Dunia.

Pada akhirnya, Inggris hanya bisa menatap kosong ke arah para pendukungnya sendiri dan memberikan tepuk tangan yang setengah hati saat kesempatan lain terlepas begitu saja — dan mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Atlanta...

  • messi(C)Getty Images

    PEMENANG: Lionel Messi

    Terlepas dari kejeniusannya, Messi tidak menunjukkan banyak hal yang menonjol selama sekitar 75 menit pertandingan ini. Pemegang gelar Ballon d'Or delapan kali itu seolah-olah berada di pinggir lapangan. Ada beberapa gerakan yang bagus dan sentuhan cerdas—serta satu pelanggaran yang cukup spektakuler dari Elliot Anderson—tetapi selain itu, Messi tidak banyak berbuat apa-apa.

    Lalu, mengapa Inggris tiba-tiba memberi sang GOAT (Greatest of All Time) semua waktu dan ruang yang ia butuhkan untuk membalikkan keadaan?

    Ketika Three Lions bertahan rapat, Messi akhirnya mendapat ruang. Ia lebih sering menguasai bola, menempati berbagai posisi berbahaya di sekitar kotak penalti. Messi tidak goyah di momen-momen seperti ini; ia justru bersinar, dan itulah yang terjadi di sini.

    Assist pertamanya murni hasil insting, umpan pendek yang tepat beratnya kepada Fernandez di tepi kotak penalti. Namun, assist keduanya seolah membawa kita kembali ke masa lalu — gerakan menundukkan bahu, perubahan tempo, dan umpan melayang indah dengan kaki kanannya yang disundul Martinez ke gawang.

    "Dia jelas merupakan salah satu pemain terbaik sepanjang masa karena suatu alasan, dan seperti yang saya katakan, sangat mengecewakan bahwa kami membiarkan ruang kosong seperti itu, dan dalam 20 menit terakhir itu, hal itu memungkinkan tidak hanya dia tetapi juga pemain lain, para pengendali bola lainnya, untuk semakin menemukan ritme permainan dan merasa lebih percaya diri serta mengirimkan bola ke area-area berbahaya. Dan pada akhirnya, itu terlalu berat bagi kami untuk dihentikan," kata Harry Kane dari Inggris setelah pertandingan.

    Ini pasti akan menjadi turnamen besar terakhir bagi Messi. Tidak banyak lagi yang bisa dia berikan saat mengenakan seragam Argentina. Namun di sini, di usia 39 tahun, dia membuktikan bahwa dia masih bisa tampil gemilang, dan dia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya sekali lagi di panggung terbesar melawan Spanyol pada hari Minggu.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Thomas Tuchel

    Berkali-kali, ketika Inggris hanya perlu mengambil langkah terakhir — atau setidaknya bertahan — mereka justru runtuh. Tuchel seharusnya menjadi penyeimbang alami untuk hal itu. Dia digambarkan sebagai pelatih turnamen terbaik, demikian yang disampaikan kepada para penggemar, yang akan menjadi penentu dalam situasi-situasi krusial.

    Namun, tampaknya dia pun telah terseret oleh rasa inferioritas Inggris. Secara objektif, tidak ada yang salah dengan bertahan dan mempertahankan keunggulan. Bahkan, ada sesuatu yang cukup mengagumkan dalam melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Namun, ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan pertahanan heroik — atau setidaknya, Tuchel terlalu cepat menerapkan pendekatan “punggung menempel di dinding” tersebut.

    Tuchel melakukan pergantian pemain pertahanan pertamanya pada menit ke-72 saat ia mengganti Gordon dengan Ezri Konsa dan beralih ke formasi lima bek, meskipun Inggris sudah berada dalam posisi terdesak pada saat itu. Dan Burn dan Nico O'Reilly masuk dari bangku cadangan 10 menit kemudian.

    Tak mengherankan, Argentina terus menggempur gawang Inggris karena mereka menguasai bola hingga 88 persen antara gol Gordon dan sundulan kemenangan Lautaro. Inggris hanya bisa bertahan sebentar.

    "Saya yakin itulah sifat alami permainan ini," kata Tuchel setelah pertandingan. "Begitu Anda kalah, Anda akan dikritik... Saya menerima kritik tersebut, memang begitulah adanya."

    Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dikabarkan mendukung Tuchel untuk tetap menjabat hingga Euro 2028, namun tak diragukan lagi bahwa sang manajer harus menanggung sebagian besar tanggung jawab atas kekalahan memalukan ini.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Lionel Scaloni

    Di bangku cadangan lawan, sementara itu, Argentina memiliki manajer yang tak pernah berhenti percaya. Saat Tuchel semakin mengutamakan pertahanan, Scaloni justru menambah pemain penyerang ke dalam formasi. Leandro Paredes telah menjadi pemain terbaik Argentina selama satu jam, namun Scaloni menariknya keluar karena Nico Gonzalez merupakan ancaman gol yang lebih langsung. Rodrigo De Paul—yang biasanya selalu menjadi starter—dimasukkan dan diminta bermain di sisi kanan lini tengah saat sisi kiri Inggris terlihat lemah.

    "Ada peluang emas dan kami langsung memanfaatkannya," jelas Scaloni setelah pertandingan.

    Taktik Argentina sebenarnya tidak pernah berubah terlalu banyak, selalu berupa variasi dari 'berikan bola kepada Messi', tetapi struktur di sekelilingnya sangat fleksibel. Ini adalah tim yang bermain untuk satu individu dan bersedia melakukan apa saja demi memberinyagelar Piala Dunia kedua. Scaloni menyadari hal ini.

    Jadi, apakah masalah jika ada pemain yang ditempatkan di posisi yang bukan posisi aslinya, atau lini tengah yang terlihat sedikit tidak seimbang, atau barisan belakang yang kurang tinggi? Tidak juga. Tim Argentina ini memang bergerak didorong oleh keyakinan, Messi, dan kekuatan persaudaraan, dengan Scaloni—yang kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk meraih empat gelar turnamen dari empat turnamen sejak mengambil alih kepelatihan menjelang Copa America 2021—sebagai konduktor yang sempurna bagi semuanya.

    "Ini adalah bukti kekompakan persaudaraan yang kami miliki; kami berjuang hingga akhir... Kami sangat menyadari betapa istimewanya tim ini," katanya.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Harry Kane

    Pertandingan ini benar-benar bukan pertandingan yang cocok bagi Harry Kane, yang mungkin terdengar agak aneh mengingat ia telah mencetak lebih dari 70 gol untuk klub dan timnas sejak awal musim. Inggris membutuhkan penyerang yang bermain di lini depan, seorang yang bisa menjadi opsi umpan, tetapi Kane justru terseret ke dalam pertarungan di lini tengah selama babak pertama.

    Kemudian, saat Inggris mundur ke lini belakang, Kane pun ikut mundur. Ia hanya melepaskan satu tembakan sepanjang pertandingan—sebuah upaya spekulatif dari jauh di luar kotak penalti yang diblok—dan hanya mencatatkan 26 sentuhan bola, tak satu pun di antaranya terjadi di dalam kotak penalti Argentina.

    Dengan Euro di kandang yang akan datang—yang bisa menjadi kesempatan sempurna untuk mengakhiri karier internasionalnya—banyak yang berpendapat bahwa ini mungkin menjadi Piala Dunia terakhir bagi Kane yang berusia 32 tahun, meskipun ia menepis anggapan tersebut setelah pertandingan usai. Namun, sangat tidak mungkin ia akan tampil di turnamen lain dalam performa setajam ini, sehingga hal ini terasa seperti peluang besar yang terlewatkan bagi bintang Bayern Munich tersebut.

    Ia masih bisa memaksakan diri masuk dalam persaingan Sepatu Emas jika bermain dalam pertandingan perebutan medali perunggu melawan Prancis pada Sabtu nanti, tetapi kini juga ada risiko nyata bahwa Kane akan kehilangan peluang meraih Ballon d’Or yang memang pantas ia dapatkan, dengan Messi dan mungkin bahkan Lamine Yamal berpeluang meraih gelar Bola Emas jika mereka mampu memenangkan final pada Minggu nanti untuk negara masing-masing.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    PEMENANG: Nasib Argentina di turnamen ini

    Perjalanan Argentina menuju final membuat banyak orang kini merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk mempertahankan gelar juara mereka di New Jersey. Mereka harus berjuang hingga menit-menit akhir saat menghadapi Cape Verde dan Swiss—kedua pertandingan itu harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu—sementara mereka berhasil membalikkan keadaan untuk menang atas Mesir dan Inggris.

    Scaloni berbicara tentang rasa keyakinan, bahkan mungkin takdir, dalam konferensi pers pasca-pertandingannya, dan kisah masa jabatannya sebagai pelatih Argentina telah dibangun di atas hasil-hasil serupa. Di Qatar, mereka dua kali kehilangan keunggulan dua gol namun akhirnya menang lewat adu penalti, termasuk di final melawan Prancis. Sementara itu, gol penentu kemenangan Lauataro di final Copa America 2024 tercipta di akhir babak perpanjangan waktu. Ini adalah tim yang pada dasarnya percaya pada kemampuannya untuk meraih kemenangan, dan mereka akan merasa bisa melakukan hal yang sama saat menghadapi Spanyol akhir pekan ini.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Kompleks inferioritas Inggris

    Tuchel adalah seorang manajer sepak bola yang fokus pada urusan sepak bola. Alasan utama ia direkrut adalah karena ia seorang realis. Ia menganalisis situasi di lapangan dan, secara teori, memberikan respons yang tepat. Namun, ada beberapa hal yang bahkan taktik terbaik pun tak bisa atasi.

    Tuchel menyatakan bahwa setelah Argentina kebobolan, La Albiceleste bermain dengan semangat baru, sebuah sikap "segala atau tidak sama sekali" yang tidak mereka tunjukkan pada satu jam pertama pertandingan. Meskipun ia benar bahwa Argentina semakin berkembang, Inggris justru semakin merosot.

    "Ini cerita yang mirip dengan apa yang terjadi di turnamen-turnamen sebelumnya," kata Kane. "Saya merasa kami kesulitan mempertahankan momentum pertandingan. Kami bermain sangat baik selama sekitar 60 menit. Kami mencetak gol, kami pantas memimpin. Namun, entah mengapa, kami kesulitan mempertahankan penguasaan bola."

    Tampaknya ada sesuatu dalam psikologi tim Inggris yang membuat mereka menyerah di momen-momen besar dalam sepak bola. Baik itu di final Euro 2024, final kontinental tiga tahun sebelumnya, maupun semifinal Piala Dunia 2018, Inggris gagal menunjukkan performa terbaik mereka. Termasuk pertandingan Rabu lalu, mereka sempat memimpin dalam tiga dari empat kesempatan tersebut, namun selalu menelan kekalahan.

    Sejak 1998, Inggris telah tujuh kali berhadapan dengan tim-tim yang masuk dalam 10 besar dunia di ajang Piala Dunia. Mereka selalu kalah. Jadi, meskipun keputusan taktis Tuchel memainkan peran besar dalam tersingkirnya mereka kali ini, tidak diragukan lagi bahwa kompleks inferioritas The Three Lions tetap menjadi masalah yang tampaknya mustahil untuk diatasi, terlepas dari siapa pun yang memimpin tim tersebut.