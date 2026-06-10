Setelah empat dekade menunggu, tim nasional Irak kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia. Namun, kekalahan dalam laga persahabatan melawan Venezuela beberapa hari menjelang dimulainya Piala Dunia 2026 kembali memunculkan pertanyaan penting: Apakah "Singa-singa Mesopotamia" memiliki apa yang diperlukan untuk menorehkan kisah yang berbeda kali ini, ataukah kembalinya mereka hanya akan menjadi partisipasi bersejarah belaka?
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Tim-tim Arab di Piala Dunia... Akankah Tim Nasional Irak melampaui prestasi masa lalu?
Kembalinya yang telah lama dinantikan
Tim nasional Irak akan berlaga di Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah penampilan tunggalnya pada edisi 1986 di Meksiko, saat mereka tersingkir dari babak penyisihan grup setelah menelan tiga kekalahan beruntun, dengan hanya mencetak satu gol dalam tiga pertandingan.
Sejak saat itu, Irak absen dari ajang sepak bola terbesar di dunia, sebelum akhirnya berhasil mengakhiri penantian selama 40 tahun dan memastikan tempatnya di Piala Dunia 2026, sehingga mengembalikan sepak bola Irak ke panggung dunia setelah bertahun-tahun penuh upaya dan kegagalan.
Generasi baru dengan tampilan yang berbeda
Irak memasuki turnamen kali ini dengan wajah yang berbeda dari penampilannya pada partisipasi tunggalnya beberapa dekade lalu, karena tim nasional ini mengandalkan perpaduan antara pemain berpengalaman di kancah internasional dan pemain muda yang berambisi membuktikan diri di panggung sepak bola terbesar.
Lini depan dipimpin oleh penyerang Ayman Hussein, yang memainkan peran penting dalam perjalanan kualifikasi, sementara tim ini memiliki sejumlah pemain yang mampu membuat perbedaan jika berhasil menjaga stabilitas teknis dan mental selama turnamen.
Selain itu, "Singa Mesopotamia" meninggalkan kesan positif di Piala Asia terakhir, setelah meraih kemenangan menawan atas Indonesia, Jepang, dan Vietnam, sebelum tersingkir dari turnamen oleh Yordania dalam pertandingan dramatis, yang memperkuat keyakinan para penggemar akan kemampuan tim untuk bersaing dengan tim-tim kuat saat berada dalam performa terbaiknya.
Grup yang sulit dan ujian awal
Hasil undian Piala Dunia 2026 menempatkan Irak di grup yang berat bersama Prancis, Norwegia, dan Senegal, sebuah grup yang akan menghadirkan tantangan besar bagi tim nasional sejak babak pertama.
Irak akan memulai perjalanannya dengan menghadapi Norwegia pada 17 Juni, sebelum berhadapan dengan Prancis, salah satu kandidat terkuat untuk memperebutkan gelar juara, lalu menutup pertandingan babak penyisihan grup melawan Senegal. Ini merupakan misi yang membutuhkan tingkat konsentrasi dan disiplin tertinggi jika mereka ingin menciptakan kejutan dan lolos ke babak gugur.
Kekalahan Venezuela menjadi peringatan dini
Staf pelatih yang dipimpin oleh Graham Arnold asal Australia berupaya meningkatkan kesiapan tim melalui serangkaian pertandingan persahabatan menjelang turnamen, yang terakhir adalah laga melawan Venezuela di Amerika Serikat.
Namun, uji coba melawan tim Amerika Latin ini mengungkap beberapa kelemahan yang mengkhawatirkan, setelah Irak kalah 2-0 tanpa balas, dalam pertandingan di mana tim mengalami kesalahan pertahanan berulang dan kesulitan yang jelas dalam menciptakan peluang serta mengendalikan ritme serangan.
Meskipun pertandingan persahabatan tidak selalu mencerminkan gambaran akhir tim di turnamen besar, kekalahan ini memberikan sinyal penting bagi staf teknis mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki sebelum turnamen dimulai.
Kesempatan untuk mengubah sejarah
Irak memasuki Piala Dunia 2026 dengan membawa lebih dari sekadar impian untuk berpartisipasi.
Tim nasional yang kembali setelah empat puluh tahun ini memiliki peluang nyata untuk mengubah citra yang melekat pada penampilan tunggalnya pada tahun 1986, dan membuktikan bahwa kembalinya ke Piala Dunia bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru dalam sejarah sepak bola Irak.
Di antara ambisi para penggemar, kesulitan grup, dan kekhawatiran yang ditinggalkan oleh pertandingan persahabatan melawan Venezuela, pertanyaan tetap terbuka: apakah "Asad Al-Rafidain" berhasil menulis salah satu kisah terindah di Piala Dunia, ataukah hanya puas dengan mencatatkan kembalinya yang bersejarah dan telah lama dinantikan?