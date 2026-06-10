Tim-tim Arab di Piala Dunia... Akankah Tim Nasional Irak melampaui prestasi masa lalu?

Irak memasuki turnamen kali ini dengan wajah yang berbeda dari penampilannya pada partisipasi tunggalnya beberapa dekade lalu, karena tim nasional ini mengandalkan perpaduan antara pemain berpengalaman di kancah internasional dan pemain muda yang berambisi membuktikan diri di panggung sepak bola terbesar.

Lini depan dipimpin oleh penyerang Ayman Hussein, yang memainkan peran penting dalam perjalanan kualifikasi, sementara tim ini memiliki sejumlah pemain yang mampu membuat perbedaan jika berhasil menjaga stabilitas teknis dan mental selama turnamen.

Selain itu, "Singa Mesopotamia" meninggalkan kesan positif di Piala Asia terakhir, setelah meraih kemenangan menawan atas Indonesia, Jepang, dan Vietnam, sebelum tersingkir dari turnamen oleh Yordania dalam pertandingan dramatis, yang memperkuat keyakinan para penggemar akan kemampuan tim untuk bersaing dengan tim-tim kuat saat berada dalam performa terbaiknya.