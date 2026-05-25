"Tim terbaik yang pernah saya latih" - Cesc Fabregas memuji para pemain Como setelah memastikan tiket ke Liga Champions dalam perjalanan bersejarah di bawah asuhan mantan bintang Arsenal dan Chelsea
Malam bersejarah di Serie A
Klub tepi danau itu berhasil mencetak prestasi yang tak terduga pada hari terakhir musim Serie A, menyalip AC Milan ke posisi keempat untuk memastikan tiket debut mereka di Liga Champions. Kemenangan telak 4-1 di kandang Cremonese, ditambah dengan kekalahan Rossoneri di kandang sendiri melawan Cagliari, memicu perayaan meriah di antara para pendukung dan staf yang turut serta dalam perjalanan tersebut.
Di musim di mana mereka juga mencapai semifinal Coppa Italia, Fabregas telah mengubah identitas klub. Memanfaatkan sepenuhnya hasil dramatis di hari terakhir, Como mengamankan posisi keempat dan terakhir di Liga Champions, menandai kali kedua dalam sejarah mereka lolos ke turnamen Eropa mana pun.
Fabregas memberikan penghormatan kepada rekan-rekan setimnya
Sesuai tradisinya mengadakan pertemuan singkat pasca-pertandingan, pelatih asal Spanyol itu mengumpulkan para pemainnya di lapangan Stadio Giovanni Zini untuk menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi di akhir musim ini. Fabregas tampak terharu saat berbicara kepada skuad yang telah melampaui ekspektasi sepanjang musim ini dengan mampu bersaing melawan tim-tim raksasa tradisional Italia.
“Lingkaran terakhir musim ini,” kata Fabregas kepada skuadnya. “Saya sudah bilang kepada kalian sehari sebelum pertandingan melawan Parma, jika kita memenangkan dua pertandingan ini, kita akan lolos ke Liga Champions. Saya tidak tahu mengapa saya mengatakan itu, saya hanya punya firasat, saya selalu mendapatkan jawaban melalui firasat.”
“Tapi teman-teman, ini semua tergantung pada kalian. Semua ini berkat kalian semua. Kami berusaha membantu kalian, kami berusaha memberikan solusi tertentu, tapi kalianlah alasan mengapa ini begitu indah. Saya berterima kasih kepada kalian seumur hidup saya. Seumur hidup saya, karena ini mungkin akan menjadi kelompok terbaik yang pernah saya latih di masa depan.”
Kenangan tak terlupakan bagi para pendatang baru
Belum lama ini, Como masih berlaga di Serie B, namun filosofi serangan tanpa henti di bawah asuhan Fabregas membuat mereka menutup musim sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak kedua di liga, hanya kalah dari juara Inter. Catatan akhir mereka dengan 20 kemenangan dan 65 gol menegaskan status mereka sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan dalam sepak bola Italia.
Fabregas menekankan warisan abadi yang telah diciptakan para pemainnya melalui prestasi mereka musim ini. Ia melanjutkan: “Saya tidak ragu kalian akan dikenang selamanya. Kini kita bisa mengatakan itu dan lebih dari itu. Dan sampai jumpa, nikmati liburan yang menyenangkan, nikmati pesta besar, kalian pantas mendapatkannya semua, siapa pun yang lolos ke Piala Dunia, semoga sukses. Apa yang akan kita lakukan tahun depan? Liga Champions!”
Liga Champions sudah di depan mata
Bagi Como, fokus kini beralih ke masa persiapan musim panas menjelang petualangan Eropa perdana mereka. Setelah berhasil finis di atas klub-klub raksasa seperti Juventus dan Milan, tim kecil asal tepi danau ini telah membuktikan bahwa mereka layak berada di kasta tertinggi, dengan Fabregas sebagai pelatih yang akan memimpin mereka melewati babak baru dalam kisah luar biasa mereka.